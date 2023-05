Pourquoi il peut être difficile de trouver une Tesla, Rivian, GM ou Ford EV près de chez vous

Les voitures et les camions électriques sont plus populaires que jamais et les ventes augmentent, mais si vous en voulez un, vous aurez probablement du mal à trouver un VE en stock près de chez vous.

Les deux tiers des concessionnaires automobiles américains interrogés dans une nouvelle étude du Sierra Club, publiée lundi, n’avaient pas de batterie électrique ou d’hybrides rechargeables à vendre en 2022, neufs ou d’occasion.

« Il y a plus de concessionnaires qui ont des véhicules électriques depuis la dernière fois que nous avons fait ce rapport [in 2019]mais il est encore scandaleusement bas », a déclaré Katherine García, directrice de la campagne Clean Transportation for All au Sierra Club.

Le transport est la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, les voitures particulières et les camions représentant 57 % de cette part. L’électrification des berlines, des VUS et des camionnettes est donc un élément essentiel de la stratégie visant à atteindre les objectifs en matière de changement climatique. Les É. États comme la Californie et New York.

Alors, quel est le hold-up ?

Une grande partie de cela est due aux blocages de la chaîne d’approvisionnement, les lacunes dans la production de semi-conducteurs et de batteries empêchant les fabricants de produire suffisamment d’électricité pour répondre à la demande. Certains des plus grands constructeurs automobiles au monde – Honda, Toyota, Stellantis – avaient peu ou pas de véhicules électriques et de modèles hybrides rechargeables à vendre en Amérique du Nord l’année dernière. Selon l’enquête du Sierra Club, 44 % des concessionnaires automobiles qui n’avaient pas de véhicule électrique sur leurs terrains les vendraient volontiers s’ils pouvaient en mettre la main sur un.

« Le plus gros goulot d’étranglement concerne les fabricants eux-mêmes », a déclaré García.

Mais 45% des concessionnaires sans VE ont déclaré qu’ils ne les vendraient pas même s’ils étaient disponibles. La structure du modèle de vente de voitures peut mettre les concessionnaires, les fabricants et les clients en désaccord, car l’économie des véhicules électriques peut perturber le modèle commercial des concessionnaires. C’est un autre point d’étranglement critique : si un concessionnaire est réticent à stocker des voitures et des camions électriques, un acheteur peut ne pas avoir d’options à proximité pour le véhicule électrique spécifique qu’il souhaite, car les fabricants accordent aux concessionnaires des monopoles dans une zone donnée.

Cependant, avec l’essor des constructeurs automobiles entièrement électriques comme Tesla et Rivian, les constructeurs automobiles sont poussés à vendre leurs véhicules directement aux clients sans intermédiaire. Cela oblige les principaux constructeurs et concessionnaires automobiles à s’adapter et tracera la voie à suivre pour les voitures et les camions à zéro émission.

Pourquoi les concessionnaires automobiles sont si importants pour les voitures et camions électriques

L’expérience d’achat d’un VÉ varie beaucoup selon le type de voiture que vous recherchez et l’endroit où vous vous trouvez. Selon l’étude du Sierra Club, 90 % des concessionnaires Mercedes-Benz avaient un véhicule électrique à vendre, contre 11 % des concessionnaires Honda. Cela comprend les véhicules d’occasion à vendre qui ont été fabriqués par un autre fabricant.

Votre meilleur pari pour trouver un véhicule électrique sur le terrain était dans le sud-est des États-Unis, dans des États comme la Géorgie et la Floride, où 41 % des concessionnaires avaient un véhicule électrique à vendre. Dans les États occidentaux comme la Californie, l’Oregon et Washington, seuls 27 % des concessionnaires avaient des véhicules électriques en stock. Cette région représentait également 45 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis, de sorte que la baisse du stock était probablement due à une demande accrue.

Certains fabricants se précipitent pour suivre le rythme tout en faisant face aux rappels. Les concessionnaires, à leur tour, s’adaptent à ces approvisionnements sporadiques, mais essaient également de s’adapter à la façon dont les véhicules électriques changent leur façon de faire des affaires.

