Pourquoi Hollywood continue de laisser tomber Harry et Meghan

Il semblerait qu’Harry et Meghan aient récidivé : ils ont encore une fois mis à mal un autre conseiller américain.

Josh Kettler, le consultant basé à Santa Barbara qui occupait le poste de chef de cabinet du duc et de la duchesse, aurait démissionné en août – après seulement trois mois de travail – devenant ainsi le dernier membre du « Sussex Survivors Club », en constante expansion, comme certains anciens employés ont pris l’habitude de s’appeler. Avant Kettler, il y avait Toya Holness, qui était leur attachée de presse mondiale jusqu’en 2022, et Christine Weil Schirmer, l’ancienne directrice de la communication de Pinterest qui a démissionné de son poste de responsable des relations publiques de Harry et Meghan en 2021. Samantha Cohen, la principale assistante et secrétaire privée de Markle, est partie la même année.

Auparavant, il y avait Keleigh Thomas Morgan, un partenaire de Sunshine Sachs qui a commencé à représenter Meghan alors qu’elle était encore une roturière (enfin, une star de la télévision sur Costumes), ajoutant Harry à sa liste de clients lorsqu’ils se sont fiancés, puis les aidant à mettre en place leur propre opération de communication interne lorsque le couple a déménagé en Californie.

(Des sources indiquent à Rambling Reporter que Morgan a cessé de les représenter vers 2020, parce que les Sussex ont cessé de payer Sunshine Sachs pour ses services, bien que l’agence de relations publiques nie que ce soit le cas.) Parmi les autres membres du Survivors Club figurent Catherine St-Laurent, qui a dirigé pendant un an l’association caritative des Sussex, Archewell ; la directrice de l’exploitation d’Archewell, Mandana Dayani ; le chef du contenu Ben Browning (qui a diffusé le documentaire de Harry et Meghan sur Netflix avant de partir pour FilmNation) ; et la chef du marketing Fara Taylor.

Pourquoi sont-ils tous partis ? Qu’est-ce qui explique ce changement ? « Tout le monde a peur de Meghan », affirme une source proche du couple. « Elle rabaisse les gens, elle ne prend pas conseil. Ils sont tous les deux de mauvais décideurs, ils changent souvent d’avis. Harry est une personne très, très charmante, sans prétention, mais il est très complaisant. Et elle est tout simplement horrible. »

En 2018, le traitement réservé par Meghan Markle à deux assistants royaux a incité Buckingham Palace à enquêter sur la princesse de l’époque pour « comportement d’intimidation ». Bien que les résultats de l’enquête n’aient jamais été publiés, Meghan Markle a dénoncé cette campagne de « diffamation calculée ». Mais certains membres du personnel du couple aux États-Unis réservent également une bile particulière à Meghan Markle, dont le penchant pour les crises de colère bruyantes et les e-mails furieux à 5 heures du matin lui a valu le surnom de « Duchesse difficile ». « Elle est absolument implacable », déclare une source. « Elle marche comme une dictatrice en talons hauts, furieuse et aboyant des ordres. Je l’ai vue réduire des hommes adultes en larmes. »

Le portrait impitoyable qu’ils lui font d’elle contraste fortement avec l’image plus douce et plus bienveillante que Markle a d’elle-même. Ces dernières années, l’ancienne princesse est devenue une fervente admiratrice de l’auteur à succès de livres de développement personnel texans Brené Brownqui exhorte les lecteurs à cultiver la gratitude et la joie dans leur vie. Lors de sa tournée à Columbia avec son mari le mois dernier, Meghan Markle a déclaré que sa nouvelle attitude de gratitude l’avait menée à un « chapitre de joie ». « Si vous voulez être reconnaissant pour votre vie, vous devez être reconnaissant pour tous ses aspects », a-t-elle déclaré.

