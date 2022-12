Pourquoi Howard Schultz prend-il cela si personnellement ?

En tant que gestionnaire, M. Schultz a demandé aux travailleurs d’être obsédés par l’expérience client. Pendant des années, pour préserver « la romance et le théâtre » pour les clients, il a résisté à l’automatisation de la laborieuse corvée de préparation de l’espresso.

En retour, il récompenserait les employés avec des salaires et des avantages sociaux supérieurs au marché, offrant une couverture complète des soins de santé aux travailleurs à temps partiel et de précieuses options d’achat d’actions. M. Schultz a écrit qu’un employé gagnant 20 000 $ par an en 1991, l’année précédant l’introduction en bourse de Starbucks, aurait pu encaisser les options de 1991 pour plus de 50 000 $ en 1996.

Le grand marché a commencé à s’effondrer pendant la Grande Récession. Fin 2007, les ventes dans les magasins Starbucks chutaient de plus de 10 % par rapport au même jour l’année précédente. Pour consolider l’entreprise, M. Schultz fermerait des centaines de magasins et licencierait 7 % de ses employés.

Ceux qui sont restés ont dû faire face à un travail plus exténuant. Starbucks a intensifié ses efforts pour économiser sur les coûts de main-d’œuvre, adoptant plus tard un nouveau logiciel de planification qui pourrait “mieux contrôler le personnel et les dépenses”, a écrit M. Schultz.

Mais l’approche a laissé de nombreux travailleurs avec des horaires erratiques, ce qui rend plus difficile de gagner des revenus stables, de trouver une garde d’enfants fiable ou de suivre des cours universitaires. (M. Schultz a écrit plus tard que la société avait “réorganisé le logiciel et nos politiques pour assurer plus de prévisibilité, de cohérence et de flexibilité”.)

Julie Langevin, chef de quart chez Starbucks qui travaille de temps en temps dans l’entreprise depuis 2005, a déclaré que le travail devenait également plus exigeant à mesure que l’entreprise lançait des boissons froides de plus en plus élaborées dans les années 2010, comme son Mocha Cookie Crumble Frappuccino.

“Vous verriez quelqu’un lutter pour suivre le rythme, avec 30 verres au comptoir”, a déclaré Mme Langevin, qui a été active dans la campagne syndicale.