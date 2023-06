Pourquoi il est revenu avec Kelly Ripa – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Ne réglez pas votre téléviseur ! Oui, Ryan Seacrest était de retour pour co-animer Vivre avec Kelly le mardi 20 juin. Même si Ryan, 48 ans, a quitté la série, il apparaîtra aux côtés Kelly Ripa, 52, sur quelques épisodes à venir, ainsi que quelques co-animateurs différents, dont son remplaçant et le mari de Kelly Marc Consuelos, 52. Les épisodes dans lesquels Ryan apparaît ont tous été préenregistrés avant son départ de la série en avril, selon Divertissement hebdomadaire.

Alors que l’apparition de Ryan mardi a pu surprendre certains fans (surtout quand il a dit que c’était le 20 juin), ce n’est pas un retour permanent. Ryan devrait faire des apparitions dans plusieurs segments pré-enregistrés cette semaine et tout au long Vies course d’été. Kelly sera rejointe par une série de différents co-animateurs dans des épisodes préenregistrés, dont Mark, Anderson Cooper, et Andy Cohen.

Mark rejoindra également Kelly lors d’une spéciale du 4 juillet. Il y a aussi une série de semaines thématiques qui suivent, y compris la semaine «Aches and Pains» et la semaine «Dog Days of Summer», qui présenteront respectivement des conseils de santé et mettront en évidence les chiots à adopter.

Le Idole américaine l’hôte a annoncé qu’il se retirerait de En direct dans un épisode de février de l’émission. Il a dit que c’était une « décision difficile », mais a félicité Kelly et a partagé que Mark interviendrait en tant que co-animateur. « Travailler aux côtés de Kelly au cours des six dernières années a été un travail de rêve et l’un des moments forts de ma carrière », a-t-il déclaré. « Elle a été une partenaire, une amie et une confidente incroyable, et même si nous ferons toujours partie de la vie de l’autre, nos matinées ensemble vont me manquer. »

Kelly a dit au revoir à Ryan après avoir co-animé ensemble pendant six ans le 14 avril. Elle est devenue émotive en lui donnant un bon départ. « Je suis tellement reconnaissante que notre succès ensemble dans cette émission nous ait conduits à développer une relation encore plus étroite, mais aussi co-dépendante », a-t-elle déclaré en partie. Alors que Ryan n’est plus co-animateur, les segments pré-enregistrés ne sont pas son premier retour dans l’émission ! Il a fait une apparition surprise le 18 mai, où il a expliqué à quel point il avait aimé voir Kelly et Mark co-animer ensemble.

