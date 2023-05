Pourquoi il est difficile pour les parents arabophones de lire à leurs enfants, et la quête d’une mère new-yorkaise pour une solution

Le Caire — L’économiste Riham Shendy a commencé à collectionner des livres pour enfants alors qu’elle attendait ses jumeaux. Égyptienne mariée à un Allemand et vivant à New York, elle était déterminée à enseigner à ses enfants sa propre langue maternelle, l’arabe. Mais elle a trouvé que ce n’était pas une tâche aussi simple que beaucoup de gens s’y attendraient.

Riham Shendy lit avec ses enfants chez eux à New York. Avec l’aimable autorisation de Riham Shendy

L’arabe, qui est parlé dans plus de deux douzaines de pays, fonctionne en fait comme deux systèmes linguistiques connectés mais séparés.

L’arabe n’est pas qu’une langue

« C’est comme si nous parlions l’anglais moderne mais écrivions l’anglais shakespearien », a déclaré Shendy à CBS News. « C’est un peu plus loin que ça, disons qu’on parle français mais qu’on écrit en latin. »

L’arabe parlé (SpA) est disponible dans un large éventail de dialectes régionaux. L’arabe tunisien, marocain et égyptien utilisé dans la vie de tous les jours, pour n’en citer que quelques-uns, présente tous des différences importantes – au point que deux locuteurs de pays différents peuvent à peine se comprendre.

Cependant, si les deux mêmes personnes reçoivent une transcription de ce qu’elles disent sous forme écrite en arabe (arabe standard moderne, ou MSA), elles devraient toutes les deux le comprendre parfaitement. Cela fournit un terrain d’entente pour les arabophones alphabétisés sur une vaste étendue du globe.



La majorité des livres arabes, y compris les livres pour enfants, sont écrits en MSA. Mais les enfants ne commencent généralement pas à apprendre la MSA à moins qu’ils n’aillent à l’école, donc leur lire dans les premières années représente un défi.

Comment lire aux enfants en arabe

De nombreux parents qui veulent lire à leurs jeunes enfants, y compris Shendy, essaient de traduire les livres pour leurs enfants en temps réel, s’arrêtant constamment pendant qu’ils lisent pour convertir le MSA écrit qu’ils viennent de numériser d’une page en n’importe quelle forme parlée d’arabe. ils utilisent à la maison.

Pour les petits enfants, l’accouchement abandonné peut être non seulement déroutant, mais extrêmement désengageant.

« J’ai commencé par traduire sur place. Ensuite, j’ai remarqué que lorsque mon mari lisait à nos enfants en allemand, ils finissaient ses phrases, mais ils ne l’ont pas fait avec moi », se souvient Shendy à CBS News. « Je me suis rendu compte, oh, à chaque fois que je traduis, oui, c’est plus ou moins le même sens, mais je n’utilise pas exactement les mêmes mots dans le même ordre, et si je suis fatigué ou paresseux, je peux même sauter un détail ou deux. »

Riham Shendy lit avec ses enfants chez eux à New York. Avec l’aimable autorisation de Riham Shendy

Insatisfaite de l’expérience, elle a cherché une autre solution.

Shendy a écrit ses traductions dans SpA, en utilisant des mots qu’elle utiliserait normalement pour communiquer avec ses enfants, les a imprimés et les a reliés au livre lui-même.

Ça « avait l’air horrible », a-t-elle admis. Mais « ça a marché ! Les enfants ont commencé à finir mes phrases comme ils le font avec mon mari.

Alors, Shendy s’est mise au travail en créant sa propre petite bibliothèque, traduisant des livres pour enfants anglais en arabe parlé égyptien. Puis ses amis ont commencé à demander des copies, puis des amis d’amis.

En définitive, elle téléchargé les traductions sur son site Webainsi que sa « recette » pour créer le texte.

Les instructions de Riham Shendy sur la façon de traduire des livres pour enfants dans le dialecte arabe parlé de l’Égypte, sur son site Web Tuta-Tuta. Tuta-Tuta/Riham Shendy

Quand un best-seller n’est pas assez bon

Shendy a offert ses traductions, gratuitement, à trois des plus grands éditeurs d’Égypte, mais ils ont tous refusé l’offre, expliquant qu’ils ne publiaient pas de livres pour enfants en arabe parlé.

