Pourquoi il est temps pour Alexa d’Amazon de faire peau neuve | Actualités technologiques

Lorsque les dirigeants d’Amazon monteront sur scène mercredi lors de son événement d’automne, qui se déroulera pour la première fois à son deuxième siège social à Arlington, en Virginie, l’accent pourrait être mis sur la manière dont les investissements à long terme de l’entreprise dans l’intelligence artificielle (IA) alimenteront son nouvelle gamme de produits. Avec la façon dont ses rivaux – Google et Microsoft – sont en tête du peloton dans l’espace de l’IA générative, l’accent est mis sur la manière dont Amazon dynamise ses appareils avec l’IA et se penche sur le prochain chapitre d’Alexa.

« Amazon investit massivement dans l’IA, en particulier pour son activité de vente au détail où l’IA est utilisée pour optimiser l’expérience client. Cependant, la société n’a pas partagé beaucoup de détails sur la manière dont l’IA est utilisée dans d’autres secteurs de son activité », a déclaré Ben Wood, analyste en chef et directeur marketing chez CCS Insight, à indianexpress.com. « Nous espérons que ce sera l’un des thèmes de son prochain événement d’automne. »

Le géant du commerce électronique a été l’une des premières grandes entreprises technologiques à intégrer l’intelligence artificielle dans les haut-parleurs intelligents Echo, alors que les gens ne savaient pas ce que l’IA pouvait faire. L’Echo était alimenté par Alexa, le nom de l’assistant numérique personnel d’Amazon qui vous permet d’utiliser des commandes vocales pour contrôler ses appareils pour des fonctionnalités telles que la diffusion de musique en continu, des reportages ou même l’allumage de vos lumières intelligentes. L’Echo a été un énorme succès et a non seulement contribué à faire entrer Amazon dans le segment de la maison intelligente, mais a également poussé l’entreprise à prendre au sérieux la fabrication du matériel. Amazon fabrique des lecteurs Kindle à succès depuis 2007, mais le succès des haut-parleurs intelligents Echo a joué un rôle déterminant dans l’extension de l’avance d’Amazon en matière d’IA, bien plus que dans la réalisation de bénéfices grâce à la vente du matériel.

Echo Dot, un haut-parleur intelligent abordable alimenté par Alexa (Crédit image : Anuj Bhatia/The Indian Express)

Aujourd’hui, des années plus tard, Amazon vend toujours la gamme Echo de haut-parleurs et d’écrans intelligents alimentés par Alexa. En fait, désormais, tout, des téléviseurs aux systèmes de sécurité domestique, en passant par les micro-ondes et les voitures, intègre Alexa. Même si Amazon a réussi son ambition d’intégrer Alexa dans pratiquement tous les appareils, on a l’impression que son assistant vocal n’a pas suffisamment mûri malgré la promesse de l’entreprise d’un avenir où un assistant virtuel répondrait aux questions ou aiderait à accomplir des tâches.

« Je pense qu’Alexa et Siri sont restées coincées dans le temps et qu’elles sont en retard en ce qui concerne l’assistance vocale », déclare Jaspreet Bindra, directeur général et fondateur de The Tech Whisperer. « C’est une opportunité phénoménale compte tenu de la portée dont disposent Amazon et Apple, en particulier avec Alexa, de créer désormais une Alexa 2.0 sur l’IA générative et de réorganiser complètement le produit avec des interactions vocales absolument humaines. La même chose que vous pensez que ChatGPT peut faire : pensez que cela se produit avec la voix via Alexa chez vous.

Amazon a adopté une approche différente en créant Echo, alimenté par Alexa, plaçant le géant du commerce en ligne devant Google dans la création d’une technologie qui interagit comme le font les humains. Mais dernièrement, toutes les grandes entreprises technologiques se lancent dans l’IA générative et Amazon ne peut pas se permettre de perdre. Le matériel ne représente peut-être qu’une petite partie du cœur de métier d’Amazon, mais c’est la gamme de haut-parleurs intelligents Echo où Alexa, qui utilise l’intelligence artificielle pour comprendre ce que disent les utilisateurs et répondre de manière conversationnelle avec les meilleures réponses, a eu le plus d’impact.

David Limp, responsable des appareils d’Amazon (Crédit image : Anuj Bhatia/The Indian Express)

« Je ne pense pas qu’Amazon soit à la traîne dans la course à l’IA contre Google et Microsoft. Ils ont été des pionniers de l’IA, utilisant l’IA dans tous leurs produits au cours des deux dernières décennies », explique Bindra. Cependant, contrairement à Microsoft et Google qui ont créé des chatbots pour les consommateurs, Amazon n’a pas encore présenté de produit comparable utilisant des outils d’IA générative.

La forte présence d’Alexa sur le segment de la maison intelligente donne à l’entreprise un avantage clé sur ses concurrents, qui se concentrent traditionnellement sur la création d’applications pour ordinateurs et smartphones. Parce que les appareils d’Amazon et les produits fabriqués par d’autres disposent de capteurs et de caméras supplémentaires, qui peuvent ajouter du contexte aux requêtes d’IA générative. Non seulement ces produits pour maison intelligente facilitent les requêtes d’IA générative, mais ils agissent également. De cette façon, Alexa peut être de nature plus conversationnelle. Cependant, pour Amazon, le défi serait de répondre aux questions de sécurité et de confidentialité. La question des hallucinations, une tendance des modèles d’IA à diffuser des informations inexactes, reste également un défi.

La pression monte sur Amazon pour qu’il reconnaisse un changement majeur dans la manière dont les consommateurs souhaitent interagir avec leurs appareils. Les experts estiment que les chatbots IA comme ChatGPT ont rendu Alexa obsolète, mais la question reste de savoir combien de temps Amazon renforcera son assistant vocal et y ajoutera une touche d’IA générative ? L’impact de l’IA générative sur Alexa pourrait être énorme, estiment les analystes.

Lors de l’événement de cette semaine, les experts et les initiés s’attendent à voir une stratégie claire d’Amazon sur sa position actuelle dans la course aux armements en matière d’IA générative. Avec Dave Limp, vice-président directeur des appareils et services d’Amazon, qui prévoit de prendre sa retraite dans les mois à venir et les récents licenciements qui ont secoué la division matérielle de l’entreprise, les produits du géant du commerce électronique pourraient être très différents à l’avenir.

«Alexa continue d’être un domaine important pour Amazon et nous en saurons davantage sur les efforts dans ce domaine lors de l’événement d’automne. Cependant, il y a eu une série de réductions d’emplois et de budgets dans le programme Alexa au cours des 12 derniers mois et nous pensons que certains projets ont été réduits ou abandonnés », a ajouté Ben.

Amazon s’est fait un nom dans le domaine du matériel avec des produits à succès comme Kindle et Echo, mais des questions ont été posées sur la manière dont il monétisera les plates-formes Echo et Alexa à l’avenir. Sous Jeff Bezos, Amazon a misé sur une stratégie à long terme en matière de matériel, mais le nouveau PDG Andy Jassy a pris des mesures pour apporter des changements dans ses divisions matérielles à faible marge et coûteuses. Pour Amazon, il reste encore du chemin à parcourir avant de réellement percer la formule avec ses produits matériels.

L’événement de mercredi n’aura pas de surprises et Amazon annoncera plus probablement des mises à jour itératives de ses produits tels que les haut-parleurs intelligents, les routeurs Kindle et Eero. Il n’y a aucune raison de s’attendre à un choc ou à une crainte.