Pourquoi il est acceptable d’appuyer sur le bouton snooze, selon la science

Si vous craignez qu’en appuyant plusieurs fois sur le bouton snooze le matin, vous puissiez nuire à votre sommeil, vous pouvez dormir tranquille : pour la plupart des gens, « snooze » n’a aucun impact sur la qualité du sommeil, suggère une nouvelle étude.

De plus, pour certains, appuyer plusieurs fois sur le bouton pendant 30 minutes peut déclencher la vigilance plus rapidement que dormir sans interruption, selon l’étude publiée mercredi dans le Journal of Sleep Research.

L’étude a révélé que « somnoler pendant 30 minutes le matin ne vous rend pas plus fatigué ni plus susceptible de vous réveiller d’un sommeil profond », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Tina Sundelin, professeure agrégée au département de psychologie de l’Université de Stockholm en Suède. , a déclaré dans un e-mail. « Pour ceux qui font habituellement la sieste, cela pourrait même être utile au réveil. »

Parmi les 1 732 adultes qui ont rempli un questionnaire sur leurs habitudes d’éveil le matin, 69 % ont déclaré avoir appuyé sur le bouton snooze au moins parfois, surtout en semaine. Beaucoup, 60 %, ont déclaré qu’ils s’endormaient « le plus souvent » ou « toujours » entre les alarmes, le résultat étant qu’en moyenne, les snoozers dormaient un peu moins.

Dans l’ensemble, les snoozers étaient plus susceptibles d’avoir en moyenne six ans de moins que les non-snoozers et près de quatre fois plus susceptibles d’être des « oiseaux de nuit ». Les personnes qui s’endorment étaient également trois fois plus susceptibles de déclarer se sentir somnolentes au réveil.

La principale raison pour laquelle on choisit de faire une sieste plutôt que de dormir ininterrompu était qu’une personne ne pouvait pas se réveiller ou était trop fatiguée. Les deux autres raisons les plus courantes étaient que dormir fait du bien et permettre à une personne de se réveiller plus lentement ou « doucement ».

Pour examiner de plus près l’impact de la sieste, les chercheurs ont recruté 31 personnes pour passer plusieurs nuits dans un laboratoire du sommeil. Toutes les personnes incluses dans cette partie de l’étude ont déclaré avoir appuyé sur le bouton snooze plusieurs fois le matin, au moins deux jours ou plus par semaine. L’âge moyen des participants était d’environ 27 ans et aucun ne souffrait de troubles du sommeil, comme l’insomnie.

Au cours de deux nuits différentes, les participants ont été invités à essayer deux méthodes pour se réveiller : soit se lever immédiatement après le déclenchement de l’alarme, soit 30 minutes après le déclenchement de l’alarme, en appuyant trois fois sur le bouton snooze. Le nombre total d’heures passées au lit était le même, que la personne dorme ou non. Par exemple, lorsqu’il était demandé aux participants de dormir, la première alarme était réglée 30 minutes avant que les participants ne se lèvent habituellement.

Lorsqu’on a demandé aux gens d’appuyer sur le bouton snooze, ils dormaient en moyenne six minutes de moins, selon l’étude, mais la structure globale de leur sommeil était le même.

Les capacités cognitives des participants ont été testées juste après leur sortie du lit, puis à nouveau 40 minutes plus tard. En ce qui concerne les performances aux tests cognitifs, notamment le rappel d’expériences passées, le test des temps de réaction et la résolution rapide de problèmes mathématiques, la sieste semble donner un avantage juste après que les gens se soient levés. Mais cet avantage a disparu dans les 40 minutes suivant le lever du lit.

« En somnolant, par opposition au fait de devoir se réveiller tout de suite, je dirais qu’ils sont devenus vigilants plus rapidement, même s’il n’y avait aucune différence dans leur degré de somnolence ou d’alerte subjectivement », a déclaré Sundelin.

Il est possible que certaines personnes préfèrent dormir parce qu’elles étalent le processus de réveil, a déclaré Marie-Pierre St-Onge, directrice du Centre d’excellence pour la recherche sur le sommeil et le rythme circadien au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université Columbia à New York. La ville de York.

« Les gens qui dorment pendant 30 minutes se rendorment entre les alarmes », a déclaré St-Onge, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. « Pas un sommeil profond mais un sommeil léger afin que lorsqu’ils devaient se réveiller au bout de 30 minutes, ils ne soient pas tirés d’une phase de sommeil plus profonde. Ils auraient pu penser qu’il s’agissait d’un réveil plus doux.

Les personnes participant à la deuxième étude étaient toutes des somnolents confirmés, a déclaré St-Onge, ajoutant qu’il pourrait être intéressant de mener la même expérience avec des personnes qui choisissent généralement de ne pas dormir.

Le Dr Beth Malow, directrice de la division des troubles du sommeil et professeur de neurologie et de pédiatrie au centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville, Tennessee, a expliqué deux des raisons pour lesquelles on a choisi de faire la sieste : que cela « fait du bien » et que cela permet les gens se réveillent plus « doucement » – étaient intrigants.

Il se peut qu’en se réveillant par étapes, une personne évite d’être sortie du sommeil paradoxal, a déclaré Malow, qui n’a pas non plus participé à la nouvelle recherche. « Vous pourriez vivre une période plus difficile si vous sortez d’un rêve », a-t-elle déclaré. « Cela peut être très bouleversant. »

Il n’est pas surprenant que les somnolences soient plus fréquentes chez les jeunes, car nous savons déjà que les cycles de sommeil sont modifiés plus tard chez les adolescents et les jeunes adultes, a déclaré Malow, ajoutant qu’il se peut que les somnolents cessent de somnoler à mesure qu’ils vieillissent.Suivre BNC SANTÉ sur Twitter & Facebook.