Pourquoi il est si difficile de profiter de cette Coupe du monde

Je veux profiter de la Coupe du monde. Je fais vraiment. Mais il est quasiment impossible de profiter du beau jeu alors que cette compétition maudite se déroule dans un contexte aussi sordide.

La Coupe du monde 2022, comme tous les événements sportifs, devrait avoir pour but de rassembler les gens. Pour les fans et les joueurs de tous âges, le sport doit inspirer le travail d’équipe, la santé et la communauté. La Coupe du monde devrait être pour les enfants, pour les fans de toujours, pour les membres de la famille à la recherche d’un terrain d’entente – et pour les Gallois, qui se sont qualifiés pour la deuxième fois seulement.

Cela devrait être pour tous ceux qui ont besoin d’un peu de répit face à la marée incessante d’horreur de ces dernières années. Mais cela devrait également être pour les travailleurs, les militants et la communauté LGBTQ du pays hôte, le Qatar, et du monde entier. Cela devrait être pour les gens qui veulent juste vivre leur vie et s’amuser, sans que l’argent et la haine ne souillent tout.

Malgré l’appel de la FIFA à se concentrer sur le jeu, il y a eu autant de conversations sur ce qui se passe hors du terrain que sur celui-ci. Les joueurs porteront-ils des brassards arc-en-ciel pour protester contre les lois homophobes de la région? Ou devrions-nous simplement accepter les croyances de l’autre, peu importe à quel point ils semblent odieux? Doit-on soutenir un sport embourbé dans pots-de-vin et corruption? Pouvons-nous chanter et applaudir dans des stades qui les gens sont morts pour construire? Et sommes-nous des hypocrites si nous condamnons les autres nations sans condamner les injustices de la nôtre ?

C’est beaucoup.

Je suis britannique et je suis un fan de football / football (d’une manière intermittente, amour-haine). J’ai récemment acheté une réplique de chemise d’Angleterre, mais pas l’une des chemises d’Angleterre actuelles portées par Harry Kane et ses copains au Qatar. Non, j’ai acheté une réplique du maillot que portaient les joueurs anglais à Italie ’90.

Coupe du monde 1990

J’avais 10 ans et j’étais dans la fleur de l’obsession du football quand j’ai dû veiller tard avec mon père pour regarder la Coupe du monde de 1990. Ce fut une expérience de liaison brillante pour moi et mon père. Le but victorieux de dernière minute de l’Angleterre par David Platt contre la Belgique. Les courageux progrès de la République d’Irlande. L’héroïsme de l’attaquant camerounais Roger Milla. Et finalement le chagrin, bien sûr.

Le sport était un point de connexion rare avec mon père. Nous avons déménagé quelques fois quand j’étais jeune et soutenir l’équipe locale de ma ville natale était une façon de garder le contact avec mes racines, et surtout avec mon père. Il était un passionné de sport depuis toujours. Quelque chose dont il n’est jamais devenu fan était de parler : Bonjour, comment ça marche, je passe le téléphone à ta mère.

Peter Robinson/PA Images via Getty Images



Aucune Coupe du monde ne m’a jamais parlé à un niveau aussi émotionnel que celle de mon enfance. J’ai fini par m’éloigner du soutien de mon équipe locale, ce qui a malheureusement coïncidé avec son âge d’or de tous les temps. J’ai réaffirmé mon soutien à mesure que je vieillissais, ce qui était bien sûr parfaitement chronométré avec la chute de l’équipe à travers les ligues jusqu’à la quasi-faillite et à une distance touchante de se plier entièrement. Telle est la vie d’un fan de football, ou certainement d’un Tranmere Rovers ventilateur.

Mon équipe était parrainée par les autorités locales, ce qui signifiait que les joueurs et les fans portaient des chemises indiquant le nom de la région – pas une société de paris ou un autre lien commercial grossier. Au cours des deux dernières années, ces chemises ont été ornées du nom d’une multinationale pétrolière et gazière. Ouais je sais. Tout le monde veut soutenir son club, mais vous n’avez pas besoin de devenir un panneau d’affichage ambulant pour les entreprises d’énergie et de services publics qui augmentent les prix et déversent les eaux usées de nos plages tout en enregistrant des bénéfices records.

