Hugh Grant fait la lumière sur un peu de Bridget Jones Drame de journal.

Dans un nouveau documentaire, Être Bridget Jones, la L’amour en fait star a partagé pourquoi Renée Zellweger jouer le rôle principal dans la comédie romantique de 2000 a provoqué une certaine controverse.

« Il y a eu tout un scandale sur la question de savoir pourquoi n’est-ce pas une actrice britannique? Je ne connaissais pas Renée Zellweger, et une Texane jouant un personnage britannique, ça m’a semblé exagéré », a expliqué l’acteur de 60 ans. «On lui a dit en quelque sorte, eh bien, elle a pensé qu’elle ferait mieux de le détendre un peu.

Renée a clairement suivi le conseil, comme Hugh l’a ajouté plus tard: «Puis elle est arrivée et c’était Princesse Margaret avoir eu un accident vasculaire cérébral. Mais une semaine plus tard, c’était un coup de foudre. « Un coup de cœur en effet, alors que les deux stars ont repris leurs personnages dans la suite de 2004 Le bord de la raison. Zellweger a pris le troisième et dernier film de la franchise, Bébé de Bridget Jones, sans sa co-star en 2016.