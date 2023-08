Pourquoi Hermoso et le courage de l’Espagne pourraient changer à jamais le football

Les protestations à travers l’Espagne montrent clairement que Jenni Hermoso et les joueurs ont tout leur soutien, et que ce mouvement pourrait être sismique quant à son avenir. Aldara Zarraoa/Getty Images

Les conséquences des actions inacceptables de Luis Rubiales entre la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine le 20 août et aujourd’hui se poursuivront pendant longtemps. Il en sera de même pour les accusations et les contre-accusations. Mais la manière dont les espagnoles vainqueurs de la Coupe du monde, leurs collègues et les représentants syndicaux ont agi, et ce qu’ils ont déjà gagné, pourrait bien être l’action collective la plus importante, la plus impressionnante et la plus percutante menée par des footballeurs dans l’histoire moderne de leur sport. .

Pour être clair : je parle de tout le football, masculin ou féminin.

Jenni Hermoso, Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Olga Carmona et Cata Coll, ainsi que leur Union Futpro, ont potentiellement catalysé un impact sismique – un impact qui devrait inciter chaque footballeur professionnel, homme ou femme, à réfléchir très sérieusement à la manière dont il aborde ce type de situation. conflit dans leur carrière à partir de maintenant. Même si de nombreux objectifs fixés par les principales footballeuses espagnoles restent à atteindre – y compris le renvoi de l’entraîneur Jorge Vilda dans le cadre d’un changement organisationnel en profondeur – nous avons déjà été témoins de l’action la plus importante entreprise par les travailleurs contre autorités depuis que le procès de Jean-Marc Bosman a détruit l’ancien système de transfert, il y a près de 30 ans.

Le combat de Bosman était celui d’un individu maltraité utilisant la loi pour remporter une victoire horriblement douloureuse et coûteuse. Mais contrairement au cas Hermoso, ni les joueurs individuels ni les syndicats de football ne l’ont soutenu pendant la majeure partie de sa rébellion. Je le sais parce qu’il me l’a dit lorsque j’étais assis en face de lui, dans l’appartement de ses parents à Liège, en Belgique, à l’heure du déjeuner ce jour de 1995 où la Cour de justice européenne s’est prononcée provisoirement en sa faveur.

Cette affaire impliquant l’équipe nationale espagnole – dans laquelle la loi n’a même pas encore été invoquée, où les chances étaient contre les outsiders et où la question est devenue une question galvanisante dans le monde entier en si peu de temps, pourrait sera finalement reconnue comme l’action la plus significative jamais réalisée par un groupe de joueurs et leur entourage.

Ce que les footballeurs espagnols vainqueurs de la Coupe du Monde, ainsi que leurs collègues et représentants, ont fait, c’est d’envoyer une série de messages clairs, simples et dramatiques.

Premièrement : les footballeurs peuvent s’unir, travailler ensemble et réaliser des choses extraordinaires en dehors du terrain, plutôt que de conserver ce type d’unité sur le terrain et de devoir ensuite se débrouiller seuls sur les problèmes, ce qui était autrefois une pratique courante.

Deuxièmement : que ceci soit un avertissement à toute autorité du football, individu, club ou fédération malveillante, s’ils croient pouvoir agir de manière autocratique, fausse ou indécente. Il est désormais clair que les pouvoirs en place peuvent être tenus responsables même lorsque les chances semblent insurmontables.

Troisièmement : à une époque où beaucoup pourraient se sentir privés de leurs droits, l’équipe d’Espagne a enseigné aux joueurs du monde entier une leçon indélébile sur la manière dont la clarté, l’unité, la détermination et l’intelligence peuvent mettre en lumière et éradiquer de tels abus de pouvoir inacceptables.

Permettez-moi de clarifier mon point. Vendredi dernier, lorsque Rubiales a prononcé son discours répugnant « elle a commencé » à propos de Jenni Hermoso ; a annoncé unilatéralement que Vilda obtiendrait un contrat renouvelé, plus long, de 500 000 € par an et a hurlé à plusieurs reprises qu’il ne démissionnerait pas, les chances semblaient contre La Rojales joueurs.

