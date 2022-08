Pourquoi il est difficile de résister aux achats impulsifs sur les réseaux sociaux

Essayer de suivre les Jones des temps modernes sur les réseaux sociaux conduit au remords de l’acheteur pour de nombreux consommateurs.

Un peu plus de 60% des utilisateurs de réseaux sociaux disent regretter d’avoir fait au moins un achat impulsif d’un produit qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux, selon un récente enquête Bankrate.

Mais la publicité ciblée sur les réseaux sociaux met les nouveaux articles à la mode à portée de main, ce qui peut rendre les achats impulsifs difficiles à résister, selon l’analyse de Bankrate.

“Les publicités ciblées deviennent de plus en plus intelligentes en comprenant ce que vous aimez et en facilitant plus que jamais les dépenses”, a déclaré Andrew Meadows, vice-président senior chez Ubiquity Retraite + Épargneraconte CNBC Make It.

Les jeunes générations ont également tendance à être plus influencées par les publicités numériques que leurs homologues plus âgés, selon un Sondage Ipsos d’août.

En plus de cela, les médias sociaux “incitent intrinsèquement les gens à suivre leur voisin”, révèle l’enquête de Bankrate. Environ 25 % des répondants ont déclaré vouloir apparaître comme ayant du succès sur les réseaux sociaux, ce qui peut contribuer à dépenser plus pour impressionner les abonnés.

De plus, environ un tiers des répondants à l’enquête Ipsos ont déclaré que la principale raison de leur dernier achat impulsif était qu’ils estimaient que “le prix était trop beau pour être laissé de côté”.

Mais, “même si vous achetez quelque chose annoncé comme étant en solde, vous dépensez toujours de l’argent, vous ne l’économisez pas”, prévient Meadows.

Un état d’esprit « faites-vous plaisir » peut également déclencher des achats impulsifs, en particulier pour les jeunes générations. Près de la moitié des répondants de la génération Z à l’enquête Ipsos ont déclaré que la raison de leur dernier achat impulsif en ligne était de se récompenser, contre 34 % de la population générale.

Bien qu’il n’y ait rien de mal à se faire plaisir, “il s’agit de s’assurer que cela rentre dans votre portefeuille et ne vous ruine pas”, explique Sarah Foster, analyste chez Bankrate.

Les achats imprévus pourraient frapper votre portefeuille plus durement que vous ne le pensez. Le prix des achats impulsifs courants tels que les vêtements et les chaussures a augmenté au cours de la dernière année de 5,1% et 6,2%, respectivement, selon le Bureau des statistiques du travail.

Le stress peut être une autre cause de dépenses impulsives. Lorsque votre cerveau est surchargé, vous avez tendance à vous fier davantage aux impulsions pour guider votre prise de décision, explique Michael Liersch, responsable des conseils et de la planification chez Wells Fargo Wealth and Investment Management.

“Même si nous savons qu’en période de difficultés financières, nous devrions être plus intentionnels dans nos dépenses pour nous assurer que nous avons assez pour payer les factures, faire des achats critiques ou économiser et investir pour votre avenir – en période de stress, nous pouvons devenir moins intentionnels”, dit-il à CNBC Make It.