Pendant les 11 mois suivants, elle est descendue dans un terrier de lapin pour se renseigner sur le problème. Elle a écrit un article académique et auto-publié son premier livre, « Kan Yama Kan » (« Il était une fois »), une collection égyptienne de contes populaires internationaux du domaine public, tous en SpA.

Lorsque Shendy, titulaire d’un doctorat en économie appliquée, a fait le calcul, elle était sûre qu’avec plus de 30 millions d’enfants en Égypte, un livre de bonne qualité en arabe parlé se vendrait à coup sûr. Elle pensait que les éditeurs verraient le succès, le reproduiraient et que le problème qu’elle rencontrait avec tant d’autres parents égyptiens serait résolu.

Le livre a été un succès. C’était même un best-seller en Egypte. Mais les prévisions économiques de Shendy étaient fausses.

« Pas un seul éditeur ne m’a contacté. Rien! » Alors, elle a recommencé. Elle a publié une deuxième édition et deux nouveaux livres. Ils se sont tous vendus en moins d’un an. Mais encore, il n’y avait rien des éditeurs. (Voir son processus méticuleux dans sa vidéo Instagram ci-dessous.)

Alors que le livre était un best-seller en Egypte, la barre est assez basse : il ne s’est vendu qu’à environ 1 000 exemplaires par an.

« Les gens me disaient : ‘Vous vendez plus de livres pour enfants que les plus grands éditeurs d’Égypte !’ », se souvient Shendy. « Je dirais : ‘C’est vrai, mais nous nous en sortons très mal tous les deux !’ Quand je pense qu’un titre n’atteint que 1 000 enfants par an, je ne suis pas satisfait.

Les faibles chiffres de distribution peuvent aider à expliquer pourquoi les éditeurs ont tendance à se détourner de l’arabe parlé. Au moins pour les textes imprimés en MSA, le marché est nettement plus important, car ils peuvent vendre aux écoles et aux particuliers dans tout le monde arabophone.

Shendy a déploré que si «la tradition de la narration orale est morte» il y a longtemps en Égypte et dans d’autres pays arabes, elle «n’a pas été remplacée par la lecture de livres. L’idée de s’asseoir et de lire à votre enfant n’est tout simplement pas quelque chose que nous faisons.

« De nombreux parents dépensent de l’argent en gâteaux et en jus dans un centre commercial, mais ils n’achèteront pas de livre pour un enfant. Cela me bouleverse, et je sens que je suis trop petit pour aborder cela. Je ne suis qu’une personne à la fin », a-t-elle déclaré avec frustration. « Je parle ici de la haute bourgeoisie qui imite l’Occident en tout. Ils mangent des myrtilles, du quinoa… Pourquoi n’imitent-ils pas l’Occident en lecture ? Pourquoi? »

Abandonner, presque

Au fur et à mesure que les livres que lisaient ses enfants en pleine croissance devenaient plus longs, Shendy ne pouvait plus suivre. Traduire un roman juste pour le lire une fois à vos enfants dans votre propre dialecte n’a pas de sens, surtout s’ils comprennent l’anglais.

« Je ne vais pas refuser à mes enfants tous ces incroyables livres en anglais et m’attendre à ce qu’ils attendent six mois jusqu’à ce que je traduise un roman », a-t-elle déclaré. « J’ai décidé de privilégier le contenu à la forme ! Malheureusement, j’ai dû abandonner l’arabe comme priorité.

Shendy a le sentiment que, dans son expérience, elle et sa langue maternelle ont perdu. Mais elle n’abandonne pas complètement.

« J’ai échoué par rapport à mon mari, qui a réussi à apprendre à nos enfants à parler et à lire en allemand à partir d’histoires allemandes au coucher », a-t-elle déclaré.

Shendy s’est concentrée sur le fait d’essayer d’aider d’autres parents.

« Ce que je fais maintenant n’aide pas mes propres enfants, mais je le fais en espérant que j’aide une autre mère sur la route pour éviter d’être dans la même situation », a-t-elle déclaré. « Aucune mère ne devrait traverser ça. »

Est-ce que ça va mieux quand les enfants vont à l’école ?

Les complications que les nombreux dialectes de l’arabe présentent pour les parents ayant de la littérature pour enfants ont également des implications beaucoup plus larges pour l’alphabétisation à long terme dans le monde arabophone.

