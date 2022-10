Pourquoi il a fallu 4 mois pour récupérer l’enregistrement d’une réunion controversée de la GRC

Le chef national des relations avec les médias de la GRC fait l’objet d’une enquête pour avoir enregistré une partie d’une réunion controversée impliquant le commissaire de la GRC à la suite de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, mais il est en congé de maladie depuis le jour où il a rencontré des avocats du gouvernement fédéral.

Un nouvel affidavit du surintendant de la GRC. Jeffrey Beaulac d’Ottawa, libéré mardi par la Mass Casualty Commission (MCC) menant l’enquête sur la fusillade de masse, détaille le processus interne de la GRC pour trouver l’enregistrement.

Beaulac déclare dans le document que le 24 juin 2022 ou vers cette date, la « haute direction de la GRC » a appris que Dan Brien, le directeur des relations avec les médias de la GRC, avait enregistré au moins une partie de l’appel du 28 avril 2020 avec la commissaire Brenda Lucki et le Nova Équipe de la GRC de Scotia.

Ce n’est qu’en septembre que le mot d’un enregistrement possible est sorti publiquement lors des audiences du MCC. La commission a obtenu l’enregistrement de la GRC plus tôt ce mois-ci et l’a rendu public à la fin de la semaine dernière.

Un courriel du MCC aux médias accrédités mardi indique que “la Commission a demandé un affidavit à la GRC expliquant comment l’audio de cette réunion a pu être fourni à cette date tardive”.

Cependant, des documents d’enquête montrent que la commission a été informée de l’enregistrement en juillet.

Dan Brien, directeur des relations avec les médias de la GRC, fait l’objet d’une enquête pour avoir enregistré une partie d’une réunion controversée impliquant le commissaire de la GRC à la suite de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse. (Facebook)

“Je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Michael Scott, un avocat de Patterson Law qui représente de nombreuses familles de victimes.

“La procédure publique est terminée. Nous avons reçu cet enregistrement après la clôture de la procédure publique et maintenant nous avons … reçu un affidavit qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.”

La révélation du 24 juin de Brien est survenue quelques jours seulement après que le surint. Les notes de Darren Campbell de la réunion de 2020 sont devenues publiques grâce à l’enquête. Les notes indiquaient que Lucki avait « promis au ministre de la Sécurité publique et au bureau du premier ministre » que la GRC divulguerait les détails des armes à feu utilisées par le tireur Gabriel Wortman pour tuer 22 personnes les 18 et 19 avril 2020.

Cela a créé une tempête d’accusations selon lesquelles le cabinet du premier ministre et le ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, se sont ingérés politiquement en faisant pression sur Lucki pour qu’il divulgue les détails afin d’aider à renforcer la législation sur les armes à feu du gouvernement libéral.

L’affidavit de Beaulac indique que le 24 juin, Brien s’est entretenu avec son directeur direct, Jolene Bradley, et lui a dit que l’enregistrement “avait été fait par erreur et que ce n’était pas sa pratique courante d’enregistrer des réunions” mais qu’il avait été enregistré sur un téléphone personnel qu'”il n’en avait plus l’utilité.”

Le même jour, Brien a également dit au surintendant en chef de la GRC. Michael O’Malley qu’il ne pouvait pas accéder au téléphone sur lequel se trouvait l’enregistrement car il “avait été volé”. O’Malley était l’officier responsable de l’équipe interne de la force qui coordonne la participation de la GRC à l’enquête sur la fusillade.

L’affidavit indique que le 7 juillet, l’avocate du gouvernement fédéral Lori Ward a déclaré que son équipe avait rencontré Brien et qu’il leur avait dit “qu’il enregistrerait à l’occasion des entretiens que le commissaire accordait” afin qu’il ait une trace de ce qui s’était dit. Brien a de nouveau déclaré qu’il pensait que l’enregistrement était perdu, car il se trouvait “sur un appareil qu’il n’a plus”.

Ward a partagé cette information dans une lettre à l’enquête le 8 juillet et a ajouté que leur équipe juridique avait demandé à Brien d’essayer de confirmer s’il avait toujours l’appareil avec l’enregistrement ou ce qui lui était arrivé.

Mais cette rencontre entre Brien et les avocats fédéraux n’est pas mentionnée dans l’affidavit de Beaulac. Il écrit seulement que le 7 juillet, Brien est parti en “congé de maladie” et que vendredi il n’était pas retourné sur le lieu de travail.

Enquêtes lancées en juillet

Ce n’est que plus tard ce mois-là que des examens de sécurité interne et administratifs ont été lancés autour de l’enregistrement par Brien de l’appel controversé, les 15 et 28 juillet respectivement. Ces enquêtes se poursuivaient en date de vendredi, selon la GRC.

Beaulac a écrit qu’il y avait des inquiétudes parce que, sans que quelqu’un soit “légalement autorisé” à enregistrer une réunion ou à informer d’autres personnes lors d’une réunion qu’elle est enregistrée, cela peut entraîner “une collecte illégale de renseignements personnels contraire à la Loi sur la protection des renseignements personnels”.

