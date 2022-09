Pourquoi il est trop tôt pour supposer que l’inflation et les hausses de taux sont terminées

Après quelques hausses de taux d’intérêt géantes, il y a probablement beaucoup de Canadiens qui aimeraient que la Banque du Canada la quitte déjà.

De nombreux acteurs du secteur immobilier, certains qui veulent vous prêter de l’argent ou vous vendre des investissements, seraient ravis si nous convenions tous que les récentes hausses des taux d’intérêt de la banque centrale étaient un coup dur et que le monde revenait aux taux d’intérêt les plus bas. qui a contribué à rendre les entreprises rentables.

Les paiements hypothécaires au rabais, les faibles paiements de voiture et la flambée des actions injectent de l’argent dans l’économie et répartissent la richesse. Les taux bas font grimper les prix de l’immobilier, permettent aux entreprises d’emprunter à moindre coût pour investir ou racheter des actions et augmentent la valeur des obligations existantes.

Mais alors que les Canadiens attendent la décision de la Banque du Canada de mercredi sur l’opportunité ou le montant d’augmenter les taux d’intérêt, des voix s’élèvent pour recommander la prudence. Bien qu’il y en ait beaucoup qui bénéficieraient, du moins à court terme, si les taux restaient près de leurs récents creux, selon d’autres, ce n’est qu’un vœu pieux.

En fait, pas plus tard que la semaine dernière, l’une des personnes influentes dans l’établissement des taux d’intérêt nord-américains a utilisé cette expression.

“Nous ne pouvons vraiment pas laisser un vœu pieux se substituer à des preuves convaincantes”, a déclaré Loretta Mester, présidente de la Réserve fédérale pour Cleveland. Amplifiant les commentaires du président du conseil d’administration de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole, qui a brusquement mis fin à une reprise fulgurante du marché, Mester a déclaré que nous devrions nous attendre à ce que le taux directeur des fonds fédéraux américains, actuellement de 2,25 à 2,5%, puisse monter au-dessus de quatre pour cent.

La présidente et chef de la direction de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a averti que le taux des fonds fédéraux américains pourrait dépasser 4%, envoyant des taux de prêt à la consommation supérieurs à 6%. (Gary Cameron/Reuters)

La hauteur exacte des taux, a-t-elle dit, dépendra de la trajectoire de l’inflation. Comme nous l’avons vu au cours des deux dernières années, à l’exception de quelques analystes à contre-courant, ni les marchés ni les banquiers centraux n’ont été bons pour prédire cette trajectoire.

Alors que la Banque du Canada fixe soi-disant ses taux d’intérêt indépendamment de la Réserve fédérale américaine, dans l’économie intégrée de l’Amérique du Nord, les mêmes forces sont à l’œuvre. S’éloigner trop des taux américains affecte le prix relatif du huard, nuisant aux exportations s’il monte trop haut ou conduisant les États-Unis à crier au protectionnisme s’il tombe trop bas.

Les projections actuelles pour la hausse des taux de mercredi par les économistes sont partout sur la carte, mais le consensus avant le week-end de la fête du Travail était que les banquiers centraux canadiens augmenteraient les taux de trois quarts de point de pourcentage à 3,25 %, avec des hausses ultérieures d’un quart d’un point de pourcentage.

REGARDER | La moitié des Canadiens ne peuvent pas suivre le coût de la vie, selon un sondage :

56 % des Canadiens disent qu’ils ne peuvent pas suivre le rythme du coût de la vie élevé, selon un sondage Lundi 22 août – Plus de la moitié des Canadiens disent ne pas pouvoir suivre le rythme actuel du coût de la vie, selon un sondage publié lundi par l’Institut Angus Reid. Nous parlerons à une femme des mesures de réduction des coûts qu’elle utilise pour nourrir sa famille.

Les taux à la consommation se dirigent vers 6 %

Comme toute personne cherchant à emprunter de l’argent l’aura découvert, les taux que vous payez sont considérablement supérieurs au taux fixé par la banque centrale. Le taux préférentiel du Canada, le coût d’emprunt pour les meilleurs clients d’une banque, est actuellement de 4,7 %. À un taux de la banque centrale de 4 %, le montant que vous payez pour un prêt serait probablement bien supérieur à 6 %.

Dans la publication des taux de mercredi et lors d’une conférence de presse jeudi avec la première sous-gouverneure Carolyn Rogers, attendez-vous à entendre un écho de la promesse de Mester de dépendre des données. En d’autres termes, plutôt que de nous dire comment la trajectoire future des taux se déroulera, la banque centrale pourrait seulement s’engager à surveiller les indicateurs d’inflation au fur et à mesure qu’ils arrivent avant de décider de chaque nouveau mouvement.

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement des données, mais de la façon dont elles sont interprétées. À la fin de cette semaine, un indicateur qui sera à la fois révélateur et frais est celui des données sur l’emploi au Canada, lorsque Statistique Canada publiera l’Enquête sur la population active vendredi matin.