Tous les États ont des règles qui encouragent ou obligent les constructeurs automobiles à vendre des véhicules aux clients par l’intermédiaire de concessionnaires. Il y a près de 17 000 concessionnaires de voitures neuves franchisés aux États-Unis, et ils ont vendu 13,7 millions de véhicules légers l’an dernier, selon la National Automobile Dealers Association.

À l’origine, ces réglementations étaient conçues pour empêcher une poignée de grands constructeurs automobiles de s’entendre à travers le pays et de fixer les prix. Les concessionnaires ont également élargi la présence des constructeurs automobiles et ont donné aux acheteurs un point de contact local. Ce sont des franchises techniquement indépendantes, ce qui signifie qu’elles peuvent fixer leurs propres prix et incitations, mais les constructeurs automobiles ont beaucoup d’influence sur le fonctionnement des concessionnaires.

Vivek Astvansh, professeur adjoint de marketing à l’Université de l’Indiana, a expliqué que les concessionnaires automobiles ont trois fonctions principales : ils vendent des voitures et acceptent des reprises au nom du constructeur, ils accordent des prêts aux acheteurs et ils effectuent l’entretien et les réparations.

Il s’avère que les pièces et le service peuvent représenter près de la moitié des bénéfices d’un concessionnaire. Mais les véhicules électriques n’ont pas besoin de vidange d’huile, de bougies d’allumage ou de vérification des soupapes. « Toutes choses égales par ailleurs, une voiture électrique a moins de pièces mécaniques qu’une voiture à essence ou diesel, ce qui signifie directement que les revenus qu’un concessionnaire automobile tire d’une voiture électrique sont bien inférieurs à ceux que le concessionnaire tirera d’un homologue à essence ou diesel », dit Astvansh.

En cas de problème ou de rappel, de nombreux correctifs pour les véhicules électriques peuvent être appliqués par voie hertzienne plutôt que d’aller chez un concessionnaire. C’est un argument de vente pour un acheteur de VE, mais un défi pour un concessionnaire. « C’est pourquoi ils hésitent à plaider en faveur des voitures électriques », a déclaré Astvansh.

D’un autre côté, de nombreuses personnes achètent des véhicules électriques pour la première fois et comptent sur les concessionnaires pour leur apprendre les tenants et les aboutissants de la recharge, de la maximisation de l’autonomie et de l’avantage des incitations gouvernementales. Au fur et à mesure que les voitures sont devenues moins mécaniques, elles sont devenues plus informatisées, créant une courbe d’apprentissage pour les conducteurs novices qui peuvent ne pas apprécier l’importance de maintenir à jour le logiciel de leur voiture, par exemple.

« La fonction principale qu’un concessionnaire peut fournir est celle d’éduquer les acheteurs », a déclaré Astvansh. « Les clients ne peuvent pas simplement utiliser ChatGPT ou Google et avoir toutes les informations. Ils ont besoin d’interagir avec un être humain.

Mais les concessionnaires doivent investir dans leur infrastructure pour vendre des véhicules électriques. Ford a créé un programme de certification des véhicules électriques pour ses concessionnaires, qui les oblige à construire des chargeurs rapides et à former leur personnel au travail sur l’électricité. La certification de haut niveau peut coûter jusqu’à 1,2 million de dollars à un concessionnaire, mais elle leur donne la première chance d’accéder aux nouveaux véhicules électriques et leur alloue plus d’inventaire. Ford a déclaré que plus de la moitié des concessionnaires Ford aux États-Unis se sont inscrits alors que la société vise à construire son propre réseau de recharge pour véhicules électriques.

« C’est bon pour Ford ; c’est juste que l’investissement initial est cher », a déclaré Devron Stevenson, directeur général de Banister Ford de Marlow Heights dans le Maryland. Stevenson a déclaré que son concessionnaire se prépare à installer cette année des chargeurs rapides de niveau 3 qui peuvent recharger un VE en quelques minutes, mais nécessitent des connexions au réseau dédiées et du matériel électrique spécialisé.

