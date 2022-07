Pourquoi HIPAA ne protège pas toujours les informations sur l’avortement

Un journaliste rapporte près d’une foule de militants du droit à l’avortement devant la Cour suprême des États-Unis après que la Cour a annoncé une décision dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization le 24 juin 2022 à Washington, DC. Nathan Howard | Getty Images

La décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade le mois dernier a soulevé des inquiétudes quant au fait que les données collectées par les entreprises technologiques et les cliniques pourraient être utilisées pour inculper au pénal les personnes qui cherchent à avorter ou qui subissent une perte de grossesse. Bien que la loi fédérale connue sous le nom de Loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie, ou HIPAAprotège la vie privée des patients, les prestataires de soins de santé peuvent toujours être contraints de divulguer les données des patients dans des circonstances particulières, telles qu’une citation à comparaître ou une ordonnance du tribunal. Il existe également de nombreuses données que les consommateurs génèrent dans leur vie quotidienne qui ne seraient pas considérées comme soumises à la HIPAA et pourraient être utilisées comme preuves devant les tribunaux contre des personnes qui auraient recherché des avortements qui violent les lois de l’État ou contre leurs prestataires. Les experts juridiques notent que l’historique des recherches, les messages texte, les données de localisation et les applications de suivi des règles pourraient tous être utilisés devant les tribunaux et, dans certains cas, l’ont déjà été. Alors que certaines entreprises technologiques, telles que Google et l’application de suivi du cycle menstruel Floont annoncé des mesures pour mieux protéger les données relatives à la santé reproductive de leurs utilisateurs, la sécurité des données des consommateurs reste largement à la merci des services qu’ils utilisent en l’absence de loi fédérale sur la confidentialité numérique. Pourtant, certains États, dont la Californie et l’Illinois, ont déjà des lois sur la confidentialité numérique qui peuvent aider à sécuriser les données des consommateurs de manière plus générale. Des propositions supplémentaires au niveau de l’État visent à protéger en particulier les données sur la santé reproductive, telles que Loi sur la défense de la liberté reproductive du Connecticut. Ce projet de loi pourrait aider à combler certaines lacunes de la HIPAA tandis que les législateurs du Congrès continuent de faire pression pour des protections nationales de la vie privée. Voici un aperçu de certaines lois et propositions en vigueur qui pourraient protéger les informations des femmes enceintes à la fois sur Internet et hors Internet. Loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA) Ce qu’il fait: HIPAA est une loi fédérale sur la protection de la vie privée des patients adoptée en 1996 qui interdit aux prestataires de soins de santé et aux assureurs de divulguer des informations sur les patients. Il est supervisé par le Bureau des droits civils au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. En règle générale, HIPAA n’autorise pas les cliniques d’avortement ou les prestataires de soins de santé à révéler aux responsables de l’application des lois si une personne a eu un avortement. Si la loi de l’État interdit l’avortement mais n’« oblige pas expressément » les gens à le signaler, une clinique d’avortement qui communique des informations sur les patients à d’autres violerait la loi HIPAA. Quelles informations ne sont pas protégées par HIPAA : HIPAA ne peut pas résoudre tous les problèmes de confidentialité liés aux droits reproductifs. Selon directives récentes publiées par le HHSla loi autorise une clinique d’avortement à divulguer qui a subi un avortement en réponse à une ordonnance ou à une convocation d’un tribunal, ce qui pourrait devenir encore plus courant dans l’ère post-Roe. HIPAA ne s’applique qu’à certains types d’entreprises et de professionnels. Il ne peut réglementer que les assureurs-maladie, les prestataires de soins de santé, les centres d’échange de données et les associés commerciaux. HIPAA ne peut pas protéger certaines informations sur les patients recueillies par des organisations anti-avortement, telles que les soi-disant centres de grossesse de crise, qui tentent d’attirer et de rediriger les demandeurs d’avortement. Il y a environ 2 500 centres à travers le pays, selon Carte du centre de grossesse de criseun projet mené par des universitaires de l’Université de Géorgie.

Mon corps, mes données agissent

Ce que ça ferait : La Mon corps, mes données agissent est une proposition fédérale sur la protection de la vie privée qui cible les entreprises qui collectent des informations sur la santé reproductive. Cela obligerait les entreprises à obtenir le consentement de l’utilisateur avant de collecter, de conserver ou de divulguer des données sur la santé reproductive, à moins que les données ne soient “strictement nécessaires” pour fournir un service ou un produit demandé par l’utilisateur. Cela obligerait également les entreprises à supprimer les informations des utilisateurs sur demande. La Federal Trade Commission aurait le pouvoir de faire appliquer la réglementation. Quelles lacunes cela comblerait : Alors que HIPAA couvre principalement les prestataires de soins de santé, ce projet de loi se concentre sur la réglementation des entreprises technologiques et des applications qui collectent des données sur la santé reproductive. La représentante Sara Jacobs, D-Californie, co-sponsor du projet de loi, a déclaré Le Washington Post que dans l’état actuel des choses, sans une telle loi, il est possible pour “une organisation à but non lucratif de droite [to] achetez toutes ces données à partir des différentes applications de suivi des règles” et identifiez chaque utilisateur “qui devrait être enceinte en ce moment mais qui ne l’est pas”. Quelle est la probabilité qu’il passe ? Jacobs a semblé admettre dans son entretien avec le Post qu’il est peu probable que le projet de loi devienne une loi fédérale, étant donné l’opposition républicaine à l’élargissement des protections contre l’avortement. Mais, a-t-elle dit, le projet de loi fédéral pourrait inspirer et être un modèle pour les actions au niveau des États.

Loi sur la protection des données de santé et de localisation

Ce que ça ferait : Cette projet de loi fédéralprésenté par la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Et d’autres démocrates en juin, interdirait aux courtiers en données de vendre des données de localisation et de soins de santé. Le projet de loi donnerait à la FTC le pouvoir d’appliquer les normes relatives à la vente d’informations sur la santé et la localisation. Cela donnerait également aux procureurs généraux des États et aux particuliers le pouvoir de poursuivre en justice pour des violations présumées. Le projet de loi promet également un financement de 1 milliard de dollars à la FTC au cours de la prochaine décennie pour mener à bien son travail, y compris l’application de cette loi. Quelles lacunes cela comblerait : Alors que le My Body, My Data Act traite principalement de la collecte de données de santé, le projet de loi de Warren se concentre sur la réglementation de la vente de données de localisation. La proposition est venue après Vice a rapporté que des courtiers en données tels que SafeGraph vendaient des données de localisation des personnes qui se rendaient dans des cliniques d’avortement. Quelle est la probabilité qu’il passe ? Le projet de loi aurait probablement besoin de certains républicains à bord pour avoir une chance d’être adopté, ce qui est un défi de taille compte tenu de l’opposition générale du parti à l’élargissement des protections contre l’avortement.

Lois et propositions de l’État