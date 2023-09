Pourquoi il est moins cher d’acheter des vols de vacances en octobre

Les voyageurs voient des vols moins chers cette année. Les tarifs aller-retour nationaux pendant Thanksgiving s’élèvent en moyenne à 268 $ par billet, en baisse de 14 % par rapport à l’année dernière. Pour Noël, les prix sont d’environ 400 $ aller-retour, en baisse de 12 % par rapport à l’année dernière, par Hopper données.

Les prix des billets augmenteront à mesure que de plus en plus de voyageurs réservent leurs voyages et que les vols se rapprochent de la vente. Même si certaines offres peuvent être disponibles jusqu’à la fin octobre, n’attendez pas si vous avez fixé des dates de voyage entre l’école ou le travail.

« Les prix commenceront à augmenter après le 14 octobre environ pour les voyages de Thanksgiving et de Noël », a déclaré Berg. « Prévoyez de réserver le plus tôt possible, car les prix augmenteront chaque jour à l’approche des vacances. »

Les prix des vols sont susceptibles d’augmenter considérablement chaque jour au cours des trois dernières semaines précédant chaque jour férié, anticipe Hopper.