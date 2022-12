Pourquoi il est difficile de prédire à quoi ressemblera l’économie en 2023

De plus, “les vendeurs n’ont pas à vendre”, a déclaré Mike Fratantoni, économiste en chef à la Mortgage Bankers Association, qui s’attend à ce que les prix des maisons soient “aplatis” l’année prochaine alors que la demande diminue, mais l’offre, qui était déjà fortement limitée après une décennie de sous-construction suite au krach immobilier de 2007, recule davantage.

Compte tenu de toutes les pièces mobiles, de nombreux analystes sont soit beaucoup plus optimistes, soit très pessimistes.

“C’est presque comique de voir les prévisions de croissance des prix de l’immobilier”, a déclaré M. Popov. “Il s’agit soit d’une croissance de 3 %, soit d’une baisse à deux chiffres, avec presque rien entre les deux.”

Le marché automobile reste également étrange.

Le marché automobile, l’un des principaux moteurs de l’explosion initiale de l’inflation aux États-Unis, est un autre casse-tête économique. Des années d’offre insuffisante ont déclenché une demande refoulée qui stimule un comportement inhabituel des consommateurs et des entreprises.

Les voitures d’occasion étaient particulièrement rares au début de la pandémie, mais sont finalement plus largement disponibles. Les prix de gros que les revendeurs paient pour stocker leurs lots ont chuté ces derniers mois.

Mais les vendeurs de voitures mettent plus de temps à répercuter ces fortes baisses sur les consommateurs que ne l’avaient prévu de nombreux économistes. Les prix de gros ont baissé d’environ 14,2% par rapport à il y a un an, tandis que les prix à la consommation des voitures et camions d’occasion n’ont baissé que de 3,3%. De nombreux experts pensent que cela signifie que des démarques plus importantes sont à venir, mais il y a une incertitude quant à la rapidité et à la pente.

Le marché des voitures neuves est encore plus étrange. Il reste sous-approvisionné en raison d’une pénurie de pièces, bien que cela commence à changer à mesure que les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’atténuent et que la production se redresse. Mais les concessionnaires et les constructeurs automobiles ont réalisé de gros bénéfices pendant l’ère de la faible offre et des prix élevés, et certains ont lancé l’idée de maintenir une production et des stocks plus faibles pour maintenir leurs rendements élevés.

Jonathan Smoke, économiste en chef chez Cox Automotive, pense que les lois normales de l’offre et de la demande finiront par se réaffirmer alors que les entreprises se battent pour fidéliser leurs clients. Mais le retour à la normale sera un processus graduel, et peut-être hésitant.