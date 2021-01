La demande de vaccins COVID-19 dépassant les approvisionnements mondiaux, un public frustré et les décideurs veulent savoir: comment pouvons-nous en obtenir plus? Beaucoup plus. Tout de suite.

Le problème: «Ce n’est pas comme ajouter plus d’eau à la soupe», a déclaré la spécialiste des vaccins Maria Elena Bottazzi du Baylor College of Medicine.

Les fabricants de vaccins COVID-19 ont besoin de tout pour que tout se passe bien alors qu’ils augmentent la production à des centaines de millions de doses – et tout petit hoquet pourrait entraîner un retard. Certains de leurs ingrédients n’avaient jamais été produits au volume nécessaire.

Et des suggestions apparemment simples selon lesquelles d’autres usines se tournent vers le brassage de nouveaux types de vaccins ne peuvent pas se produire du jour au lendemain. Cette semaine encore, le fabricant français de médicaments Sanofi a pris la décision inhabituelle d’annoncer qu’il aiderait à mettre en bouteille et à conditionner certains vaccins produits par le concurrent Pfizer et son partenaire allemand BioNTech. Mais ces doses ne commenceront pas à arriver avant l’été – et Sanofi a l’espace dans une usine en Allemagne uniquement parce que son propre vaccin est retardé, une mauvaise nouvelle pour l’approvisionnement global du monde.

« Nous pensons, bien, OK, c’est comme les chemises pour hommes, d’accord, je vais juste avoir un autre endroit pour le fabriquer », a déclaré le Dr Paul Offit de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, un conseiller en vaccins du gouvernement américain. aussi simple que cela.

DIFFÉRENTS VACCINS, DIFFÉRENTES RECETTES

Les multiples types de vaccins COVID-19 utilisés dans différents pays entraînent tous le corps à reconnaître le nouveau coronavirus, principalement la protéine de pointe qui le recouvre. Mais pour ce faire, ils nécessitent des technologies, des matières premières, des équipements et des compétences différentes.

Les deux vaccins autorisés aux États-Unis jusqu’à présent, de Pfizer et Moderna, sont fabriqués en insérant un morceau de code génétique appelé ARNm – les instructions pour cette protéine de pointe – dans une petite boule de graisse.

Il est facile de fabriquer de petites quantités d’ARNm dans un laboratoire de recherche, mais «avant cela, personne ne fabriquait un milliard de doses ou 100 millions ou même un million de doses d’ARNm», a déclaré le Dr Drew Weissman de l’Université de Pennsylvanie, qui a contribué à la mise au point de la technologie de l’ARNm. .

La mise à l’échelle ne signifie pas seulement multiplier les ingrédients pour s’adapter à une cuve plus grande. La création d’ARNm implique une réaction chimique entre les éléments constitutifs génétiques et les enzymes, et Weissman a déclaré que les enzymes ne fonctionnent pas aussi efficacement dans des volumes plus importants.

Le vaccin d’AstraZeneca, déjà utilisé en Grande-Bretagne et dans plusieurs autres pays, et un vaccin attendu prochainement de Johnson & Johnson, est fabriqué avec un virus du rhume qui introduit le gène de la protéine de pointe dans le corps. C’est une forme de fabrication très différente: des cellules vivantes dans des bioréacteurs géants cultivent ce virus du froid, qui est extrait et purifié.

«Si les cellules vieillissent ou se fatiguent ou commencent à changer, vous pourriez en avoir moins», a déclaré Weissman. «Il y a beaucoup plus de variabilité et beaucoup plus de choses à vérifier.»

Une variété à l’ancienne – des vaccins «inactivés» comme celui fabriqué par Sinovac en Chine – nécessite encore plus d’étapes et une biosécurité plus stricte car ils sont fabriqués avec un coronavirus tué.

Une chose que tous les vaccins ont en commun: ils doivent être fabriqués selon des règles strictes qui nécessitent des installations spécialement inspectées et des tests fréquents à chaque étape, une nécessité qui prend du temps pour être sûr de la qualité de chaque lot.

QU’EN EST-IL DE LA SUPPLY CHAIN?

La production dépend de suffisamment de matières premières. Pfizer et Moderna insistent sur le fait qu’ils ont des fournisseurs fiables.

