Pourquoi il est trop facile d’être vendeur en ce moment

Voici les problèmes du marché, tels que je les vois. D’un côté, vous avez le schéma saisonnier le plus prononcé imaginable, ce qui suggère historiquement qu’un mois de septembre épouvantable comme celui que nous venons de connaître se traduit par un octobre formidable. Mais le sentiment, tel que mesuré par divers sondages, rivalise avec le sentiment le plus négatif dont je puisse me souvenir. Les gens détestent le marché, en ont assez des mégacapitalisations et pensent que parce que les actions ont tellement augmenté cette année, elles doivent baisser – d’où le gâteau du pessimisme qui se coupe si facilement avec un canif. Dans le même temps, il y a la cohorte habituelle de milliardaires qui nous disent quoi faire, qui consiste principalement à vendre. La classe des milliardaires nous a dit qu’un rendement obligataire inversé signifiait une probabilité de 100 % qu’une récession se produise. Maintenant que nous sommes presque revenus à la normale grâce à la désinversion, qu’est-ce que cela signifie pour la classe milliardaire ? C’est simple : nous sommes sur le point de connaître une récession. Je suis là-bas trop souvent et je suis trop responsable – en plus de ne pas être milliardaire – pour jouer à un jeu de supériorité : je gagne, pile, tu perds. Bien entendu, les milliardaires ont leurs raisons. La course à un rendement de 6 % sur les bons du Trésor à 20 ans est sans précédent en termes de rapidité, mais pas en termes de taux. L’inflation, nous disent les super riches, est désormais enracinée. J’ai envie de leur dire « vous n’êtes jamais allés chez Costco ? » Mais ils me rejetteraient simplement parce que je pensais positivement. Parfois, dans mes rêves les plus fous, j’aimerais que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, saute quelques trimestres, porte les taux d’intérêt à 6 % et mette les gens au défi d’acheter des maisons et des bateaux avec des frais de financement si obscènes qu’il s’agit d’argent ou rien. Cette dernière solution amènerait finalement tous les gros producteurs de produits à cesser de produire jusqu’à ce qu’ils soient obligés de revenir sur le marché, car ils perdraient trop d’argent. Les pessimistes boursiers ont le pétrole, car il ne semble y avoir aucun prix auquel l’Arabie Saoudite – le chef de facto de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole – fixera un prix plancher. Le brut Brent, la référence pétrolière mondiale, se négocie à environ 92 dollars le baril. Et les pessimistes craignent des déficits pour chaque entreprise, même si des sociétés comme Club holding Costco Wholesale (COST) et Nike (NKE) ont annoncé des résultats trimestriels positifs la semaine dernière. Mais ceux-ci peuvent être facilement négligés, car la foule des milliardaires ne prend pas la peine de dialoguer avec des entreprises individuelles, car cela les obligerait à cesser d’assister aux galas et aux matchs des équipes qu’ils possèdent et, à la place, à lire les transcriptions de certaines conférences téléphoniques sur les résultats. Mais à un moment donné, il faut admettre que nos entreprises ne vont pas se retourner et faire le mort à cause de cette tyrannie des taux. Ils feront des choses qui représentent l’ingéniosité et la solidité du bilan, et feront quelque chose pour améliorer les choses. Il s’agit peut-être d’une fusion additive. Il s’agit peut-être d’une scission – le club détenant Honeywell (HON), potentiellement – ​​ou d’une vente. Peut-être que ces entreprises disent simplement que les taux ne leur font pas de mal, mais elles s’ajustent néanmoins. Ce genre d’assurance échappe, encore une fois, aux critiques. Les vendeurs d’actions ne font preuve d’aucun courage. Ils veulent se cacher dans quelque chose qui leur donne 125 points de base de rendement en plus. Comme j’aime le dire, qui a besoin du nom de club Nvidia (NVDA) alors que vous pouvez avoir un bon du Trésor – Youpi ! Les vendeurs ne font preuve d’aucune patience. Les vendeurs pensent que l’inflation ne s’arrêtera jamais et que les émissions de la Fed et du Trésor détruiront la relation offre-demande par leurs ventes continues. Et tout cela, bien sûr, signifie que les investisseurs veulent payer moins pour les actions, toutes sortes d’actions. Je pense que les vendeurs ont un ensemble de points séduisants. Les points font référence à la relation entre les obligations et les actions. Je comprends ça. Cependant, revenons à la théorie de l’inversion. Les obligations ne nous ont-elles pas dit d’abandonner les actions ? J’ai alors demandé et si les obligations étaient fausses ? N’irions-nous pas plus haut ? Nous faisions. Maintenant, je demande encore une fois : que se passe-t-il si les obligations sont mauvaises ? Et si toutes ces absurdités « pas depuis 2006 » n’étaient que cela. Nous avons une économie aussi forte qu’en 2006, sinon plus forte, et plus solide parce qu’elle n’est pas alimentée par la dette. Certes, nous avons assisté à une évolution des rendements d’une rapidité incroyable, mais nous n’avons pas assisté à un effondrement de l’activité. Nous ne l’avons pas fait à l’époque et ce n’est pas le cas aujourd’hui. Cela me laisse avec une dernière pensée. Si les ours ont les arguments les plus séduisants, que se passera-t-il si tout le monde les croit ? Tout comme la théorie de l’inversion. C’est si facile d’être baissier – trop facile. Mais je ne veux pas tomber dans le piège du thème dominant. Voyons ce que le mois d'octobre nous réserve avant d'écarter ce que pensent les optimistes et de nous ranger du côté des pessimistes, de peur qu'ils ne se trompent autant dans leur interprétation des obligations que la dernière fois. Des personnes avec des parapluies passent par des taureaux et des ours devant la bourse de Francfort lors de fortes pluies à Francfort, en Allemagne. Kai Pfaffenbach | Reuters