Pourquoi Holly Willoughby et Phillip Schofield organisent-ils This Morning un vendredi ?

Les animateurs de CE Matin sont privés de leur week-end de trois jours et de retour sur les écrans ce vendredi 9 juillet.

Mais pourquoi Holly Willoughby et Phillip Schofield organisent-ils le programme un vendredi ?

Rex

Holly et Phillip accueillent étonnamment This Morning aujourd’hui, vendredi 9 juillet 2021[/caption]

Pourquoi le couple organise-t-il This Morning aujourd’hui ?

Holly, 40 ans, et Phillip, 49 ans, ont une très bonne raison d’animer leur émission un vendredi.

Le tandem partira pour une pause estivale bien méritée après le spectacle d’aujourd’hui et voulait terminer avec un au revoir approprié à leur public.

« Oui, nous sommes là », a déclaré Holly alors que les téléspectateurs se connectaient, « c’est le dernier jour avant de partir pour l’été! »

Les fans de This Morning se sont rapidement tournés vers Twitter, confus (et même alarmés) en voyant le duo sur leurs écrans.

« Ai-je trop dormi et raté le week-end ? » l’un a tweeté, selon Le miroir.

Les téléspectateurs ont été pour la plupart agréablement surpris par le remaniement.

ITV

Amis de la télévision et duo emblématique de This Morning Holly et Phillip[/caption]

Qui accueille normalement This Morning un vendredi ?

Avec leur hébergement surprise, Holly et Phillip ont détourné l’attention des hôtes de This Morning Friday, Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Cependant, même si elle savait qu’elle ne présenterait pas l’épisode This Morning d’aujourd’hui, Alison s’est quand même rendue au studio, par habitude.

« C’est tellement bien que vous soyez ici parce que cela signifie que je peux simplement me détendre », a-t-elle dit à Holly et Phillip, debout à l’extérieur du studio.

Ce dernier a alors fait un commentaire sur Dermot qui « n’a pas pris la peine » de les rejoindre.

3

Alison Hammond et Dermot O’Leary accueillent généralement This Morning tous les vendredis[/caption]

« Il ne peut jamais être dérangé », a répondu Alison avec insolence.

Dermot avait une très bonne raison de ne pas se présenter car il a dit au revoir aux téléspectateurs vendredi dernier avant les vacances d’été.

Le duo mari et femme Eamonn Holmes et Ruth Langsford prendra le volant à partir de la semaine prochaine.

Pourquoi Holly et Phillip n’organisent-ils pas habituellement un vendredi ?

Le remaniement des animateurs de fin de semaine est une habitude depuis 1998, avec les animateurs originaux Richard et Judy présentant l’émission de jour du lundi au jeudi.

Mais la raison de ce changement soudain n’est pas claire.





Maman de trois enfants (12, 10 et 6 ans), Holly apparaît rarement dans l’émission les jours fériés et prend parfois des congés comme elle l’a fait en avril 2021, laissant sa place à Rochelle Humes.

Phillip, quant à lui, est également papa de deux filles adultes mais profite également au maximum de son temps libre.