De même, General Motors, la société mère de Chevrolet, édicte des normes pour les concessionnaires. « Pour les véhicules électriques, les concessionnaires doivent maintenir les outils d’entretien, l’équipement de charge de batterie et la formation appropriés, ainsi que respecter les normes d’expérience client », a déclaré David Caldwell, porte-parole de GM. « Plus de 90 % des concessionnaires Chevrolet sont inscrits. »

Mais même si les fabricants les construisent et que les concessionnaires les vendent, la question la plus délicate est de savoir si suffisamment de personnes achèteront des voitures et des camions électriques pour que tout cela en vaille la peine. Avec l’augmentation des coûts d’emprunt, les véhicules électriques sont plus difficiles à vendre car ils ont en moyenne un prix d’achat plus élevé que leurs homologues à combustibles fossiles. Plus tôt ce mois-ci, Ford a annoncé une baisse de prix allant jusqu’à 8 % sur sa Mustang Mach-E. Pour les concessionnaires, le montant qu’ils investissent actuellement dans l’infrastructure des véhicules électriques est un exercice d’équilibre délicat. « Cela va dépendre : à quelle vitesse pouvons-nous les obtenir ? Pouvons-nous nous les permettre? Cela a-t-il un sens dans l’ensemble au cours des 24 prochains mois ? Pour moi, c’est un peu un toss-up », a déclaré Stevenson.

Que faire si vous voulez éviter complètement le revendeur?

Aux États-Unis, les lois sur les franchises des concessionnaires profitent aux concessionnaires existants, mais posent un problème aux fabricants qui souhaitent vendre directement à leurs clients dans certains États. Tesla exploite une usine au Texas, mais l’entreprise ne peut pas vendre ses voitures directement aux Texans. Les voitures doivent être expédiées hors de l’État avant d’être livrées à un acheteur texan.

D’autres constructeurs automobiles exclusivement électriques comme Rivian et Lucid vendent également directement aux consommateurs. Cela ne tient pas compte des calculs du Sierra Club, de sorte que les véhicules électriques sont plus accessibles à plus de personnes que ne le laisse supposer le nombre de voitures sur les terrains.

Les entreprises de véhicules électriques affirment que ce modèle de vente directe aux consommateurs leur permet d’éliminer le marchandage des concessionnaires automobiles traditionnels et d’éviter les coûts d’entretien des lots de concessionnaires et du personnel de vente. Vingt-trois États autorisent désormais les ventes directes pour les constructeurs automobiles exclusivement électriques, bien qu’ils soient toujours confrontés à des restrictions dans de nombreux cas. Plusieurs autres États travaillent sur des lois pour faciliter les ventes directes, soit en assouplissant les règles, soit en accordant des licences de concessionnaires aux fabricants de véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles conventionnels comme Ford et Volkswagen ont récemment commencé à faire écho à cela, permettant aux clients d’acheter des voitures en ligne et de les récupérer chez un concessionnaire plutôt que de passer par le processus de vente en personne.

Pourtant, même les véhicules électriques doivent faire tourner leurs pneus, et les entreprises entièrement électriques se précipitent pour construire des centres de service pour gérer la maintenance et les rappels, ou s’appuyer sur les constructeurs automobiles traditionnels. « Quelle est l’importance d’un service local pratique pour les clients ? Depuis 2021, les propriétaires de Tesla se sont rendus chez les concessionnaires GM pour le service à plus de 11 000 reprises », a déclaré Caldwell.

Il a ajouté que même si les véhicules électriques ne sont peut-être pas encore disponibles partout, l’industrie automobile procède au changement technologique le plus important et le plus rapide de son histoire. En 2020, les voitures et camions électriques représentaient 4,2 % des ventes de véhicules neufs dans le monde. En 2021, 8,3 %. L’an dernier, 14 %.

« Deux mots: ça se passe », a déclaré Caldwell.