Traiter avec le diable

Ayant vu mon équipe sombrer dans la faillite – tandis que d’autres clubs ont complètement disparu – je sais très bien que votre équipe a besoin d’argent pour survivre. Mais le prix est apparemment un accord de parrainage avec le diable. Il est troublant de voir de jeunes fans d’Arsenal, de Chelsea, du Real Madrid et autres portant des répliques de chemises arborant “Fly Emirates”, une campagne de marketing qui arme les jeunes fans pour promouvoir une compagnie aérienne publique transportant des vacanciers et influenceurs à Dubaï (un autre régime homophobe et répressif construit par des travailleurs exploités).

Au moment où nous parlons, Manchester United et Liverpool, deux des clubs les plus célèbres au monde, pourraient être repris par l’Arabie Saoudite. En tant que journaliste James Montague rapporte dans son livre nerveux sur la propriété sportive, Le club des milliardairess’emparer d’équipes sportives bien-aimées est une forme de blanchiment de réputation achetée et payée par des oligarques, des capital-risqueurs et des auteurs de violations des droits de l’homme à travers le monde.

Matthew Ashton/AMA/Getty Images



C’est le problème de nos jours. Il est difficile d’apprécier presque quoi que ce soit si vous regardez de trop près. Du football à Star Wars, il est impossible de fermer les yeux sur la façon dont tout est si compliqué, si politique, si interconnecté. La nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons et les vacances que nous choisissons ont un impact sur notre environnement. Sociétés polluer la planète à l’échelle industrielleet des célébrités emmènent des jets privés au magasin du coin. Pourtant, je me sens coupable si je mange un hamburger.

Nous n’avons jamais eu autant d’informations sur notre monde et notre place dans celui-ci – et cela enlève la moitié du plaisir à presque tout ce qui vous apporte de la joie.

Un acte de nostalgie

Mon père et ma mère sont tous les deux décédés en 2020. Il ne faut pas être psychologue pour voir que l’achat du maillot de la Coupe du monde de 1990 était un acte de nostalgie assez transparent, pour l’innocence de l’enfance, pour une période plus simple avant que je ne sache quoi que ce soit sur les propriétaires milliardaires, humains les violations des droits et les ventes d’armes. (Ou peut-être que j’ai été aspiré par les publicités incessantes d’Instagram. Je ne suis pas sûr.) Et j’étais très heureux d’être emporté par l’ambiance de plaisir du L’équipe féminine d’Angleterre remporte le championnat d’Europe cet été. C’était juste agréable de se sentir bien à propos de quelque chose, tu vois ?

Il est possible que je vieillisse ou que je passe trop de temps sur Twitter. Je ne dis certainement pas que les choses étaient meilleures ou plus simples. Tout est politique et l’a toujours été.

Les enfants de dix ans qui tapaient dans un ballon dans le jardin ne savaient pas que les matchs de la Coupe du monde de 1990 en Angleterre étaient confinés à l’île de Sardaigne pour contenir les supporters anglais, alors largement considérés comme des fauteurs de troubles violents après le hooliganisme des années 1970 et 1980.

Les jeunes fans ne connaissaient pas les liens politiquement chargés entre les pays et les clubs en désaccord pour des raisons autres que la fierté sportive, comme l’affrontement de 1986 entre l’Angleterre et l’Argentine quelques années après la guerre entre les deux pays.

De même, les jeunes téléspectateurs n’ont pas consciemment enregistré la politique de Star Trek ou de Doctor Who ou de tout ce qui les obsédait. Mais si vous regardez ce genre de choses maintenant, vous comprenez que, bien sûr, c’était politique. Elle disait quelque chose du contexte de l’époque, tout comme cette Coupe du monde avec son cocktail incendiaire de perplexités sportives, politiques, financières et morales.

Espérons qu’il y ait encore une génération d’enfants qui s’inspirent de cette Coupe du monde. Inspiré à faire du sport, à se pousser, à bouger et à être en bonne santé, à faire partie d’une équipe et d’une communauté de manière positive. Mais plus que cela, la Coupe du monde 2022 pourrait inspirer des générations de fans de sport et même ceux qui s’en foutent du jeu à se défendre les uns les autres, pour leurs collègues, pour la communauté LGBTQ et pour toute personne exploitée ou opprimée. .

Et peut-être aussi pour appeler leur maman et leur papa.

Films à venir en 2022 de Marvel, Netflix, DC et plus Voir toutes les photos