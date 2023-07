Pourquoi Hema Malini ne reste-t-il pas avec Dharmendra ? L’actrice a rompu son silence à ce sujet; Vérifier

Dharmendra est actuellement à l’honneur à cause d’une scène de baiser qu’il a eue avec Shabana Azmi, qui vit principalement avec son ex-femme Prakash Kaur et leurs enfants. Sa deuxième épouse, Hema Malini, a évoqué sa relation avec lui il y a quelques jours et a expliqué pourquoi, malgré leur mariage, elle ne vit pas avec lui. Bien que Hema Malini soit satisfaite de son mariage avec Dharmendra, ses parents n’ont pas initialement soutenu l’amour de leur fille pour l’acteur « Sholay » car il était auparavant marié à Prakash Kaur. Hema Malini ne se plaignait pas de Dharmendra, qui s’est remariée avec Dream Girl sans divorcer de Prakash Kaur, malgré leur mariage de 43 ans. À l’heure actuelle, Dharmendra réside avec son ex-femme et sa famille.

Hema Malini révèle pourquoi elle reste loin de Dharmendra.

Dans une interview avec « Laherin », Hema Malini a discuté de sa relation avec Dharmendra et a expliqué pourquoi elle restait loin de lui. Selon elle, personne ne veut que cela se produise, mais il faut accepter que cela se produise et passer à autre chose. Sinon, il sera impossible de sentir comment on désire vivre sa vie. Chaque femme désire un mari et des enfants, tout comme une famille typique, mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Hema Malini, 74 ans, poursuit : « Je ne me sens pas mal à ce sujet. Je me sens bien dans ma peau. J’ai bien élevé mes deux enfants, qui sont maintenant adultes. Dharmendra était, bien sûr, présent à tout moment.

Hema Malini était sur le point d’épouser Jitendra.

Peu de gens savent que la mère de Hema, Jaya Chakraborty, a persuadé sa fille d’épouser Jitendra ; Hema Malini le mentionne dans sa biographie, « Hema Malini : Beyond the Dream Girl ». Bien que les parents de Hema et Jitendra se soient rendus à Chennai pour leurs noces secrètes, l’information a été divulguée et révélée dans un journal voisin. Dharmendra est arrivé à Chennai avec la petite amie de Jitendra, Shobha, qui est maintenant mariée. Le couple s’est rencontré en personne et leur mariage a été annulé.

Dharmendra a six enfants.

Le 2 mai 1980, Hema et Dharmendra se sont mariés contre une forte opposition. Le couple a deux filles, Isha Deol et Ahana Deol, en ce moment. Dharmendra, qui a 87 ans, a eu quatre enfants de son premier mariage avec Prakash Kaur, connus sous le nom de Sunny Deol, Bobby Deol, Vijeta Deol et Ajeita Deol.