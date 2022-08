Pourquoi il est si difficile de trouver un appartement abordable à New York

La région métropolitaine de New York avait besoin de plus de 340 000 logements supplémentaires en 2019, selon une analyse réalisée en mai par Up For Growth, un groupe de politique et de recherche de Washington. La ville a délivré moins de permis de construire par habitant au cours de la majeure partie de la dernière décennie que Boston, Austin et San Francisco, selon une étude de la Citizens Budget Commission, un groupe de recherche à but non lucratif. Et les nouveaux logements ne suivent pas la croissance des nouveaux emplois.

Dans le même temps, le nombre de maisons qui se louent à moins de 1 500 dollars diminue et le loyer médian des appartements de Manhattan nouvellement loués en juin a atteint la somme stupéfiante de 4 000 dollars, a rapporté la société immobilière Douglas Elliman.

Il existe de nombreux obstacles à l’augmentation de l’offre de logements pour répondre à la demande, notamment :

● Les restrictions de zonage qui limitent la taille des bâtiments et permettent à de nombreux quartiers d’exclure tout nouveau développement ;

● Le coût de la construction, et en particulier le coût du subventionnement et du soutien des logements abordables ;

● L’incapacité des politiciens étatiques et locaux à se mettre d’accord sur des solutions significatives.