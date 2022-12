Pourquoi Harry Kane incarne la façon dont l’Angleterre continue de s’étouffer lors des tournois majeurs

“Vous parieriez votre maison sur Harry Kane”, a déploré Lee Dixon, ancienne star anglaise – et heureusement, pas un joueur de poker – à la suite du penalty du capitaine des Three Lions sur le but d’Hugo Lloris. À certains égards, vous le feriez. Il les marque tout le temps.

Kane tenait sa tête entre ses mains. C’était cruel. Personne ne méritait de manquer moins.

Parce que franchement, personne n’a donné plus à l’équipe d’Angleterre que lui – peut-être jamais. Son poste de capitaine a commencé par l’appréciation de cette équipe à un niveau record et il est depuis le principal ouvrier du bâtiment. Rares sont ceux qui ont dû être le phare du capitaine anglais – un rôle de principale distraction de la réalité – pendant ces périodes turbulentes de la société britannique. Personne n’a eu à diriger l’Angleterre à travers des problèmes sociaux aussi difficiles. Maintenant, personne n’a marqué plus de buts pour ce pays que Kane non plus.

Gareth Southgate console Harry Kane à plein temps (Crédit image : PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Et pourtant, Harry Kane MBE est l’image même de la raison pour laquelle, sur le terrain du moins, ça n’a pas tout à fait cliqué. Il a marqué des buts à la pelle, mais ce n’est pas ce qui fait gagner les grands tournois internationaux.

Il suffit de demander à Cristiano Ronaldo, qui, le même jour, a quitté la scène en larmes pour la dernière fois, sachant qu’être le meilleur buteur international de tous les temps ne voulait rien dire : aucun but à élimination directe en Coupe du monde en cinq éditions du tournoi, maintenant. Demandez à Kevin De Bruyne, sans aucun doute le meilleur footballeur polyvalent de la Premier League, qui a terminé sa Coupe du monde 2022 avec zéro but, zéro passe décisive et une citation sur le fait que son équipe nationale était “trop ​​​​vieille” comme étant son moment le plus remarquable.

Demandez l’intégralité des équipes nationales allemandes ou espagnoles. La majorité des joueurs de chaque côté sont orientés vers le swing fiable de l’élan : intensifier 50 à 60 fois par saison pour faire des affichages 8/10, garder le ballon et attendre le but. Encore une fois, ce n’est pas ce qui fait gagner les tournois majeurs.

Les matchs à élimination directe se décident en quelques instants. Et parfois, les footballeurs les plus réguliers de la planète ne peuvent pas les fournir. De Bruyne peut aider 20 buts par saison, mais combien de fois a-t-il fourni l’étincelle de la magie lors d’un match à élimination directe en Ligue des champions ?

Frank Lampard est le meilleur buteur de Chelsea mais Didier Drogba était l’homme d’une finale. Xabi Alonso était un métronome pour Liverpool au milieu de terrain, mais Steven Gerrard appuyait sur l’interrupteur quand cela importait. Robert Lewandowksi a plus de 630 buts en carrière, mais vous vous souviendrez plus probablement de certains de Miroslav Klose.

Thierry Henry a été le meilleur buteur pendant quatre saisons Prem en cinq à sa pompe mais n’a jamais marqué dans aucune sorte de finale; pendant ce temps, son compatriote Zinedine Zidane était critiqué pour son manque de cohérence sur des saisons entières (s’ouvre dans un nouvel onglet) – mais on se souvient de sa carrière pour les moments de carte postale de trois buts en finale de la Coupe du monde et le balancement d’une cheville gauche dans la pièce maîtresse de la Ligue des champions.

Vous obtenez l’image. C’est la différence entre l’élan et la magie. Kane a fait partie intégrante de tout ce qui est excellent à propos de Tottenham ces dernières années – à part quand ils ont atteint la finale de la Ligue des champions sans lui. Il a raté un penalty dans une situation similaire contre le Danemark il y a 18 mois. Pendant ce temps, Olivier Giroud n’a jamais tenu une bougie au niveau de performance de classe mondiale que Kane fait chaque semaine, mais a l’habitude de canaliser les attaquants bien mieux que lui dans les affrontements à élimination directe.

Olivier Giroud est la moitié du joueur que Harry Kane est – mais profite d’un tournoi phénoménal (Crédit image : Getty Images)

Heureusement pour l’Angleterre, ils ont maintenant ces «moments joueurs» à venir. La bobine des faits saillants du grand match de Jude Bellingham est déjà impressionnante. Bukayo Saka ne produit pas de buts et de passes décisives à un rythme alarmant, mais a marqué des pénalités contre Chelsea, Liverpool et Manchester United depuis qu’il en a raté un sur une scène beaucoup plus grande. Phil Foden est plus talismanique à Manchester City en Europe qu’en Premier League.

Cela ne va pas sembler aussi intimidant dans quatre ans de s’appuyer sur ces gars-là que de demander à Harry Kane que son tout premier trophée soit une Coupe du monde. Son penalty raté était malheureux – mais peut-être pas aussi surprenant que Lee Dixon l’imaginait. Kane est toujours brillant… juste un autre type de brillant.