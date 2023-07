Pourquoi il est presque impossible de trouver une voiture à moins de 30 000 $

Bien avant la pandémie de Covid-19, les goûts des consommateurs avaient commencé à s’éloigner progressivement des berlines vers des SUV et des camions plus chers. Ensuite, les acheteurs de voitures ont empilé les options, telles que les écrans tactiles de haute technologie, l’éclairage ambiant, les caméras à 360 degrés et les sièges chauffants et refroidis.

« Il y a une guerre des fonctionnalités », a déclaré Ivan Drury, directeur des connaissances d’Edmunds.

En réponse à une demande accrue, les concessionnaires ont commencé à stocker plus de voitures avec toutes les cloches et tous les sifflets, a-t-il déclaré, et les constructeurs automobiles ont amélioré leurs gammes avec des ensembles haut de gamme ou des niveaux de finition, et ont réduit les voitures moins chères.

« Il est logique de continuer à augmenter le prix pour offrir plus de fonctionnalités et d’augmenter la taille du véhicule à chaque refonte », a déclaré Drury.