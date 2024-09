Pourquoi Hugh Freeze a recruté Hank Brown à Liberty, puis à Auburn : « Il avait ce facteur « it » »

Lorsque Hank Brown a signé avec Auburn lors de sa classe de recrutement 2023, il était le joueur le moins bien classé d’Auburn, selon 247Sports.

Près de deux ans plus tard, Brown est le quart-arrière titulaire à Auburn et le nouveau visage d’une attaque qui cherche enfin à percer au cours de la deuxième année sous Hugh Freeze.

Cependant, venir à Auburn n’était même pas dans l’esprit de Brown pendant la majeure partie de son recrutement.

Brown s’était engagé avec Liberty pendant près de six mois avant de signer avec Auburn, s’engageant à jouer pour Freeze dans la Conference USA. Le recrutement et le carrousel des entraîneurs sont cependant rarement prévisibles, et les deux se sont entrelacés à la fin de la saison 2022.

Auburn a embauché Freeze le 28 novembre 2022 et Brown s’est désengagé de Liberty cinq jours plus tard. Il a reçu une offre pour jouer avec son entraîneur de lycée, Trent Dilfer, à l’UAB, mais Brown a décidé de rester avec Freeze, le suivant à Auburn.

« Il y a quelque chose de différent chez Coach Freeze et son authenticité », a déclaré Brown aux journalistes mardi, rappelant sa première relation avec son actuel entraîneur-chef.

Pour Freeze, le recrutement de Brown a commencé lorsque le jeune quarterback était en deuxième année de lycée. Brown n’était pas le prospect le plus recherché, mais Freeze a vu quelque chose en lui très tôt.

« J’ai toujours eu le sentiment qu’il avait quelque chose de particulier en lui en tant qu’individu », a déclaré Freeze lundi.

Cette conviction n’a jamais faibli depuis l’arrivée de Brown à Auburn. Il n’a joué qu’une seule fois la saison dernière, mais sa performance à la fin de la défaite d’Auburn au Music City Bowl contre Maryland a montré un aperçu du potentiel du quarterback de première année.

Bien que Brown n’ait pas été choisi au départ comme quarterback titulaire au début de la saison, il a obtenu le poste de remplaçant face à Holden Geriner, légèrement plus expérimenté. Mais après seulement deux matchs, le numéro de Brown a été appelé.

Brown a été nommé titulaire d’Auburn pour le match de la semaine 3 contre le Nouveau-Mexique et a lancé pour 235 yards et quatre touchés lors de son premier départ en carrière.

« J’ai simplement pensé que c’était ce qui était le mieux pour notre équipe », a déclaré Freeze après le match. « S’il continue à bien jouer, ce sera une solution permanente. Sinon, peut-être que cela réveillera tout le monde et les incitera à mieux se préparer et à prendre de meilleures décisions. »

La prochaine étape pour Brown sera de passer à la vitesse supérieure en compétition. Bien que sa performance lors de la semaine 3 ait été impressionnante, elle a eu lieu contre une équipe du Nouveau-Mexique qui se classait dernière en défense totale avant le début de la semaine.

Brown et Freeze ont tous deux réitéré que la préparation ne change pas pour les matchs de conférence. Le match de samedi contre Arkansas sera la première véritable occasion de dire ce que la décision de titulariser Brown pourrait signifier pour cette équipe.

« J’ai toujours eu cette sorte de croyance sournoise qu’il avait quelque chose en lui et maintenant nous nous préparons à découvrir à quel niveau », a déclaré Freeze.

Peter Rauterkus couvre les sports d’Auburn pour AL.com. Vous pouvez le suivre sur X à @peter_rauterkus ou envoyez-lui un e-mail à [email protected]m