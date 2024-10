Pourquoi Hugh Grant a été banni de l’émission quotidienne

Dans « Paddington 2 » de Paul King, High Grant incarnait un acteur égocentrique nommé Phoenix Buchanan, un méchant avare et adonné aux envolées du narcissisme. Compte tenu de ce que Jon Stewart a dit à propos de Grant, cela n’aurait peut-être pas été difficile pour lui de jouer un tel personnage. Grant avait une mauvaise réputation et a été critiqué à plusieurs reprises par la presse pour s’être mis en colère sur le plateau. Plus récemment, Grant aurait crié très durement après une femme sur le tournage de « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ». Il a supposé que la femme était une cadre en visite et il était furieux de ses exigences. Il s’avère que la femme était un chaperon sur le plateau pour l’un des enfants acteurs du film et ne méritait certainement pas d’être critiquée.

Cependant, Grant s’est montré conciliant par la suite. Il a immédiatement reconnu avoir « rampé » demander pardon.

Cependant, en 2012, Grant l’avait déjà reconnu. Dans une interview de 2015 avec Vanity Fairil a admis avoir piqué une crise de colère dans les coulisses de « The Daily Show », juste devant l’animateur Jon Stewart. « J’ai eu une crise de colère dans les coulisses », a-t-il avoué. « Environ une fois par an, je fais une véritable crise de colère, et malheureusement, il en a été témoin. » Entre deux crises de colère, Grant semble être décent, mais il semble aussi régulièrement se trouver dans une position où il se met en colère d’une manière inexcusable et impose des exigences déraisonnables à ses collègues.

Bien sûr, c’était après que Stewart ait déjà interpellé l’acteur alors qu’il était interviewé par Stephen Colbert en direct sur scène au Wellmont Theatre du New Jersey (via Le Gardien). Selon l’animateur du « Daily Show », Grant était le pire invité qu’il ait jamais eu dans sa série, et cela incluait certains des monstres politiques et dictateurs qu’il a délibérément hébergés.