Par exemple : un an plus tôt, ils avaient entamé des négociations avec la Fédération espagnole (dirigée par Rubiales) sur les conditions de travail qui, selon le groupe des joueurs, étaient préjudiciables au bien-être mental, émotionnel et physique de l’équipe. Quinze joueurs se sont finalement sentis assez forts pour se rebeller et déclarer que, jusqu’à ce que leurs plaintes soient entendues et que leurs conditions de travail s’améliorent, ils se retireraient de l’équipe nationale. Ils ont refusé d’être sélectionnés – une tactique différente, veuillez noter, de prendre leur retraite ou de démissionner à perpétuité.

Pourtant, par la suite, la FA de Rubiales a déclaré publiquement que plutôt que de répondre à leurs préoccupations ou de poursuivre le dialogue, les 15 ne seraient autorisés à reprendre leurs fonctions en équipe nationale que lorsqu’ils « auraient reconnu leur erreur et s’excuseraient ».

Le sous-texte : « vous êtes en faute et vous ne serez pardonné que si vous vous excusez et reprenez la file ». Gaslighting, pourrait-on dire.

Globalement, les conditions ne semblaient pas non plus favorables. Megan Rapinoe, après avoir raté un penalty pour les États-Unis lors d’une élimination choc contre la Suède lors de la Coupe du Monde Féminine, a été moqué par les politiciens avec la suggestion que son activisme la distrayait. L’équipe nationale masculine d’Allemagne a débuté la Coupe du monde au Qatar en décembre avec des photos montrant ses mains sur la bouche pour protester contre l’interdiction de porter des insignes arc-en-ciel ou des brassards en soutien aux droits LGBTQIA+. Lorsque l’Allemagne a été éliminée lors de la phase de groupes, nombre de ses critiques se sont alignés pour associer ses mauvaises performances sur le terrain à ses protestations sociales.

Vendredi dernier, à la lumière du comportement extraordinaire de Rubiales lors de l’Assemblée générale d’urgence, l’histoire disait fermement aux joueurs espagnols, à leurs camarades de club, à leurs familles, amis et supporters, que la lutte pour être entendus et traités équitablement serait lente, douloureuse et potentiellement humiliant, au mieux; au pire, ce serait une victoire à la Pyrrhus, avec tous les gains éclipsés par ce qu’ils perdraient dans le processus.

Ils s’en fichaient. Ils savaient mieux, et c’est en partie ainsi que les « outsiders » se sont unis et ont donné lieu à l’une des réactions les plus remarquables, les plus percutantes et les plus édifiantes jamais vues dans l’histoire du football professionnel.

Pensez à ces femmes dans ce contexte. Beaucoup en Espagne se sont ensuite plaints d’avoir été « surpris » par le refus de Rubiales de démissionner alors que, jeudi soir et vendredi matin derniers, de nombreuses informations sources ont circulé selon lesquelles il allait définitivement démissionner lors de l’assemblée générale d’urgence.

Les femmes espagnoles n’étaient pas si complaisantes. Ils étaient unis, prêts et pleinement préparés à entreprendre des actions extraordinaires. On peut soutenir qu’ils ont agi avec exactement le niveau de confiance en eux, de vision et de contrôle qu’ils avaient utilisé pour remporter la Coupe du Monde.

Quelques heures après le discours atroce de Rubiales au siège de la Fédération espagnole, qui a été ovationné et applaudi par Luis De La Fuente et Vilda – entraîneurs des équipes masculines et féminines d’Espagne – les brillantes femmes espagnoles ont parlé avec clarté et détermination. La déclaration d’Hermoso a défini le baiser de Rubiales comme « non consensuel », affirmant qu’elle se sentait « vulnérable et victime d’un sexiste impulsif ».

La gagnante de la Coupe du monde a ajouté qu’elle avait été faussement citée dans la soi-disant déclaration commune du soir de la finale, et Hermoso a soutenu que l’équipe d’Espagne ne méritait pas de faire partie d’un « tel manipulateur, hostile et hostile ». contrôler la culture. » Sa déclaration, soucieuse de la nécessité d’un impact mondial, a été publiée en espagnol et en anglais. Un slogan hashtag sur les réseaux sociaux a été lancé #SeAcabó, qui signifie « C’est fini ». C’était une tendance et cela a unifié leur cause.