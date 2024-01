Pourquoi Harris va-t-il dans le Wisconsin pour parler de l’avortement : NPR

basculer la légende José Luis Magana/AP

José Luis Magana/AP

Le vice-président Harris entame une tournée lundi – à l’occasion du 51e anniversaire de l’affaire historique du droit à l’avortement. Roe c.Wade – pour attirer l’attention sur les nouvelles restrictions sur l’avortement, une question qui, espèrent les démocrates, enflammera les électeurs pour l’élection présidentielle de novembre.

Harris prévoit de toucher environ cinq endroits au cours des deux prochains mois, y compris les États qui ont consacré des protections à l’avortement depuis que la Cour suprême a annulé le droit à l’avortement en 2022, les États qui ont restreint l’accès et les États qui ont menacé de restreindre l’accès.

“Elle va relier les points pour les gens”, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à NPR, s’exprimant sous couvert d’anonymat avant la tournée. “Elle va établir un lien clair entre Chevreuil être annulées, ces interdictions extrêmes mises en œuvre par des extrémistes à travers le pays, et quel préjudice ces interdictions ont causé aux femmes.

Depuis que le tribunal Dobbs décision terminée Chevreuil, les électeurs se sont rendus en nombre record dans des États comme le Michigan et le Kansas pour soutenir les mesures visant à protéger les droits reproductifs avec de nouvelles lois. C’est cette énergie que Harris espère exploiter en s’adressant aux électeurs avant les élections de cette année – une élection où des États charnières comme l’Arizona et le Nevada pourraient également avoir des initiatives de vote sur le droit à l’avortement.

Le premier arrêt sera dans le comté de Waukesha

L’équipe du vice-président a choisi le comté de Waukesha, dans le Wisconsin, pour lancer la tournée. Cet État politiquement important illustre à quel point la vie des gens a été affectée lorsque Chevreuil a été frappé.

Le Wisconsin a effectivement interdit l’avortement, revenant à une loi écrite en 1849. Pendant environ 15 mois, aucun avortement légal n’a été disponible dans l’État.

Le Wisconsin est également un État charnière que les démocrates veulent gagner en novembre. L’ancien président Donald Trump a remporté le comté de Waukesha – une banlieue de Milwaukee – en 2016 et 2020. Mais les démocrates ont pris une décision. série d’avancées là.

Mini Timmaraju, qui dirige l’organisation Reproductive Freedom for All, a déclaré que les électeurs continueront à prêter attention à la question du droit à l’avortement en raison de l’importance des enjeux pour la santé des femmes.

“Nous avons eu de multiples accès à l’avortement très médiatisés et Dobbs-” Des histoires de crise liées”, a déclaré Timmaraju. “Malheureusement, l’histoire ne disparaît pas et donc l’importance du problème ne disparaît pas.”

Biden et Harris organiseront un rassemblement sur la question mardi

Lundi, le président Biden soulignera l’anniversaire de Chevreuil à la Maison Blanche en parlant des normes et de la couverture des contraceptifs, ainsi que du droit des patientes à bénéficier de soins médicaux de reproduction d’urgence.

Mardi, Harris et Biden apparaîtront ensemble lors d’un rassemblement électoral en Virginie du Nord, aux côtés de leurs conjoints, la première dame Jill Biden et le second gentleman Doug Emhoff.

L’événement est une contre-programmation pour la primaire républicaine du New Hampshire. La campagne Biden cherche à attirer l’attention sur ce que Trump et d’autres républicains ont dit à propos de l’avortement, qui est l’une des questions les plus difficiles auxquelles ils seront confrontés avec les électeurs.

Les démocrates de Virginie ont fait campagne sur la question des droits reproductifs l’année dernière, lors des élections au niveau de l’État, et ont repris le contrôle de la législature de l’État.

Il est rare que Biden fasse la une d’un événement sur les soins reproductifs. Même si le président a un long historique de votes en faveur de Chevreuilil a déclaré qu’il était personnellement opposé à l’avortement.

“Il se trouve que je suis une catholique pratiquante. Je ne suis pas une adepte de l’avortement. Mais devinez quoi ? Roe c.Wade j’ai bien compris”, a déclaré Biden lors d’une Levée de fonds Juin dernier.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, l’une des coprésidentes de la campagne de réélection de Biden, a déclaré dans un communiqué entretien diffusé dimanche selon lequel il serait utile que Biden parle davantage du droit à l’avortement.

“Je pense que les gens veulent savoir que c’est un président qui se bat. Et je pense qu’il l’a dit. Utiliser peut-être un langage plus direct, vous savez, ce serait peut-être utile”, a déclaré Whitmer.

Les démocrates veulent toucher les jeunes électeurs et les femmes sur cette question

La campagne de Biden présente le problème dans la publicité cette semaine avec un spot qui raconte l’histoire d’une obstétricienne-gynécologue qui a dû quitter le Texas avec sa famille pour se faire avorter en raison d’une grossesse planifiée qui mettait sa vie en danger. Dans la publicité, le Dr Austin Dennard blâme explicitement Trump pour son rôle dans le renversement du droit à l’avortement.

La campagne indique que la publicité sera diffusée sur des chaînes comme HGTV, Bravo, Food Network et Hallmark dans le but d’atteindre les femmes des banlieues et les jeunes électeurs, qui constituent des blocs électoraux essentiels pour les démocrates.

“Cette publicité sert à rappeler aux femmes de tout le pays l’héritage dévastateur de la présidence de Donald Trump – et un avertissement sur ses projets, s’il est élu, de pousser encore plus loin cette croisade anti-avortement”, a déclaré Julie Chávez Rodríguez, directrice de campagne de Biden. dans un rapport.

Harris s’appuie sur son expérience de procureure

Au cours de sa tournée, la Maison Blanche a déclaré que Harris évoquerait sa propre expérience en tant que procureur ayant travaillé sur des crimes impliquant des femmes et des enfants. C’est un élément sur lequel elle s’est appuyée lorsqu’elle s’est adressée à une assemblée annuelle des maires la semaine dernière – et elle n’a pas mâché ses mots.

“Il y a des femmes en Amérique qui font des fausses couches dans les toilettes. Il y a des femmes qui se sont vu refuser des soins d’urgence parce que les prestataires de soins de santé aux urgences ont peur d’aller en prison pour avoir aidé ces femmes à leur prodiguer les soins qu’elles souhaitent leur prodiguer. ” Harris a déclaré aux maires.

Harris parle de la question avec autorité en raison de son expérience, a déclaré Christina Reynolds, porte-parole d’Emily’s List, une organisation qui soutient les candidats qui soutiennent le droit à l’avortement.

“Nous savons que cela a été une question importante pour elle tout au long de son parcours”, a déclaré Reynolds. “Le travail qu’elle a fait au niveau local, le travail qu’elle a fait au niveau de l’État, je pense, informe qui elle est. Tout cela informe sur ce qu’elle apporte à cette conversation”, a déclaré Reynolds.