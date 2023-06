Pourquoi HBO va accorder une licence Insecure et d’autres émissions à Netflix

Si vous avez manqué Insécuritéune comédie dramatique qui a duré cinq saisons sur HBO, vous avez de la chance : tous les épisodes de la série sont toujours disponibles sur Max, le service de streaming appartenant à Warner Bros. Discovery (WBD).

Mais si vous n’êtes pas abonné à Max, vous aurez peut-être encore de la chance : dans un avenir pas si lointain, Insécuritéainsi que d’autres émissions diffusées sur HBO, commenceront probablement à diffuser sur Netflix, le rival de longue date de HBO.

Est-ce un moment symbolique et record pour le secteur des médias, un moment qui nous en dit long sur les difficultés auxquelles le monde du streaming est confronté après des années de croissance à toute épreuve ? Ou celui qui a l’air moins dramatique une fois que vous l’avez creusé?

Oui.

Pour le dire clairement: HBO, qui a passé les deux dernières décennies à se forger une réputation d’endroit où regarder une télévision révolutionnaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs, a également parfois rendu certaines de ses émissions disponibles dans d’autres endroits. Il y a des années, par exemple, vous pouviez regarder des épisodes de Les Sopranos sur A&E, un réseau câblé de base. Mais le fait que cela se produise maintenant – et, surtout, où ça se passe – vous en dit long sur WBD, la société mère de HBO, et le paysage du streaming en général : à savoir, que les jours de départ du boom du streaming sont passés depuis longtemps, et que les entreprises qui survivent à cette période vont être plus pratique et moins audacieux.



Comme indiqué pour la première fois par Deadline, WBD négocie un accord de licence pour certaines émissions HBO à Netflix, une société qui a commencé à créer sa propre programmation il y a 10 ans dans le but explicite de créer des émissions de qualité HBO. Les personnes familières avec les discussions me disent que l’accord n’est pas finalisé, mais que tous les titres qui finissent par arriver sur Netflix seront des émissions de « bibliothèque », ou celles qui ne créent plus de nouveaux épisodes. J’ai l’impression que les émissions sur mât de drapeau les plus célèbres de HBO, comme Les Sopranos ou Game of Thrones, ne fonctionnera pas non plus sur Netflix. Les représentants de WBD, HBO et Netflix ont refusé de commenter.

Une façon de penser à cet accord est de le comparer à un autre HBO fait avec un autre streamer. En 2014, HBO, alors propriété de Time Warner, a conclu un accord de licence Filles et d’autres émissions à Amazon pour le service Amazon Prime Video du géant de la vente au détail.

À l’époque, l’affaire semblait assez simple. HBO, malgré les hurlements des clients férus de technologie, n’avait pas son propre service de streaming autonome, il n’a donc pas vu beaucoup d’inconvénients à mettre certaines anciennes émissions sur le service de streaming de quelqu’un d’autre. Cela obtiendrait une source facile de bénéfices, ainsi que la possibilité d’avoir des émissions HBO devant des personnes qui ne sont pas abonnées à HBO, dans l’espoir qu’elles deviendront éventuellement abonnées à HBO.

Et, surtout, la direction de HBO n’a pas considéré Amazon Prime Video comme une véritable concurrence pour ses abonnés, malgré le fait qu’Amazon avait une poignée d’émissions de style HBO, comme Transparent.

HBO a également maintenu l’accord en place – et l’a finalement renouvelé – lorsqu’il a lancé son propre service de streaming autonome, se disant que l’avantage marketing en valait toujours la peine. Et HBO a finalement vendu des abonnements directement via la boutique d’Amazon, ce qui lui a permis de convertir les clients Amazon Prime en clients HBO en quelques clics. (Ces accords ont disparu lorsque AT&T a acheté Time Warner, et la nouvelle direction voulait garder plus de contrôle sur la façon dont leurs services étaient vendus.)

L’accord Netflix semble similaire à certains égards. HBO accordera une licence à certaines de ses émissions les plus anciennes, mais à aucun de ses succès actuels. Mais contrairement à Amazon, Apple et YouTube, Netflix n’offre pas de magasin de vidéos en ligne, il n’y a donc aucun mécanisme pour convertir les observateurs HBO sur Netflix en abonnés HBO.

Le plus important : c’est Netflix, la société qui a spécifiquement jeté son dévolu sur HBO lorsqu’elle s’est lancée dans le streaming. « L’objectif est de devenir HBO plus rapidement que HBO ne peut devenir nous », a déclaré le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, il y a 10 ans. Et tout cela survient des années après que les dirigeants de la télévision de l’ensemble de l’industrie ont réalisé qu’ils avaient commis une terrible erreur en vendant bon nombre de leurs rediffusions à Netflix, de sorte que les téléspectateurs ont été formés pour regarder des émissions comme Breaking Bad sur Netflix au lieu d’AMC, qui les diffusait à l’origine.

C’est pourquoi la nouvelle de l’accord suscite des tonnes d’attention dans l’industrie des médias – et suscite la consternation au sein de HBO, où les gens le considèrent comme un signe de faiblesse de la société mère WBD. « Certainement une réponse à des circonstances désespérées », m’a dit un initié de HBO. « Ils vendraient n’importe quoi [to Netflix] s’ils le pouvaient », a déclaré un autre.

Pourquoi? Simple : Warner Bros. Discovery a besoin d’argent. La société, constituée l’année dernière lorsque AT&T a ignoré la société qui s’appelait auparavant Time Warner et l’a fusionnée avec Discovery, a fini par contracter des dizaines de milliards de dettes dans le cadre de la transaction – son total actuel est de 50 milliards de dollars. Depuis lors, il essaie de convaincre Wall Street qu’il peut à la fois réduire les coûts et trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent avec ce qu’il fabrique et possède.

Il a eu du mal à faire valoir ses arguments. Il est révélateur, par exemple, que la nouvelle de l’accord Netflix-HBO a été divulguée la même semaine que WBD a commencé une autre série de licenciements, qui devraient se poursuivre pendant des semaines.

Et WBD est l’une des nombreuses entreprises de médias qui se retire après avoir passé des années et des milliards de dollars à essayer de devenir The Next Netflix – un service de streaming à forte croissance qui n’avait pas à se soucier des bénéfices car Wall Street se souciait de la croissance, pas des bénéfices . Maintenant, Wall Street a changé d’avis, c’est pourquoi Disney – qui a fait la poursuite la plus crédible de Netflix – vient de supprimer 7 000 emplois.

Alors peut-être que ce sera un autre pivot que nous verrons à partir de plusieurs streamers à l’avenir. Auparavant, la sagesse conventionnelle disait que la clé d’un streamer réussi était un contenu incontournable que vous ne pouviez trouver nulle part ailleurs. Mais c’était aussi à l’époque où la sagesse conventionnelle était que la clé du succès était de croître aussi vite que possible et de ne pas se soucier du résultat net. Peut-être que nous nous dirigeons vers une ère de streaming plus promiscuité.