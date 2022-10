Pourquoi il est judicieux de continuer à investir pendant un marché baissier de « variétés de jardin »

L’ours actuel relève de ce que Stovall appelle les marchés baissiers de la “variété jardin” – ceux qui présentent une baisse du marché boursier entre 20% et 40%. Les autres qu’il appelle les ours “méga-meltdown”, qui ont connu des baisses de plus de 40%.

L’ours de jardin est un peu moins intimidant. Le drawdown moyen pendant ces périodes est de 27%, et elles ont tendance à durer 13 mois en moyenne. Et surtout pour les investisseurs, il n’a fallu que 27 mois aux actions pour revenir à leurs sommets après ces périodes de baisse, en moyenne. Cela se compare à un temps de récupération moyen de près de cinq ans pour les ours les plus durs.

Deux ans peuvent sembler longs pour fixer des chiffres rouges dans votre portefeuille, et cinq ans peuvent sembler une éternité. Mais si vous êtes investi depuis des décennies, une période de quelques années est un raté.

Plus important encore, il serait sage d’ajouter à votre portefeuille pendant les marchés baissiers, plutôt que de vendre, dit Rotblut.

“Avez-vous déjà regardé le graphique et pensé:” J’aurais aimé acheter cette action alors qu’elle était en baisse à ce prix? Alors pourquoi n’achetez-vous pas maintenant ?” il dit. “Personne ne sait où est le fond, mais nous savons que les actions sont en vente en ce moment.”

Le creux du marché pourrait bien se situer dans le futur, et vendre maintenant avant que les choses n’empirent pourrait, à long terme, augmenter vos rendements. Mais ce serait très probablement une erreur, disent les experts, pour deux raisons.

Un : même si vous avez raison de dire que le marché continue de baisser, vendre maintenant vous obligerait à fixer le bon moment pour revenir afin de réaliser un profit. “Si vous allez encaisser, quelle est votre règle pour revenir sur le marché ? Qu’allez-vous utiliser comme marqueur ? Et que se passe-t-il si vous n’agissez pas alors ?” dit Rotblut.

Il est extrêmement difficile de chronométrer le marché, et se tromper pourrait paralyser vos rendements. Un investissement de 10 000 $ dans un fonds suivant le S&P 500 à la fin de 2006 aurait atteint près de 46 000 $ à la fin de 2021, selon Putnam Investments.

Mais soustrayez les 10 meilleurs jours de cette période de 15 ans, et le total diminue à environ 21 000 $. “Le temps, et non le timing, est le meilleur moyen de capitaliser sur les gains boursiers”, déclarent les chercheurs de Putnam.

L’autre raison : bien que les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs, les marchés ont historiquement récompensé les investisseurs pour avoir acheté sur le marché après qu’il a eu le genre de glissement que les investisseurs ont vu jusqu’à présent cette année.

Tels que mesurés par le Wilshire 5000 – un large indice boursier américain – les neuf premiers mois de 2022 se classent parmi les 20 pires périodes de neuf mois du dernier demi-siècle, selon les données de Compound Capital Advisors.

Dans tous ces cas sauf un, l’indice a enregistré un rendement positif au cours de la période d’un an suivant la baisse de neuf mois, avec un rendement moyen de 12 %. Au cours des trois années suivantes, l’indice a été positif à chaque fois, avec un gain moyen de 41 %.

Dit simplement dans un tweet du PDG de Compound, Charlie Bilello : “La vente APRÈS de fortes baisses de 9 mois a-t-elle été une bonne stratégie pour les investisseurs à long terme dans le passé ? Non.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Les acheteurs de maison se retirent des transactions à des taux record dans ces 10 villes américaines