Un panneau “Help Wanted” à la porte d’une quincaillerie américaine cet été. Les derniers chiffres montrent que la demande de travailleurs reste élevée et que les salaires augmentent. Les chiffres de l’emploi au Canada sont sortis vendredi. (Brian Snyder/Reuters)

Les chiffres de l’emploi aux États-Unis le vendredi précédant le long week-end sont toujours interprétés comme un verre à moitié plein ou à moitié vide. La création d’emplois aux États-Unis était en baisse, mais toujours forte. Le taux de chômage était légèrement pire à 3,7 %, mais les salaires ont continué d’augmenter alors que les employeurs luttaient pour pourvoir les emplois.

Jean-Paul Lam, un économiste de l’Université de Waterloo spécialisé dans l’inflation, a déclaré qu’il s’attend à ce que les salaires continuent d’augmenter au Canada également.

« Couplé à la baisse du taux de participation à la population active, qui a commencé bien avant la pandémie, il semble, au moins à court terme, qu’il y aura une pression sur les salaires pour qu’ils continuent d’augmenter », a déclaré Lam dans une interview par e-mail. “Ces augmentations de salaire, au-delà de 2%, continueront à exercer une pression sur les prix.”

Alors que certains disent que les craintes d’une spirale salaires-prix ont été exagérées, il y a de nombreux appels pour que les salaires rattrapent les prix et les bénéfices qui ont continué de monter en flèche.

Des revendications salariales incitatives

Lam s’est dit convaincu que les banques centrales du Canada et des États-Unis tiendront parole et continueront d’augmenter lentement les taux d’intérêt jusqu’à ce que l’inflation revienne dans la fourchette de 2 %. L’alternative est d’inciter à des revendications salariales encore plus élevées alors que les employés se voient prendre de plus en plus de retard.

Les premières affirmations selon lesquelles les hausses de taux par la Banque du Canada ne pourraient pas affecter les prix mondiaux des produits de base auraient peut-être été vraies si vous pensiez que seul le Canada augmentait les taux. Mais le Canada n’est pas le seul à essayer de lutter contre l’inflation, et la chute du prix du pétrole de la semaine dernière a été au moins en partie imputée à une efforts concertés des banques centrales les plus influentes du monde pour supprimer la demande.

Mais Lam dit que les chaînes d’approvisionnement perturbées ajoutent toujours une pression sur les prix mondiaux.

“Bien que les tensions dans les chaînes d’approvisionnement se soient atténuées sur le front international, il existe toujours des problèmes importants avec l’approvisionnement mondial en marchandises”, a déclaré Lam. “La Chine est à une vague de COVID de fermer à nouveau des parties critiques de son économie, la guerre en Ukraine est loin d’être terminée et les pénuries de nombreuses matières premières, en particulier les intrants essentiels tels que les semi-conducteurs, se poursuivent”.

REGARDER | Pourquoi les Calgariens réclament un contrôle des loyers :

Certains Calgariens demandent un contrôle des loyers face aux fortes augmentations Rentals.ca indique que le coût des appartements à une chambre a augmenté de 27 % par rapport à août dernier.

Le fait que les banques centrales aient tant de mal à garder une longueur d’avance sur l’inflation est un indicateur de l’incertitude quant à ses causes. Dans une interview, l’économiste de BMO, Doug Porter, a noté que les dépenses budgétaires sont en ébullition depuis le pic des dépenses liées à la COVID, mais avec les élections de mi-mandat aux États-Unis qui approchent et la possibilité d’élections fédérales à venir, ne vous attendez pas à une austérité douloureuse.

La croissance des revenus du gouvernement montre qu’il n’y a pas de pénurie de liquidités, même sans “impression monétaire” par les banques centrales, qui réduisent actuellement les ventes d’obligations. Cependant, alors même que les prix de l’immobilier chutent, les prêts immobiliers et l’argent qu’ils injectent dans l’économie canadienne se poursuivent. Les loyers continuent d’augmenter, a déclaré Porter. Avec des coûts d’emprunt pour les grandes entreprises toujours inférieurs au taux d’inflation actuel, l’argent reste bon marché.

Selon Porter, les banques centrales n’ont pas vraiment besoin de continuer à réduire les taux d’intérêt simplement parce que l’inflation est supérieure à 2 %. Ils doivent simplement être “convaincus que les conditions sont réunies pour que l’inflation recule davantage”, a-t-il déclaré. Mais il a dit qu’il pense que le moment n’est pas encore venu.

“Je pense qu’il est bien trop tôt pour déclarer une quelconque victoire sur l’inflation, et trop tôt pour dire définitivement que les hausses de taux vont bientôt se terminer”, a déclaré Porter.

Suivez Don sur Twitter @don_pittis