Malgré cela, un porte-parole du gouvernement américain a déclaré que les experts en logistique travaillaient directement avec les fabricants de vaccins pour anticiper et résoudre les goulots d’étranglement qui surviennent.

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, reconnaît que des défis demeurent.

Avec des équipes fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si un jour donné «il manque une matière première, nous ne pouvons pas commencer à fabriquer des produits et cette capacité sera perdue à jamais car nous ne pouvons pas la rattraper», a-t-il récemment déclaré aux investisseurs.

Pfizer a temporairement ralenti les livraisons en Europe pendant plusieurs semaines, afin de pouvoir moderniser son usine en Belgique pour gérer davantage de production.

Et parfois, les lots sont insuffisants. AstraZeneca a déclaré à une Union européenne indignée qu’elle délivrerait elle aussi moins de doses que ce qui avait été initialement promis tout de suite. La raison invoquée: des «rendements» ou production inférieurs aux attentes sur certains sites de fabrication européens.

Plus que dans d’autres industries, lors du brassage avec des ingrédients biologiques, «il y a des choses qui peuvent mal tourner et qui vont mal», a déclaré Norman Baylor, un ancien chef des vaccins de la Food and Drug Administration qui a qualifié la variabilité de rendement de commune.

COMBIEN EST EN ROUTE?

Cela varie selon les pays. Moderna et Pfizer sont sur la bonne voie pour livrer 100 millions de doses aux États-Unis d’ici la fin du mois de mars et 100 millions supplémentaires au deuxième trimestre de l’année. En regardant encore plus loin, le président Joe Biden a annoncé son intention d’acheter encore plus au cours de l’été, atteignant suffisamment pour finalement vacciner 300 millions d’Américains.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lors d’une conférence de Bloomberg cette semaine que son entreprise finirait par fournir 120 millions de doses d’ici la fin du mois de mars – non pas par une production plus rapide, mais parce que les agents de santé sont désormais autorisés à prélever une dose supplémentaire de chaque flacon.

Mais pour obtenir six doses au lieu de cinq, il faut utiliser des seringues spécialisées, et il y a des questions sur l’approvisionnement mondial. Un porte-parole de la Santé et des Services sociaux a déclaré que les États-Unis envoyaient des kits contenant des seringues spéciales avec chaque envoi Pfizer.

Pfizer a également déclaré que la modernisation de son usine en Belgique est une douleur à court terme pour un gain à long terme, car les changements contribueront à augmenter la production mondiale à 2 milliards de doses cette année au lieu des 1,3 milliard initialement prévus.

Moderna a également annoncé récemment qu’elle serait en mesure de fournir 600 millions de doses de vaccin en 2021, contre 500 millions, et qu’elle augmentait sa capacité dans l’espoir d’atteindre 1 milliard.

Mais le moyen le plus simple d’obtenir plus de doses est peut-être de prouver que d’autres vaccins en cours de développement fonctionnent. Des données américaines sur la protection par injection d’une dose de Johnson & Johnson sont attendues prochainement, et une autre société, Novavax, est également en phase finale de test.

AUTRES OPTIONS

Pendant des mois, les principaux fabricants de vaccins ont aligné des «sous-traitants» aux États-Unis et en Europe pour les aider à réduire les doses et à passer ensuite aux étapes finales d’embouteillage. Moderna, par exemple, travaille avec le suisse Lonza.

Au-delà des pays riches, le Serum Institute of India a un contrat pour fabriquer un milliard de doses du vaccin AstraZeneca. Il s’agit du plus grand fabricant de vaccins au monde et devrait être un fournisseur clé pour les pays en développement.

Mais certains efforts nationaux pour augmenter les approvisionnements semblent entravés. Deux instituts de recherche brésiliens prévoient de fabriquer des millions de doses des vaccins AstraZeneca et Sinovac, mais ont été retardés par des retards inexpliqués dans les expéditions d’ingrédients clés en provenance de Chine.

Et Bottazzi a déclaré que le monde devait simultanément maintenir la production de vaccins contre la polio, la rougeole, la méningite et d’autres maladies qui menacent encore même au milieu de la pandémie.

Penn’s Weissman a exhorté à la patience, affirmant qu’à mesure que chaque fabricant de vaccins acquiert plus d’expérience, «je pense que chaque mois, ils vont fabriquer plus de vaccins que le mois précédent.»

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.