Pourquoi il est important de dépenser pour la joie, selon un conseiller financier

Une grande partie de la planification financière est, bien sûr, tournée vers l’avenir. Mais les objectifs des gens peuvent se retourner contre eux s’ils se négligent dans le présent, déclare Preston Cherry, planificateur financier agréé et fondateur et président de Concurrent Financial Planning à Green Bay, Wisconsin.

« Affamer votre moi actuel … pourrait être décourageant », a déclaré Cherry, qui est également membre du Financial Advisor Council de CNBC. Cela peut vous amener à abandonner complètement vos projets, a-t-il déclaré.

Certaines choses sont plus faciles à faire lorsque vous êtes plus jeune, a déclaré Cherry, « et certaines expériences peuvent mieux s’adapter maintenant que plus tard, offrant un bien-être élevé et des regrets réduits au fil du temps ».