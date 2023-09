Pourquoi Hugh Jackman et Deborra-Lee ont-ils divorcé ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Andrew H. Walker/Shutterstock

Hugh Jackman54 ans, et Deborra Lee Furness67 ans, ont annoncé vendredi leur séparation après 27 ans de mariage, mais leur séparation « s’est produite il y a quelque temps » et n’était pas une surprise, selon Page six. « Les amis et la famille étaient au courant », a déclaré une source au média. Ils ont également ajouté que les problèmes dans leur mariage avaient peut-être commencé avant même que Hugh ne revienne à Broadway en L’homme de la musique en février 2022.

« Deb n’était pas beaucoup aux répétitions », a déclaré la source avant d’ajouter qu’elle « a même été vue en train de somnoler pendant certaines d’entre elles ». L’initié a également affirmé qu’il n’y avait pas de troisième partenaire impliqué et qu’ils étaient simplement devenus des « colocataires ».

Le nouveau rapport intervient moins d’un jour après que les anciens tourtereaux ont annoncé leur intention de divorcer dans une déclaration commune. « Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant », ont déclaré Hugh et Deborra-Lee. PERSONNES. « Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle. »

« Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité », ont-ils poursuivi. «Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse. Nous apprécions grandement votre compréhension quant au respect de notre vie privée alors que notre famille traverse cette transition dans toutes nos vies.

Hugh et Deborra-Lee se sont mariés en 1996 et partagent deux enfants adoptés, dont oscar23, et Ava, 18 ans. Au cours de leur long mariage, Hugh partageait parfois des messages remplis d’amour sur son désormais ex, en particulier lors d’occasions spéciales comme les anniversaires et les anniversaires. L’une des dernières publications Instagram sur Deborra-Lee qu’il a partagées était en l’honneur de leur 27e anniversaire de mariage, qui a eu lieu en avril.

«Je t’aime Déb. Aujourd’hui, c’est notre 27ème anniversaire de mariage. 27 ANNÉES!! Je t’aime tellement », a-t-il écrit à côté d’une photo souriante et chaleureuse d’eux deux. « Ensemble, nous avons créé une belle famille. Et la vie. Votre rire, votre entrain, votre générosité, votre humour, votre insolence, votre courage et votre fidélité sont pour moi un cadeau incroyable. Je t’aime de tout mon coeur. »