Il y a eu d’autres retards dans l’interview de Brien et la saisie de son téléphone personnel, selon l’affidavit.

Le 22 août, l’enquêteur de sécurité chargé de l’affaire a demandé à planifier une entrevue avec Brien, mais Brien a déclaré qu’il “avait besoin de consulter son médecin personnel car il était actuellement en congé de maladie” et que le médecin ne serait pas disponible avant septembre. .6 “ou version ultérieure.”

Au cours des semaines suivantes, la GRC a fouillé les ordinateurs portables et le téléphone de travail de Brien, mais n’a trouvé aucun enregistrement de l’appel.

L’enquêteur de sécurité a finalement interrogé Brien le 20 septembre, qui a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il avait fait l’enregistrement “à un moment donné” après avril 2020 “mais qu’il n’avait pas besoin d’enregistrer l’appel, l’avait fait par inadvertance et ne s’en souvenait pas. faire l’enregistrement.”

“Vous ne pourriez pas écrire une pièce de théâtre avec plus de rebondissements”

Au cours de l’interview, Brien a déclaré qu’il avait toujours le téléphone sur lequel il avait effectué l’enregistrement, bien qu’il ait supprimé l’application utilisée pour le créer entre le 28 avril et “le printemps 2022 en raison des limitations d’espace sur son téléphone”. Brien a accepté de faire examiner son téléphone par un médecin légiste.

Brien a également déclaré que même s’il avait réalisé que le téléphone n’avait pas été volé après tout, il aurait pu penser que c’était en juin “car il ne se souvenait pas de la date précise à laquelle un autre téléphone qu’il possédait avait été volé”.

“Vous ne pourriez pas écrire une pièce de théâtre avec plus de rebondissements si vous essayiez, et c’est ce qui semble se produire ici”, a déclaré le sergent à la retraite de la GRC Bruce Pitt-Payne lors d’une entrevue mardi.

À la fin septembre, la GRC a tenté d’arranger un moment pour que Brien apporte le téléphone pour extraction, mais Brien “a indiqué qu’il était ailleurs en Ontario à ce moment-là”.

Ce n’est que le 12 octobre que Brien a rencontré l’enquêteur de sécurité et a consenti à une recherche de son téléphone personnel. Le lendemain, l’unité médico-légale a déclaré à Beaulac que trois fichiers audio totalisant près de 24 minutes avaient été récupérés à partir de l’appareil, ce que Beaulac a déterminé comme étant tous des enregistrements de la réunion du 28 avril.

Le 14 octobre, le MCC a été alerté que les enregistrements avaient été retrouvés et il en a reçu des copies le 17 octobre. Ceux-ci ont été publiés trois jours plus tard.

Bien que l’affidavit indique que la GRC n’a pas le pouvoir de fouiller un appareil mobile personnel sans le consentement ou l’autorisation judiciaire de quelqu’un, l’avocat Scott a déclaré qu’il soupçonne que si la police “avait voulu”, elle aurait pu obtenir un mandat pour le téléphone de Brien beaucoup plus tôt. .

Scott a également déclaré qu’il n’était toujours pas clair pourquoi Brien n’avait pas été assigné à comparaître par la commission pour témoigner si son enregistrement leur était connu dès juillet.

Ni Lucki ni le sous-commissaire Brian Brennan n’ont mentionné un enregistrement lors d’une comparution devant le comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes en juillet, mais Brennan l’a soulevé lorsqu’il a été interrogé par les avocats des familles des victimes le mois dernier lors de l’enquête.

Lors du témoignage d’enquête de Lucki en août, aucun des trois commissaires ou leur avocat ne lui a posé de questions sur l’enregistrement.

Des questions subsistent sur l’enregistrement, l’enquête

On ne sait toujours pas si Brien a enregistré encore plus de la conversation du 28 avril et si l’application l’a corrompue, ou si Brien l’a supprimée lui-même, a déclaré Scott.

Michael Scott, avocat de Patterson Law, représente les familles de plus d’une douzaine de victimes de la fusillade de masse d’avril 2020. (Eric Woolliscroft/CBC)

“Nous avons entendu maintenant qu’il a peut-être été supprimé, que son téléphone a peut-être été volé … nous devons prendre avec un grain de sel toutes les explications que nous avons reçues”, a déclaré Scott.

Pitt-Payne a déclaré que même si le congé médical de Brien devait être respecté, le délai pour obtenir le téléphone portable avec l’enregistrement potentiel – une fois qu’ils savaient qu’il existait – était trop long.

“C’est long pour quelque chose qui contient des informations très médiatisées et très sensibles. Il ne s’agit pas seulement de la Loi sur la protection des renseignements personnels. C’est au niveau de la sécurité nationale”, a déclaré Pitt-Payne.

Il a également dit qu’il était troublant que l’affidavit ne dise pas d’où provenait l’une des informations – et cela “en dit long” que le ou les cadres supérieurs de la GRC qui ont appris l’enregistrement de Brien ne soient pas nommés.

Les audiences publiques de l’enquête sont terminées, mais le comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a demandé à Blair et Lucki de comparaître d’ici la semaine du 7 novembre.