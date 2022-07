Pourquoi Howie Mandel n’est pas sur AGT ce soir ?

Howie Mandel, juge d’AMERICA’S Got Talent, était absente de l’émission le 12 juillet 2022.

Les fans se demandent maintenant pourquoi un mois plus tard, Mandel est à nouveau absent de l’épisode.

Howie Mandel est l’un des quatre juges de America’s Got Talent[/caption]

Pourquoi Howie Mandel a-t-il disparu de l’AGT ?

Howie Mandel a commencé comme juge sur America’s Got Talent en 2010 après son émission à succès Deal or No Deal.

Plus d’une décennie plus tard, la saison 17 a été diffusée avec une différence notable, Mandel était absent de son fauteuil de juge habituel.

L’émission s’est ouverte avec l’animateur Terry Crews disant au public : “Howie Mandel ne se sent pas bien, donc il ne sera pas là ce soir.”

Au lieu de cela, le public et ceux qui auditionnaient ont été informés que les règles changeraient pour exiger deux votes «oui» pour passer au tour suivant et trois buzzers rouges les arrêteraient.

Le public n’a pas reçu d’explication supplémentaire, mais après la diffusion de l’émission le 14 juin, les fans se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur inquiétude face à l’absence de Mandel.

Une personne a écrit sur Twitter : « Howie, es-tu parti pour certains des enregistrements ? Vous n’êtes pas à l’audition d’Urban Crews.

Mandel a répondu au fan en disant simplement: “J’ai eu Covid.”

Pourquoi Howie Mandel n’est-il pas sur AGT ce soir ?

Les épisodes d’America’s Got Talent sont préenregistrés avant même la diffusion du premier épisode.

Bien que Mandel ait été dans des épisodes ces dernières semaines, les fans d’AGT ont remarqué qu’il ne jugeait plus dans l’épisode diffusé le 12 juillet.





En effet, les épisodes de l’AGT ne sont pas diffusés dans un ordre séquentiel, ce qui signifie que les épisodes qui n’ont pas Mandel ont été filmés la semaine où il ne travaillait pas pour cause de maladie.

Dans un tweet, Mandel a reconnu son absence en écrivant : “Désolé #FANdels, je ne suis pas sur @AGT ce soir.”

Malgré son absence de l’épisode, Mandel a suivi les actes, se rendant sur Twitter pour féliciter ceux qui ont auditionné.

“J’aurais aimé pouvoir être là pour voir #TravisJapan”, a-t-il écrit, et dans un autre, il a posté une photo de l’hôte de l’AGT et du casting de juges sans lui avec la légende, “Où est Howie?”

