Comment a-t-il finalement réussi cette performance? «En fin de compte, j’ai fait ces scènes sur une combinaison sournoise de tranquillisants de whisky et de lorazépam que ma fidèle maquilleuse m’a apportée dans une bouteille de 7UP», a-t-il admis.

Grant a poursuivi l’interview franche en donnant plus d’informations sur les effets de la célébrité sous les projecteurs du showbiz. Plus précisément, il y a un trait qu’il pense partager avec d’autres stars de la liste A, notamment George Clooney.

Il souscrit à la théorie selon laquelle les personnalités des gens sont « émotionnellement » bloquées à l’âge où elles sont devenues célèbres. « J’ai trouvé que mes goûts ou les choses avec lesquelles je suis le plus à l’aise sont les choses que je faisais et la nourriture que je mangeais quand j’avais 34 ans. C’est assez étrange », a déclaré le Britannique.

Vous voulez une preuve? « Je vous parle maintenant de l’appartement que j’avais à l’époque et que je n’ai jamais vendu, parce que j’aime m’enfuir ici pour travailler. Je me sens en sécurité ici », at-il poursuivi. « Au coin de la rue, j’ai cinq enfants qui hurlent et une toute autre vie. »

