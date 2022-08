Pourquoi il est avantageux de magasiner pour voir ce que propose Sling

Il est important d’être informé des meilleures façons de regarder des matchs à la télévision et en streaming. Par exemple, un Un journaliste de football américain a tweeté qu’il paie 64,99 $ par mois pour un abonnement YouTube TV juste pour regarder une poignée de matchs de Premier League chaque week-end.

Cependant, il existe de meilleures options. Vous pouvez vous abonner à une combinaison de Sling Blue et Peacock Premium pour 40 $ par mois. Ce faisant, cela vous donne accès aux 380 matchs par saison.

Douze mois de YouTube TV coûtent 779,88 $. Comparez cela à 480 $ avec Sling Blue et Peacock Premium. C’est une économie totale de 299,88 $.

Plus que du football

Oui, Sling Blue comprend le duo important de USA Network et NBC (sur les marchés locaux). Mais le service de streaming offre bien plus que cela. Par exemple, quelques-unes des autres chaînes incluses dans Sling Blue sont FOX, FS1, TNT, NFL Network, FX, BBC America, FOX News, MSNBC, CNN, TBS et plus encore.

Avec un abonnement Sling Blue pour 35 $ par mois, vous pouvez regarder le football de la Premier League ainsi que la MLS, la Coupe du Monde de la FIFA, l’USMNT, l’USWNT et plus encore.

Les autres avantages de Sling Blue incluent plus de 40 chaînes, 50 heures d’espace de stockage DVR gratuit, des milliers de films et d’émissions de télévision à la demande. Et il n’y a pas de frais cachés.

Montre Sangle Inclut : FS1, USA Network, Coupe du monde et plus S’inscrire

Choisissez ce pour quoi vous payez

Un différenciateur important de Sling Blue est que vous pouvez facilement personnaliser votre forfait pour ajouter des chaînes supplémentaires. Par exemple, vous pouvez obtenir Sling Blue + Orange pour 50 $ par mois au total. Ou vous pouvez ajouter des extras à partir de 6 $ par mois pour tirer encore plus parti de votre gamme. Les extras sont des sélections de mini-chaînes répondant à des intérêts spécifiques, tels que la comédie, les sports ou les actualités.

Inscrivez-vous à Sling Blue dès aujourd’hui pour regarder le football de la Premier League et économiser.