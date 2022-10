Les rumeurs ont d’abord circulé selon lesquelles Henry Cavill quittait The Witcher en 2020.

L’homme de 39 ans est resté pendant trois saisons entières de l’émission à succès Netflix avant d’annoncer officiellement son départ le 29 octobre 2022.

Getty Images – Getty

Pourquoi Henry Cavill a-t-il quitté The Witcher ?

Fin 2020, il a été largement rapporté qu’Henry Cavill quitterait la série Netflix et que la nouvelle repousserait la deuxième saison, encore une fois, à la fin de 2022.

Néanmoins, les fans de The Witcher ont été soulagés de repérer la star dans la bande-annonce de la saison 2.

Suite à la spéculation, Netflix a confirmé le 25 septembre 2021 que la série reviendrait en fait pour une troisième saison.

Cavill jouera dans la saison 3 de The Witcher, qui devrait être diffusée à l’été 2023.

En savoir plus sur Henry Cavill SUPER GIRL Rencontrez Natalie Viscuso, la petite amie d’Henry Cavill SOUFFLEZ VOTRE ESPRIT Dua Lipa est méconnaissable avec Henry Cavill dans le premier regard sur le film Argylle

Cependant, le 29 octobre 2022 – alors que le tournage de la saison à venir était terminé – Cavill s’est rendu sur Instagram pour annoncer son départ officiel de la série.

“Quelques nouvelles à partager de The Continent…”, a-t-il légendé le message.

“Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4.

«À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur cet homme des plus fascinants et nuancés.

“Liam, mon bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse, profitez-en pour plonger et voir ce que vous pouvez trouver.”





Qui remplacera Henry Cavill ?

La saison 4 de The Witcher verra Liam Hemsworth intervenir officiellement en tant que chasseur de monstres titulaire.

L’homme de 32 ans a utilisé sa propre publication sur les réseaux sociaux pour répondre à la nouvelle.

“En tant que fan de Witcher, je suis ravi de l’opportunité de jouer à Geralt of Rivia”, a-t-il écrit.

“Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du loup blanc pour le prochain chapitre de son aventure.”

Il a terminé le message en exprimant à quel point il est fan de Cavill et qu’il s’attend à avoir “de grosses bottes à remplir” avec le nouveau rôle.

Getty – Contributeur

Quand Henry Cavill s’est-il blessé dans The Witcher ?

Cavill a subi une vilaine blessure à la jambe sur le plateau à la fin de 2020 qui l’a empêché de marcher.

Il aurait été blessé alors qu’il suivait un cours du combattant qui l’a vu prendre des haches oscillantes.

En savoir plus sur le soleil Écoutez-moi J’ai acheté de jolies boucles d’oreilles chez Primark mais elles ont laissé mes oreilles avec d’énormes trous BŒUF DE DÉPART L’amie de ma fille est élevée végétalienne – je lui donne de la viande parce qu’elle est si pâle

L’accident a de nouveau suspendu le tournage car les médecins ont conseillé à Cavill de se reposer et de récupérer.

Heureusement, il semble que les choses se soient remises sur les rails et Cavill a travaillé sur un certain nombre de projets, dont Enola Holmes 2, avec Millie Bobby Brown, et Argylle, avec Dua Lipa.