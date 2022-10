HOLLY Willoughby et Phillip Schofield égayent depuis longtemps nos jours de semaine ce matin.

Les animateurs d’ITV présentent généralement l’émission de jour du lundi au jeudi, mais ils ne sont actuellement pas diffusés – et voici pourquoi.

Holly et Phil sont absents du canapé cette semaine[/caption]

Pourquoi Holly et Phil ne sont-ils pas dans This Morning aujourd’hui ?

Les téléspectateurs qui regardent This Morning cette semaine (17 octobre 2022) auront remarqué que Holly Willoughby et Phillip Schofield sont absents du canapé.

Leur disparition de l’émission survient quelques jours seulement après que le couple a été hué alors qu’il assistait aux National Television Awards 2022.

Alors que les acteurs et l’équipe de l’émission montaient sur scène pour recevoir leur prix de la meilleure émission télévisée de jour, la foule a commencé à huer bruyamment.

Une source dans le public a déclaré: «Les huées dans la salle étaient très bruyantes lorsque Holly et Phil ont été annoncés comme gagnants.

“C’était vraiment gênant.

“Linda Robson de Loose Women n’a pas applaudi non plus. Tout était très gênant.

Selon ITV, le couple prend une semaine de congé pour sa pause de mi-mandat.

Selon ITV, le couple prend une semaine de congé pour sa pause de mi-mandat.

Bien que la demi-session n'ait pas lieu au Pays de Galles avant la semaine commençant le lundi 31 octobre, certaines écoles en Angleterre ont une demi-session cette semaine et d'autres ont leur pause à partir du lundi 24 octobre.





Et leur décision de prendre un congé n’a pas été bien accueillie par certains fans de l’émission du matin, certains soulignant que le couple n’est pas revenu depuis longtemps de leurs vacances d’été, tandis que d’autres ont exprimé leur confusion sur les dates de mi-mandat.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: “Holly et Phil ne sont revenus que depuis environ un mois et maintenant ils sont repartis.”

Un autre a écrit: “La mi-session est la semaine prochaine… Holly et Phillip ont-ils également décidé d’accélérer la mi-session?”

Quand reviennent-ils à This Mornig ?

Phillip et Holly ne reviendront pas de leur pause de l’émission avant la semaine prochaine.

Ils devraient être de retour pour présenter This Morning le lundi 24 octobre 2022.

Qui remplace Holly et Phil ?

Holly et Phil ont été remplacés par les animateurs de Friday This Morning Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Les présentateurs remplaçants animeront l’émission toute la semaine à partir d’aujourd’hui (17 octobre 2022).