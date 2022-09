Pourquoi il est si difficile pour la Banque du Canada d’écraser l’inflation

Ceux qui pensent que les banquiers centraux sont puissants et manipulateurs pourraient se demander pourquoi des gens comme la première sous-gouverneure Carolyn Rogers ne se contentent pas de claquer des doigts et de faire disparaître l’inflation.

Les responsables de la Banque du Canada ont déclaré qu’ils seraient « résolus » à écraser l’inflation, en la ramenant à la fourchette cible de 2 % de la banque. Mais ce processus peut être long et douloureux car les taux ne cessent d’augmenter.

Alors même que Rogers a averti jeudi que le Canada faisait face à une “spirale des attentes”, essayer de changer la direction de l’inflation revient à faire tourner le Titanic après avoir repéré un iceberg à travers le brouillard.

L’économie est trop forte

Non pas que l’économie canadienne soit sur le point de sombrer. Au lieu de cela, le problème présenté par Rogers est celui d’une économie qui est tout simplement trop forte.

“La demande continue de dépasser l’offre dans de nombreux secteurs de l’économie canadienne et les attentes d’inflation à court terme des Canadiens restent élevées”, a déclaré Rogers à Calgary Economic Development, une agence financée par des fonds privés et publics.

La solution, a déclaré Rogers, consistait à utiliser une forte hausse des taux d’intérêt pour écraser la demande, offrant ainsi à l’offre une chance de se rattraper.

Comme la Banque centrale européenne l’a également annoncé jeudi, le plan est de faire ce qu’ils appellent le “front loading”, plusieurs grandes hausses des taux d’intérêt d’affilée pour choquer rapidement le marché. Il s’agit d’une tentative “d’éviter le besoin de taux encore plus élevés à l’avenir et le ralentissement plus prononcé de l’économie qui l’accompagnerait”, a déclaré Rogers.

La première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, a déclaré que bien que la banque n’ait pas de cible pour les taux d’intérêt, elle en a une pour l’inflation et qu’elle se situe entre 1 et 3 %, bien en deçà de son taux actuel. (Julie Gordon/Reuters)

Malgré le risque que la banque centrale puisse “dépasser”, augmenter les taux d’intérêt trop haut et plonger l’économie dans une profonde récession, la Banque du Canada insiste sur le fait qu’il y a encore une chance que le pays assiste à un atterrissage en douceur.

Mais pour l’instant, le problème est de faire baisser l’inflation – et les banques centrales du monde entier font face à de nombreux obstacles.

Les dépenses fiscales telles que les subventions énergétiques à la consommation européenne ou le financement de l’aide sociale du Canada poussent dans la direction opposée à celle que la banque centrale espère aller. Et les hausses de taux elles-mêmes renchérissent les coûts.

L’inflation mondiale pourrait augmenter le coût des importations canadiennes, bien qu’une hausse du huard puisse agir comme une protection contre ces effets inflationnistes. Et rien ne garantit qu’il n’y aura pas d’autres chocs d’approvisionnement à venir, y compris pour l’énergie, a déclaré Rogers.

Pourquoi le décalage ?

Un autre problème auquel les banques centrales sont toujours confrontées est que les réductions ou les augmentations de taux d’intérêt qu’elles effectuent actuellement peuvent ne pas se répercuter sur l’économie avant des années. Rogers a déclaré que la même chose se produirait probablement cette fois.

De cette façon, le chargement anticipé pourrait donner aux banquiers centraux une chance de lire les indicateurs au fur et à mesure qu’ils arrivent, tels que le PIB, le nombre d’emplois et d’autres données, et d’utiliser des hausses de taux plus faibles une fois qu’ils verront comment l’économie réagit, ce qui contribuera à éviter un dépassement. .

Les dépenses de consommation et les demandes salariales sont des domaines où il est relativement facile de voir comment il y a un décalage entre les hausses de taux et le ralentissement de la demande.

Comme d’autres l’ont mentionné par le passé, une accumulation d’épargne par ceux qui pouvaient se permettre d’épargner pendant la pandémie signifie que les dépenses de détail ne répondront pas nécessairement immédiatement à des taux d’intérêt plus élevés. Rogers a déclaré que la banque centrale continue de surveiller ces économies et qu’elles sont loin d’être épuisées.

REGARDER | Le plan de la banque centrale pour contenir l’inflation :

La Banque du Canada relève ses taux d’intérêt à 3,25 % La Banque du Canada a de nouveau relevé son taux d’intérêt mercredi dans le but de contenir l’inflation galopante et a signalé qu’il devrait probablement encore augmenter. C’est une mauvaise nouvelle pour les Canadiens à court d’argent qui sont déjà aux prises avec une inflation galopante, des salaires qui ne suivent pas et des dettes de carte de crédit.

