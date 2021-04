Des millions de Britanniques ont reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus et beaucoup d’autres sont maintenant réservés pour une seconde.

Les experts ont dit qu’il est «vital» de prendre votre deuxième dose et que sans elle, vous êtes dans une «zone ténue».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les experts ont exhorté les gens à assister à leurs rendez-vous de jab Crédit: PA

Trois vaccins sont actuellement en cours de déploiement à travers le Royaume-Uni, l’Oxford / AstraZeneca, le Pfizer / BioNTech et le vaccin Moderna.

Jusqu’à présent, plus de 32,4 millions de personnes ont reçu une première dose et 8,5 autres ont eu leur deuxième.

Les effets secondaires peuvent survenir avec n’importe quel médicament ou vaccin et le plus courant avec le vaccin Covid est la douleur au site d’injection.

Certaines personnes ont hésité à avoir un deuxième vaccin en raison des craintes entourant les caillots sanguins avec le vaccin AstraZeneca et certaines personnes ne se sont pas présentées à leur deuxième rendez-vous.

Les régulateurs britanniques ont déclaré que le jab était sûr et efficace, mais ont conseillé aux personnes de moins de 30 ans de se voir proposer une alternative.

Les Américains ont également reporté leur deuxième coup.

Maintenant, les experts disent qu’il est impératif que vous fassiez votre deuxième jab afin d’être entièrement protégé de Covid-19.

L’expert en maladies infectieuses de Weill Cornell Medicine et de New York-Presbyterian Kristen Marks a déclaré que si les gens sautent leur deuxième dose, vous commencerez à voir plus d’infections apparaître.

S’adressant au Washington Post, elle a déclaré: « La plupart des cas de Covid que nous avons vus chez des personnes vaccinées qui ont atterri à l’hôpital sont des personnes qui n’ont pas encore reçu la deuxième dose. Je pense que cela nous dit quelque chose. »

POURQUOI AI-JE BESOIN DE DEUX DOSES?

Le fait est qu’aucun vaccin ne peut vous offrir une protection complète contre Covid-19, mais si vous avez reçu deux injections, vous aurez une protection de plus de 90%.

Les vaccins tels que Pfizer et Moderna jab utilisent la technologie de l’ARNm.

Les essais cliniques montrent que deux doses de jabs seraient nécessaires pour atteindre une efficacité de 95%.

Les données réelles du CDC aux États-Unis ont montré qu’une dose ne serait efficace qu’à 80% pour vous protéger du virus avant votre deuxième dose.

Les experts ont cependant averti que les anticorps pourraient ne pas être en mesure d’atteindre ce niveau de protection et pourraient diminuer si vous n’avez pas le deuxième coup d’appoint.

Le conseiller médical en chef du président Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, a déclaré: « Vous êtes dans une zone ténue si vous n’avez pas le plein impact. »

Quelle est l’efficacité des jabs? Nous examinons ici l’efficacité de chaque jab déployé au Royaume-Uni contre Covid-19. Pfizer / BioNTech: Les données des essais cliniques indiquent que les deux doses vous donneraient une protection de 95%. Les données du CDC aux États-Unis suggèrent qu’une seule dose vous donnerait une protection de 60 à 80%. Oxford / AstraZeneca: Les experts disent qu’une dose vous donne une protection de 76% – qui doit être maintenue jusqu’à la deuxième dose. Une fois que vous aurez reçu la deuxième dose, vous bénéficierez d’une protection allant jusqu’à 82%. Moderna: Si vous n’obtenez que la première dose de Moderna jab, elle est efficace entre 60 et 80%. Si vous avez les deux doses, vous en aurez 94,1 pour cent.

NOUVELLES VARIANTES

Public Health England a annoncé hier qu’une nouvelle variante indienne avait été découverte au Royaume-Uni.

Les experts disent que vous devez avoir les deux doses de votre jab afin de rester protégé contre les nouvelles variantes.

John Moore, professeur de microbiologie et d’immunologie à Weill Cornell Medicine, a déclaré que les variantes pourraient traverser la protection donnée avec une première dose d’un coup.

Il a dit que c’est la deuxième dose qui vous donne le boost d’anticorps dont vous avez besoin pour une immunité protectrice.

QUAND NE DOIS-JE PAS PRENDRE LA DEUXIÈME DOSE?

Il y a certaines raisons pour lesquelles vous ne devriez pas recevoir une deuxième dose.

Au Royaume-Uni, les experts disent que vous devez toujours prendre votre deuxième dose d’AstraZeneca jab comme prévu, sauf indication contraire de votre médecin.

Les médecins disent que le risque d’attraper Covid-19 l’emporte de loin sur le risque de malaise après avoir reçu un coup.

Si vous avez eu une réaction allergique sévère après avoir reçu votre première dose de vaccin, vous ne devriez pas recevoir la deuxième dose.

Avoir de la fièvre ou une douleur au bras n’est pas une raison pour ne pas recevoir votre deuxième dose, a déclaré Marks.

Même si vous avez déjà un coronavirus et pensez que vous avez déjà des anticorps, vous devriez quand même aller et avoir les deux doses du vaccin.