Pourquoi il est peu probable que la semaine de travail de 4 jours arrive à Wall Street de si tôt

La poussée pour une semaine de travail de quatre jours a gagné du terrain pendant la pandémie de coronavirus, même attirer l’attention du Congrès, mais une semaine de travail plus courte peut être difficile à mettre en œuvre à Wall Street.

Le secteur de la finance a « toujours été une culture d’heures chargées et de travail intense », a déclaré Jason Snipe, fondateur et CIO d’Odyssey Capital Advisors. « Maintenant que nous avons été obligés de nous arrêter dans une certaine mesure et de nous réorienter à cause de l’environnement Covid, cela nous a permis de réexaminer quelle est cette culture. »

Les partisans d’une semaine de travail plus courte soulignent les dommages causés par le surmenage à la santé physique et mentale d’une personne comme une raison de passer à moins d’heures.

James Angel, professeur agrégé de finance à l’Université de Georgetown, a déclaré qu’il serait surpris si les bourses américaines raccourcissaient leurs heures de négociation.

« Si quoi que ce soit, nous pourrions voir des heures de négociation plus longues », a-t-il déclaré. « Les gens commercent davantage lorsque le marché est ouvert, et l’industrie le sait. Ils ne seront donc certainement pas pressés de fermer la caisse enregistreuse. »

Le marché boursier a une histoire de changement d’heures de négociation. En 1952, la Bourse de New York supprimé les heures de négociation du samedi, et cela ajouté une demi-heure au jour de bourse dans les années 1980.

Il pourrait y avoir des avantages potentiels à raccourcir les heures, comme attirer des talents plus diversifiés dans l’industrie.

« Comment pouvons-nous rendre l’entreprise plus attrayante pour les femmes et les autres personnes qui ont déjà été victimes de discrimination dans l’industrie ? » dit Ange. « L’une des choses qui circulent en Europe est l’idée de raccourcir leurs heures de négociation. »

Des heures plus longues, en revanche, pourraient être avantageuses pour certains participants au marché, tels que les investisseurs de la côte ouest.

Il existe certaines mises en garde réglementaires pour les bourses qui souhaitent modifier leurs horaires. Si une bourse souhaite modifier ses heures de négociation, elle doit d’abord obtenir l’approbation de la Securities and Exchange Commission.

Le Nasdaq et la Bourse de New York ont ​​décliné la demande de commentaires de CNBC.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les coûts et les avantages d’une semaine de travail de quatre jours à Wall Street.