Et dans un épisode récent d’elle Archétypes Dans son podcast, Meghan a parlé des défis auxquels elle a été confrontée pour s’affirmer et surmonter sa réticence naturelle dans les situations professionnelles. « Je me retrouve recroquevillée et sur la pointe des pieds dans une pièce et – ce que je trouve le plus embarrassant – quand vous prononcez une phrase et que l’intonation monte, comme si c’était une question. Et vous vous dites : « Oh mon Dieu, arrêtez de chuchoter et de marcher sur la pointe des pieds. Dites simplement ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit de fixer une limite. Vous avez le droit d’être claire, cela ne vous rend pas exigeante. Cela ne vous rend pas difficile, cela vous rend claire. » »

Le porte-parole actuel de Harry et Meghan a refusé de commenter.

Un problème d’Echo a-t-il transformé Alexa en « agent communiste » ?

Il existe évidemment des moyens plus intelligents de choisir un candidat à la présidentielle que de demander à votre assistant IA pour qui voter, mais apparemment, certains indécis ont fait exactement cela. Et ce qu’Alexa leur a dit a encore plus agité le monde MAGA que d’habitude. Jusqu’à la semaine dernière, si vous demandiez à Alexa pourquoi vous devriez voter pour Donald Trump, le robot répondait : « Je ne peux pas fournir de contenu qui promeuve un parti politique spécifique ou un candidat spécifique. » Mais si vous lui demandiez pourquoi vous devriez voter pour Kamala Harris, Alexa vous donnerait toute une série de raisons pour choisir la démocrate, notamment qu’« elle est une femme de couleur avec un plan global pour lutter contre l’injustice raciale et les inégalités dans tout le pays. » Sans surprise, les partisans de Trump se sont affolés devant cette différence, la star de la country devenue super fan de MAGA John Rich dénonçant Alexa sur X comme un « agent communiste » et le porte-parole de Trump Steven Cheung accusant Amazon d’« INTERFÉRENCE ÉLECTORALE DES GRANDES TECHNOLOGIES ! » Selon Amazon, Alexa n’a pas d’opinions politiques et le problème, probablement causé par une mise à jour récente, « a été rapidement résolu ». Désormais, lorsqu’on lui demande pour qui voter, Alexa garde son idéologie pour elle. « Très franchement », dit-elle, « je ne pense pas que les robots devraient influencer les élections. »

Dimitri le Maître d’hôtel s’en va vers le coucher du soleil (La Tour)

Au Tower Bar, le passé est à nouveau nouveau. Après six ans passés dans les luxueux bungalows San Vicente de Jeff Klein, Dimitri Dimitrov revient en tant que majordome du Tower Bar, le restaurant VIP du Sunset Tower Hotel de Klein, où le maître d’hôtel macédonien de 75 ans a fait ses débuts à Hollywood il y a 20 ans. « Dimitri a joué un rôle déterminant dans la création du Tower Bar, et il manquait terriblement aux clients », déclare Klein. « Nos habitués seront ravis de son retour. » Parmi ces habitués, on trouve tout le monde, de Jennifer Aniston à Tom Ford en passant par Elon Musk (qui a convaincu Dimitri d’acheter une pile d’actions Tesla en 2010, dont la valeur est estimée à plusieurs millions aujourd’hui). Dimitri déclare : « C’est historique de retourner dans cet hôtel emblématique. Se faire demander, à mon âge, c’est tout simplement incroyable. » Dimitri, d’ailleurs, fera également l’objet d’un documentaire sur son rôle emblématique d’animateur le plus célèbre d’Hollywood, qui sera tourné par Grant Singer, réalisateur du thriller policier Netflix de l’année dernière. Reptile et fils de Marty Singer, l’avocat le plus célèbre d’Hollywood en matière de diffamation. Klein, quant à lui, supervise activement le lancement de deux succursales de SVB, l’une à Santa Monica (dont l’ouverture est prévue en novembre) et l’autre dans le West Village de New York (Gabe Doppelt, le spécialiste itinérant des adhésions de SVB, déménagera à New York cet automne pour superviser son achèvement). Klein déclare : « Cela a été un tourbillon, mais nous gardons le contrôle. »