Sans comprendre la langue dans laquelle les livres sont écrits, tout le reste est plus difficile à apprendre pour les enfants, et cela peut avoir un impact durable.

Selon le «indicateur de pauvreté d’apprentissage», 59 % des enfants du monde arabophone, riches et pauvres, sont incapables de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge à l’âge de 10 ans. En Égypte, les données montrent que 69 % des enfants ne comprennent pas entièrement ce qu’ils lisent.

Shendy a noté une étude sur les enfants palestiniens qui a révélé que seulement 20% du vocabulaire MSA et arabe parlé se chevauchaient, et alors que 40% du vocabulaire était similaire ou avait les mêmes racines (comme « nuit » en anglais avec « nacht » en allemand) le 40% des autres mots étaient des mots complètement différents (pensez à des mots comme « automne » et « automne » en anglais).

Existe-t-il une solution ?

Shendy et d’autres pensent que les livres pour enfants devraient être disponibles en arabe parlé, et même qu’ils devraient être enseignés dans les écoles dès le plus jeune âge, avant que les élèves ne passent à la MSA, mais certains experts rejettent cet argument.

« Il y a un éléphant dans la pièce auquel personne ne prête attention en arabe, et c’est la qualité de l’enseignement, le contenu et les méthodologies », Hanada Taha, professeur doté d’enseignement de la langue arabe à l’Université Zayed aux Émirats arabes unis, a déclaré à CBS News. « Nous devons proposer un contenu engageant et des méthodes amusantes et adaptées aux enfants pour rapprocher la MSA de la vie quotidienne des enfants. »

Taha soutient que, comme les enfants devront de toute façon apprendre le MSA « pour accéder au vaste corpus de connaissances écrites au cours des 14 derniers siècles », il est préférable de l’introduire encore plus tôt en utilisant des mots communs au MSA et aux dialectes arabes parlés lors de l’écriture pour les enfants, et de le garder aussi simple que possible « pour aider les enfants à faire le changement ».

Exposer les enfants à plus de SpA, et plus formellement, pourrait rendre plus difficile pour eux l’apprentissage de la MSA plus tard, a déclaré Taha.

« Les enfants ont le dialecte à la maison. Il ne manque pas de dialecte pour un apprenant natif dans un contexte arabe », a-t-elle déclaré. « Ce dont ils ont vraiment besoin, c’est d’être exposés à un contenu amusant et simplifié dans MSA. »

Sa réponse aux personnes réclamant des livres pour enfants dans des dialectes arabes parlés et reprochant à la MSA son faible taux d’alphabétisation a été simple et franche :

« Ils publient des livres en arabe parlé, il n’y a aucune interdiction d’écrire en arabe parlé ! Mais combien d’exemplaires les livres écrits en arabe parlé se vendent-ils ? »

Cet argument sur les mérites potentiels de la publication et de l’enseignement de l’arabe parlé par rapport à la MSA n’est pas nouveau, et il y a ceux qui préconisent une séparation complète entre les deux, suggérant qu’une forme de langue devrait être entièrement abandonnée au profit de l’autre.

Taha trouve cela décourageant aussi.

« L’idée que c’est l’un ou l’autre, je pense, est à très courte vue. Nous appartenons à une langue qui a deux formes, et nous entrons et sortons des deux formes tout le temps, tous les jours », a-t-elle déclaré. « Nous devons éduquer les gens, nous devons sensibiliser, nous devons arrêter de nous battre pour la langue elle-même, embrasser ce qu’est notre langue et changer nos pratiques et notre attitude. »

Si l’utilisation de la MSA ou de la SpA n’est parfois qu’une décision de marché, l’enseigner dans les écoles, au-delà des débats académiques, est aussi une décision politique.

Certains voient l’idée de promouvoir l’arabe parlé comme une attaque contre l’islam, puisque la langue du livre sacré musulman, le Coran, est à la base du MSA.

Certains voient l’arabe parlé comme une forme corrompue de la langue qui ne pourra jamais transmettre la richesse du MSA. Mais d’autres voient cet argument comme faisant partie d’un complot visant à diviser le monde arabe.

En attendant, de nombreux parents découvrent qu’il n’est pas si facile d’ouvrir un livre et de le lire à un enfant.

Il y a un dicton courant en arabe qui dit que « les petits enfants créent des problèmes et les adultes en subissent les conséquences ».

En réalité, c’est presque toujours l’inverse.

