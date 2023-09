Pourquoi il est tellement moins cher d’expédier des produits depuis la Chine que depuis le Canada

Lorsque Neil Pitman essayait d’acheter une nouvelle pièce pour son autocuiseur, il ne pouvait pas croire la différence de prix entre le fait de le faire expédier des États-Unis à son domicile de Sherbrooke, au Québec, et le coût de le faire venir de Chine.

La pièce lui aurait coûté moins d’un dollar pour l’expédier depuis la Chine. Mais s’il l’avait commandé aux États-Unis, l’expédition lui aurait coûté 22,99 $.

« J’achète assez souvent des produits sur eBay et je suis toujours surpris du coût d’expédition des produits depuis les États-Unis par rapport à ceux depuis la Chine », a déclaré Pitman.

« Expédier depuis la Chine ne coûte presque rien. Et j’aimerais acheter des produits américains ou canadiens. Mais même depuis la province voisine, cela coûte beaucoup plus cher. »

Serasu Duran, professeur adjoint d’opérations et de gestion de la chaîne d’approvisionnement à la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary, affirme qu’il peut en coûter environ 5 ou 6 dollars le kilogramme pour expédier un colis de la Chine au Canada.

« Ce qui est assez bon marché », a déclaré Duran.

Selon le calculateur de tarifs d’expédition de Postes Canada, l’envoi d’un colis d’un kilogramme entre les provinces peut coûter environ 24 $. Et il en coûterait 28,50 $ pour envoyer un colis d’un kilogramme du Canada vers la Chine, selon sa taille.

La raison en remonte à 1874 et à une agence internationale appelée Union postale universelle.

L’histoire de la poste

Autrefois, il était assez difficile d’envoyer une lettre d’un pays à un autre, selon Paulus Schoorl, responsable de programme et conseiller politique et réglementaire de l’Union postale universelle à Berne, en Suisse.

Si vous envoyez une lettre dans plusieurs pays, vous devrez payer beaucoup d’argent, a-t-il déclaré. Chaque fois que le courrier franchissait une frontière, cela entraînait un coût supplémentaire pour l’expéditeur.

« Il était terriblement complexe et difficile d’envoyer une lettre d’un pays à un autre, en fait, parfois à travers différentes juridictions ou zones administratives », a déclaré Schoorl.

La Chine s’est retrouvée avec un avantage concurrentiel majeur lorsque le commerce électronique a décollé dans les années 2010 en raison de ses tarifs d’expédition bon marché. (Chinatopix/Associated Press)

Cela a conduit à une réunion des représentants à Berne, en Suisse, en 1874 et à la signature du Traité de Berne, conduisant à la création de l’Union postale universelle. Il s’agissait d’un accord selon lequel les pays transporteraient gratuitement les lettres et les petits colis des autres pays.

« À ce moment-là, il a été décidé que tous les [postal] les services sont un service universel », a déclaré Schoorl.

L’idée était que tout s’équilibrerait, chaque pays aidant l’autre.

Un déséquilibre

Après 100 ans, il y a eu un changement.

Schoorl dit que l’Italie a estimé qu’il y avait un déséquilibre. Les facteurs italiens livraient davantage de courrier international, car les gens y commandaient de gros magazines. Pendant ce temps, le pays n’envoyait pas autant de courrier qu’il n’en recevait.

Dans les années 1960, les pays membres de l’Union postale universelle sont parvenus à un nouvel accord. Si un pays recevait plus de courrier international qu’il n’en envoyait, il serait payé pour la différence.

À l’époque, cela représentait la moitié d’un franc-or, monnaie autrefois utilisée par les organisations internationales, par kilogramme de courrier international. Mais tous les pays n’en ont pas les moyens.

Lorsque Donald Trump était président des États-Unis en 2018, il a menacé de retirer le pays de l’Union postale universelle. (James Lawler Duggan/Reuters)

L’Union postale universelle a mis en place des frais afin que les pays les plus riches paient plus pour la livraison de leur courrier international que les pays à économie en développement.

« L’idée centrale est que tout citoyen ou entreprise devrait pouvoir envoyer des colis postaux via le réseau postal mondial vers n’importe quelle destination », a déclaré Schoorl.

À l’époque, la Chine était considérée comme un pays avec une économie en développement, ce qui signifie que le pays serait moins touché par le courrier international que d’autres pays. Et cela est resté inchangé pendant des décennies.

Où nous en sommes maintenant

Avec le décollage du commerce électronique dans les années 2010, la Chine s’est retrouvée avec un avantage concurrentiel majeur. Il pourrait expédier ses produits en Amérique du Nord à un tarif avantageux. Postes Canada et le service postal américain livraient des colis et n’étaient pas très bien rémunérés, explique Schoorl.

En 2018, le président américain Donald Trump a repoussé les tarifs et menacé de retirer le pays de l’Union postale universelle.

Les États-Unis et d’autres pays, dont le Canada, ont pu négocier un nouvel accord avec l’Union postale universelle.

Selon Mindaugus Cerpikin, un économiste qui étudie le système postal à Copenhague, ce sont les États-Unis qui ont obtenu les plus grandes concessions. Le Canada a pu augmenter ses taux au fil du temps, mais Cerpikin affirme qu’il existe encore un écart important.

« Les Etats-Unis ont été autorisés à augmenter leurs tarifs, et ils ont pu le faire plus rapidement que les autres pays industrialisés. »

Le Canada et d’autres pays peuvent augmenter leurs frais d’environ 16 pour cent par an, a déclaré Cerpikin.

« Même si 16 pour cent peut sembler beaucoup, il faut considérer que certains pays comme le Canada ont besoin d’entre [a] Une augmentation de 200 à 400 pour cent pour combler l’écart entre les tarifs nationaux et les tarifs internationaux.

Selon le calculateur de tarifs d’expédition de Postes Canada, l’envoi d’un colis d’un kilogramme entre les provinces peut coûter environ 24 $, selon sa taille et l’endroit où vous souhaitez l’envoyer. (Jason Viau/CBC)

La CBC a contacté Postes Canada au sujet des frais d’expédition au Canada. Il a refusé une interview, mais a envoyé une réponse par courrier électronique.

« Les tarifs des colis ne sont pas réglementés et sont totalement compétitifs au sein du secteur », a déclaré la porte-parole Lisa Liu.

« Postes Canada détermine les tarifs d’expédition en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’origine et la destination, qui tiennent également compte de la densité de population. Le poids et la taille du colis, les coûts de traitement, de transport et de livraison sont pris en compte dans le tarif. »

En attendant, Pitman aimerait soutenir les produits locaux et acheter auprès de vendeurs en Amérique du Nord. Mais tant que les frais de port sont aussi élevés, il lui est difficile de les justifier.

« J’aimerais préférer nos fournisseurs canadiens et américains, mais cela n’a vraiment aucun sens. »