Les prix des logements sont déjà tirés à la baisse par les hausses de taux qui rendent plus difficile la souscription d’hypothèques aux niveaux observés il y a à peine un an, a-t-elle déclaré. Mais ces taux plus élevés ne réduisent que progressivement le budget des gens. Les hausses de taux ne deviennent évidentes pour la plupart des détenteurs de prêts hypothécaires qu’au moment du renouvellement, peut-être pas avant des années. Le coût des prêts à la consommation tels que les voitures n’entre dans le budget que lorsque les gens décident d’acheter un nouveau véhicule, ce qui est peu fréquent.

Rogers a déclaré que jusqu’à présent, la spirale des attentes qu’elle a décrite a été entraînée au moins en partie par la pénurie de main-d’œuvre. Vendredi, les économistes s’attendent à ce que les derniers chiffres de l’emploi montrent que l’économie a continué à créer de nouveaux emplois.

La banque centrale, et d’autres, surveilleront les augmentations de salaire dans les données de Statistique Canada qui ont montré le mois dernier les salaires augmentent à un taux de 5,2 pour cent bien au-dessus de la cible d’inflation de la Banque du Canada.

(Radio-Canada)

Attentes à court terme contre enracinement

“Nous sommes dans un environnement de marchés du travail extrêmement tendus, d’une demande excédentaire et d’une inflation élevée”, a déclaré Rogers en réponse à la question d’un journaliste. “Nous savons que les employeurs sont très concentrés sur l’attraction et la rétention des employés.”

Malgré cela, elle a déclaré que ce n’était pas le travail de la banque centrale de fixer les salaires ou les prix.

“Nous comprenons également que les travailleurs sont, vous savez, ils regardent le taux d’inflation et ce qu’il fait à leur pouvoir d’achat et ils pensent, ‘J’ai besoin d’une augmentation.'”

Des membres du Syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique (BCGEU) ont fait un piquetage devant une installation de la BC Liquor Distribution Branch à Delta, en Colombie-Britannique, le 15 août. L’entente qu’ils ont conclue pourrait être un modèle pour d’autres. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Mais en augmentant les taux d’intérêt, a-t-elle dit, la banque espère empêcher les anticipations d’inflation à court terme – que nous constatons déjà – de se transformer en attentes enracinées, qu’elle a définies différemment :

“Le scénario qui nous inquiète est que les Canadiens regardent le taux d’inflation actuel. Ils pensent qu’il est là pour rester. Ils commencent à intégrer cette réflexion dans leur prise de décision à long terme.”

Pas plus tard que cette semaine, des fonctionnaires de la Colombie-Britannique se sont opposés à une augmentation de salaire qui, même si elle était inférieure à l’inflation actuelle, était bien supérieure à l’objectif de la banque centrale. Négocié après un vote de grève de 95 %, l’accord est considéré comme un modèle pour les autres travailleurs partout au Canada où les salaires ont chuté loin derrière l’inflation.

Augmentation de salaire de 5,5 % la 2e année

Bien qu’il n’ait pas encore été ratifié par les membres du syndicat, le règlement offre une augmentation de 3,25 % rétroactive au mois d’avril de cette année. Mais au printemps prochain, alors que la banque espère voir les prix et les salaires commencer à baisser, les travailleurs recevront un minimum de 5,5 pour cent hausse de salaire – et plus si l’inflation reste élevée.

L’accord offre un deuxième exemple de décalage après que la banque centrale a commencé à relever les taux. Au fur et à mesure que d’autres contrats et négociations arriveront à échéance, chaque groupe sentira à son tour qu’il doit rattraper d’autres augmentations de salaire. Cela aussi pourrait se dérouler sur une période de plusieurs années.

Du bon côté des espoirs de Rogers et de la banque centrale de faire baisser l’inflation, l’entente avec les employés de la Colombie-Britannique offre aux travailleurs un maximum de 3 % au cours de sa dernière année de 2024-2025, ce qui se situe dans la fourchette cible d’inflation de la Banque du Canada.

Mais pour les emprunteurs inquiets de la hausse des taux d’intérêt canadiens, Rogers a dit qu’elle ne le disait pas, car elle n’est pas sûre non plus – juste qu’ils iront aussi haut qu’il le faudra.

“Vous savez, nous n’avons pas d’objectif pour les taux d’intérêt”, a déclaré Rogers. “Nous avons un objectif d’inflation.”