CHICAGO PD — Épisode 1019 de « The Bleed Valve » — Sur la photo : Tracy Spiridakos dans le rôle de Hailey Upton — (Photo … [+] par : Lori Allen/NBC via Getty Images) Lori Allen/NBC via Getty Images

Police de Chicago dit au revoir à l’un de ses détectives bien-aimés. La finale de la saison 11 de ce soir marque le dernier épisode de Tracy Spiridakos après sept ans de procédure. Pourquoi Hailey Upton part-elle Police de Chicago? Découvrez ci-dessous la raison du départ surprenant de l’actrice.

Police de Chicago est la série policière à succès de Dick Wolf qui termine sa 11e saison sur NBC. L’actrice canadienne Tracy Spiridakos a rejoint l’épisode 21 de la saison 4 (« Fagin ») dans le rôle du détective Hailey Upton, un ancien détective de vol et d’homicide qui a remplacé le détective Erin Lindsay (Sophia Bush). Upton entretenait une relation préférée des fans avec le détective Jay Halstead (Jesse Lee Soffer) jusqu’à la sortie choquante de son personnage dans la saison 10 – laissant Upton le cœur brisé.

En janvier 2024, Initié NBC a annoncé que la saison 11 de Police de Chicago serait le dernier de Spiridakos. La showrunner Gwen Sigan a confirmé Bonjour! que l’actrice apparaîtrait dans les 13 épisodes de la saison raccourcie, qui a débuté en janvier après des retards de production dus aux grèves d’Hollywood de l’année dernière.

Lorsque la nouvelle de sa sortie a été annoncée plus tôt cette année, on ne savait pas pourquoi Spiridakos quittait la procédure réussie après sept saisons. Maintenant, avant le dernier épisode d’Upton, les téléspectateurs ont enfin des réponses, y compris les détails entourant son dernier épisode doux-amer.

Pourquoi est-ce Hailey Upton sortie Police de Chicago?

CHICAGO PD — Épisode 11004 « Escape » — Sur la photo : Tracy Spiridakos dans le rôle de Hailey Upton — (Photo par : Lori … [+] Allen/NBC via Getty Images) Lori Allen/NBC via Getty Images

Tracy Spiridakos, qui incarne Hailey Upton, s’en va Police de Chicago pour voir quelles autres opportunités existent. «J’ai décidé à la fin de ma sixième saison, lorsque j’ai contacté Gwen et tout le monde chez Wolf pour leur faire savoir que je voulais juste faire une année de plus. Je voulais que nous envoyions le personnage avec un seul la saison dernière », a déclaré Spiridakos. Variété avant la finale de la saison 11.

Elle a poursuivi : « C’était une décision difficile – très, très difficile. J’aime tout le monde dans la série : les acteurs, l’équipe, les producteurs, les scénaristes, tout le monde. C’est une équipe tellement incroyable. J’étais juste curieux de savoir ce qui m’attendait et je voulais changer de mode, et c’était tout.

Quand est le dernier épisode de Hailey Upton Police de Chicago?

CHICAGO PD — Épisode « Inventaire » 11012 — Sur la photo : Tracy Spiridakos dans le rôle de Hailey Upton — (Photo de : … [+] Lori Allen/NBC via Getty Images) Lori Allen/NBC via Getty Images

Le dernier épisode de Hailey Upton sera la saison 11, épisode 13, « More », diffusé le mercredi 22 mai 2024 à 22 heures sur NBC (et diffusé le lendemain sur Peacock).

La finale reprendra après les événements riches en action de l’épisode précédent, avec l’unité de renseignement à la recherche du sergent Hank Voight (Jason Beghe), qui a été kidnappé par le tueur en série Frank Matson (Dennis Flanagan). Quant à Upton, Spiridakos a déclaré que son personnage chercherait désespérément son cher ami.

« Elle traverse l’émotion d’avoir si peur de le perdre, puis concentre toute cette peur et cette anxiété sur le travail pour faire tout ce qu’elle peut pour déjouer Matson du mieux qu’elle peut », a-t-elle expliqué à propos de la finale. « Toute l’équipe fait tout ce qu’elle peut. »

Lors d’une apparition sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon, sa co-vedette Beghe a fait allusion à une tournure surprise dans la finale, promettant que c’est quelque chose qui laissera les fans impressionnés.

« Je ne veux pas le révéler, mais c’est l’un des meilleurs épisodes que j’ai jamais aimé faire », a déclaré Beghe, l’un des acteurs originaux de la série, à Fallon. « Cela m’a profondément touché. Et c’était un – je dirais, le produit final, que j’ai vu, je pense que c’est, sinon le meilleur, l’un de nos meilleurs épisodes. Jamais. »

Que fait Tracy Spiridakos après Police de Chicago?

CHICAGO PD — Épisode 11002 « Retread » — Sur la photo : Tracy Spiridakos dans le rôle de Hailey Upton — (Photo de : … [+] Lori Allen/NBC via Getty Images) Lori Allen/NBC via Getty Images

Spiridakos n’a pas partagé ce qu’elle envisage de faire après Police de Chicago autre que rechercher de nouvelles opportunités et « changer les choses ». Cependant, elle a dit Variété qu’elle espère acquérir certaines qualités d’Upton là où elle ira ensuite.

« L’une des choses que je préfère chez elle, c’est sa vulnérabilité et sa force. Pour moi, je ne suis pas doué en vulnérabilité. En tant qu’individu, je fais généralement des blagues gênantes », a-t-elle expliqué. «C’est donc quelque chose que j’aime vraiment chez elle – ça et le fait qu’elle est tellement elle-même. Elle ne se soucie pas de savoir si vous l’aimez ou non. Ce sont les deux qualités qui, j’espère, ont un peu déteint sur moi, notamment la vulnérabilité.

Depuis qu’elle a fait ses débuts d’actrice dans Surnaturel en 2007, l’actrice est apparue dans divers projets de cinéma et de télévision, dont Bates Motel, règles de la majorité !, et Révolution.

Regardez le teaser de l’épisode de ce soir et connectez-vous pour voir le dernier salut de Tracy Spiridakos.