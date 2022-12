Pourquoi Ian Beale a-t-il quitté EastEnders et devrait-il revenir?

BEAUCOUP se sont réunis pour rendre hommage à leur vieil ami Dot Branning lors du voyage d’hier soir à Walford.

Les fans d’EastEnders ont été choqués de voir que Ian Beale a fait le voyage à Albert Square – mais pourquoi est-il parti en premier lieu?

Les téléspectateurs d’EastEnders ont été stupéfaits lorsque Ian Beale est réapparu sur la place[/caption]

Le personnage a rendu hommage à Dot Branning[/caption]

Mais reviendra-t-il un jour ?[/caption]

Pourquoi Ian Beale a-t-il quitté EastEnders?

Les invités sont arrivés à l’église pour un dernier adieu au vétéran fumeur à la chaîne qui a été tué hors écran après le décès de June Brown.

Pendant ce temps, Ian Beale a été vu en train de garder une distance de sécurité avec le cimetière alors qu’il regardait les personnes en deuil rendre hommage à Dot.

C’était la première apparition d’Ian depuis sa sortie choquante, diffusée en janvier 2021.

Résident de longue date, faisant ses débuts à EastEnders lors de la toute première saison de l’émission, Ian a fui le quartier fictif de Londres, abandonnant ses entreprises sans trop d’explications.

Alors que ses proches se grattaient la tête, les téléspectateurs savaient que Ian s’était rendu compte qu’il n’était pas en sécurité à Albert Square lorsque son ancien copain et épouse Sharon Watts a tenté de l’empoisonner.

La royauté EastEnders était prête à se venger après la mort de son fils adolescent Dennis.

Le départ d’Ian a marqué la fin d’une ère de trois décennies.

Ian Beale pourrait-il revenir?

À son retour le lundi 12 décembre, il a été montré radicalement différent alors qu’il arborait des poils sur le visage.

Se cachant derrière des arbres et des clôtures, Ian a fait ses propres adieux émotionnels à Dot avant de prendre un appel sur son téléphone portable.

Ian a dit au mystérieux appelant – quelqu’un qu’il appelait « l’amour » – qu’il serait sur le chemin du « retour à la maison » avant de repartir rapidement.

Son camée funéraire pourrait-il faire allusion à une future apparition sur la place ?

Le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, a parlé davantage de l’avenir d’Ian Beale, taquinant son retour comme une possibilité.

“Eh bien, il est au téléphone avec quelqu’un, nous savons qui”, a déclaré Chris à Radio Times.

“Je pense qu’Adam est un peu occupé en ce moment. Mais il est, vous savez, Adam est Ian Beale.

Qui est la star de Ian Beale, Adam Woodyatt ?

Adam Woodyatt, 54 ans, est devenu un incontournable du feuilleton BBC One en raison de son interprétation du personnage autrefois bien-aimé, qui a débuté en 1985.

Originaire de Walthamstow, Adam est un acteur de télévision et de théâtre à succès, bien que son rôle le plus connu reste Ian Beale.

Outre EastEnders, Adam est apparu dans plusieurs jeux télévisés sur la boîte britannique tels que A Question of Sport, Celebrity Mastermind et a été l’un des concurrents les plus notables de la série 21 de I’m A Celebrity.

Après avoir été l’acteur le plus ancien d’EastEnders, Adam a décidé de quitter le programme et n’a pas laissé aux fans beaucoup d’espoir qu’il revienne un jour.

Cependant, un initié a récemment déclaré au Sun qu’Adam avait peut-être changé d’avis.

“L’histoire du retour d’Ian est en préparation”, a taquiné la source.

“Les fans de la série ne savent pas encore à qui Ian parlait, mais il ne faudra pas longtemps avant que tout soit révélé.”

“Bien que l’intrigue soit top secrète, il est certain que les téléspectateurs ne seront pas déçus par ce qu’ils verront quand Ian reviendra.”

Combien de temps devront-ils attendre ?

Seul le temps nous le dira.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.

Ian Beale a quitté la place après avoir découvert que Sharon Watts essayait de l’empoisonner[/caption]

L’acteur Adam Woodyatt aurait l’intention de reprendre son rôle[/caption]