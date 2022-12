Pourquoi Harry Potter survit au croc du basilic alors qu’il s’agit d’un horcruxe

Dans la vie de chaque grand fandom, il arrive des moments où les gens finissent par trouver des failles ou des incohérences dans l’intrigue et cherchent des réponses. C’est également le cas de la franchise Harry Potter. Il y a eu d’innombrables débats et questions autour des histoires et des personnages de la série Harry Potter. L’une des questions les plus fréquemment posées est de savoir comment Harry Potter, qui est inévitablement devenu un Horcruxe lorsque Lord Voldemort a tué les parents de Harry, n’est pas mort lorsque le croc du Basilic (qui est l’une des rares choses dans cet univers qui peut détruire un Horcruxe) a percé lui. De plus, comment le croc a-t-il détruit le journal de Tom Riddle (alias Lord Voldemort) – l’un des sept Horcruxes que le Seigneur des Ténèbres avait créés pour atteindre l’immortalité.

Selon les livres, les Horcruxes sont des objets contenant des morceaux de l’âme d’un sorcier noir. Le croc d’un basilic est l’une des rares choses qui peuvent détruire un Horcruxe. C’est pourquoi Harry poignardant le journal de Tom le détruit instantanément dans Harry Potter et la chambre des secrets. Cependant, dans le même livre, Harry est également transpercé par le croc du basilic lorsqu’il combat le monstre. Alors, comment se fait-il qu’Harry, qui est lui-même un Horcruxe (comme le révèle le dernier livre) réussisse à survivre miraculeusement après que le Pheonix de Dumbledore, Fawkes, ait versé ses “larmes magiques” sur sa blessure et l’ait guéri ?

Voici la question posée par un Redditor :

JK Rowling a répondu à plusieurs reprises à cette question sur les plateformes de médias sociaux. De nombreuses personnes dans les réponses à ce message ont fourni la même explication.

Un commentaire résumait la question en disant: «Un Horcruxe doit être endommagé de manière irréparable pour qu’il cesse de fonctionner comme un Horcruxe. Harry pouvait être réparé (guéri), ​​donc le morceau de son âme n’était pas détruit. Si Harry était mort, les choses auraient été différentes. C’est aussi une chance pour Tom qu’Harry soit un être vivant que Fumseck a pu guérir.

JK Rowling a également répondu à la question dans un ancien article de son blog. Elle a déclaré: «Un Horcruxe ne peut être détruit que si son conteneur est endommagé de manière irréparable. Harry a été guéri par Fumseck. S’il était mort, l’Horcruxe aurait en effet été détruit”.

