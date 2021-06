MEGHAN Markle et le prince Harry auraient pu donner à leur fils le titre prestigieux de comte de Dumbarton mais ils ont choisi de ne pas le faire.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient rejeté le titre de comte de Dumbarton pour Archie parce qu’ils craignaient que cela ne conduise à des brimades.

Harry et Meghan rejettent le titre Earl of Dumbarton pour Archie

Pourquoi Harry et Meghan ont-ils rejeté le titre Earl of Dumbarton pour Archie ?

Harry et Meghan auraient décidé de ne pas donner le titre de comte de Dumbarton à leur fils car il contient le mot « stupide ».

Le mot est un argot pour « stupide » aux États-Unis et ils craignaient que cela ne conduise à des surnoms malheureux.

Une source a déclaré au Telegraph: « Ils n’aimaient pas l’idée qu’Archie soit appelé le comte de Dumbarton parce que cela commençait par le mot » stupide » [and] ils s’inquiétaient de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Un autre initié a ajouté: « Ce n’est pas seulement Meghan qui a souligné les pièges potentiels, cela a également dérangé Harry. »

Le prince Harry, 36 ans, a été fait comte de Dumbarton après avoir épousé Meghan en 2018 et le titre de noblesse écossaise peut être transmis à son fils aîné, maintenant âgé de deux ans.

L’auteur royal Phil Dampier a accusé le couple de vouloir simplement « contrôler tous les aspects de leur vie et la façon dont ils sont perçus par le public ».

Il a déclaré à The Sun Online : « Refuser le titre parce qu’il contenait le mot « stupide » montre le manque fondamental de connaissances de Meghan sur la royauté et l’histoire britannique.

«Quand elle est devenue royale pour la première fois, on nous a dit qu’elle prendrait la nationalité britannique et qu’elle apprendrait tout sur le Royaume-Uni et son histoire, mais cela ne s’est jamais produit.

« Refuser de l’utiliser pour cette raison est stupide en soi, vous ne pouvez pas simplement modifier ou rejeter des titres anciens quand cela vous convient.

Ils auraient choisi de ne pas donner le titre à leur fils car il contient le mot « idiot »

« Cela montre à quel point Harry et Meghan se soucient de leur image et veulent contrôler tous les aspects de leur vie et comment ils sont perçus par le public, en particulier aux États-Unis, où se trouve leur avenir. »

Il a ajouté: «C’est typique d’une star d’Hollywood, pas d’une tradition royale, et la façon dont ils recourent à des actions en justice en un clin d’œil rappelle les stars de cinéma, pas les membres de la famille royale essayant de résoudre une fracture familiale.

« Cela prouve simplement que la reine avait raison de décider qu’ils ne pouvaient pas être à moitié dans la famille royale, car ils ne veulent prendre que les morceaux de monarchie qui leur conviennent, pas l’ensemble. »

Qui est le comte de Dumbarton ?

Le comte de Dumbarton est un titre de noblesse écossaise, faisant référence à Dumbarton dans la région de West Dunbartonshire.

Le titre a été créé pour la première fois en 1675 pour Lord George Douglas, mais s’est éteint en 1749 lorsque le fils unique de Lord Dumbarton est décédé.

Il a été recréé dans la pairie britannique par la reine comme l’un des deux titres subsidiaires de son petit-fils Harry, qui est devenu duc de Sussex lorsqu’il a épousé Meghan en mai 2018.

Archie a-t-il un titre ?

Archie n’a pas de titre royal contrairement aux enfants du prince William – le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Au lieu de cela, il porte son nom complet Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

On pensait auparavant que ses parents ne voulaient pas qu’il ait un titre lui permettant de mener une vie plus « normale ».

Cependant, dans leur interview choc avec Oprah Winfrey, Meghan a révélé qu’ils voulaient qu’il ait un titre pour des raisons de sécurité.

Elle a déclaré: « Toute la grandeur autour de ce truc n’est pas vraiment importante pour moi.

« Mais pendant les mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque: nous avons en tandem, il ne recevra pas de sécurité, de titre et aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance. »