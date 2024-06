Pourquoi Haaland ne joue-t-il pas ? Meilleurs joueurs qui manqueront l’Euro 2024 en Allemagne | Actualités UEFA Euro 2024

Le Championnat d’Europe de l’UEFA 2024 débutera le 14 juin avec 24 équipes en compétition pour le droit d’être sacrées championnes d’Europe.

Avant le tournoi d’un mois, Al Jazeera se penche sur certains des joueurs de haut niveau absents de l’événement phare en Allemagne.

La qualification désordonnée de la Norvège laisse le duo de tête bloqué en dehors de l’Euro

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a raté de peu la victoire au trophée de la Premier League 2023-24, qui a été soulevé par coïncidence lors de la dernière journée de la saison par Manchester City de son bon ami Erling Haaland pour une quatrième fois consécutive, un record.

Alors qu’Odegaard et Haaland ont réalisé des performances individuelles extrêmement impressionnantes en Premier League – et sont appréciés de leurs clubs et de leur pays – tous deux seront contraints de ne pas participer à l’été européen après que leur nation, la Norvège, n’ait pas réussi à se qualifier pour l’Euro 2024.

La Norvège, qui n’a pas participé à un tournoi majeur de football depuis 2000 et qui, bien que composée de ces deux joueurs superstars, a terminé à une décevante troisième place de son groupe lors de la phase de qualification derrière l’Espagne et l’Écosse, n’a pas réussi à obtenir une place automatique. Plus tard, leurs espoirs en séries éliminatoires se sont également éteints.

Même un superbe total de six buts de Haaland lors des éliminatoires de l’Euro 2024 n’a pas suffi à permettre à la Norvège de se qualifier pour le tournoi, tandis que la contribution de deux buts d’Odegaard depuis le milieu de terrain n’était évidemment pas suffisante pour permettre à son équipe de surmonter la bosse.

Avec une équipe talentueuse comprenant également Fredrik Aursnes, Oscar Bobb et Julian Ryerson, il est juste de dire que la Norvège est la plus grande omission de choc du tournoi Euro 2024 et une énorme déception pour les millions de fans qui suivent cette paire talentueuse.

Le duo de Manchester United manque l’appel de l’Angleterre après une mauvaise saison

L’attaquant raté Marcus Rashford a été exclu de l’équipe provisoire de Gareth Southgate pour l’Euro, un an et demi seulement après sa dynamique sortie à la Coupe du monde au Qatar.

Le joueur de 26 ans a subi une perte de forme en 2023-24, inscrivant un maigre huit buts en 43 matchs toutes compétitions confondues – une énorme baisse par rapport aux 30 buts qu’il a marqués la saison précédente.

L’omission de Rashford de l’équipe nationale de football a sans aucun doute été le plus grand choc pour les supporters anglais, car il était une présence familière dans l’équipe de Southgate depuis des années.

Rashford n’était pas le seul joueur de l’équipe sous-performante de Manchester United en 2023-24 à ne pas avoir réussi à faire partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro.

La période difficile de Jadon Sancho à Old Trafford dans la première moitié de la saison s’est avérée être un facteur décisif puisque Southgate l’a également laissé de côté.

L’ailier vedette a retrouvé sa forme à son retour au Borussia Dortmund grâce à un prêt en janvier, aidant le club allemand à gagner une place en finale de la Ligue des champions, mais il est arrivé trop tard pour ramener Sancho dans l’équipe des Trois Lions pour l’Euro 2024.

Pogba laisse un énorme trou dans le milieu de terrain français

Avec ses performances éclatantes et uniques au milieu de terrain, le doué techniquement Paul Pogba a joué un rôle majeur dans la victoire de la France en Coupe du monde en 2018, mais a été contraint de rater l’édition 2022 au Qatar en raison de blessures.

Malgré son retour en forme cette saison, Pogba ne jouera pas lors du prochain Euro après que le milieu de terrain de la Juventus se soit vu imposer une interdiction de dopage de quatre ans pour avoir été testé positif à un médicament interdit.

L’interdiction, qui court jusqu’en septembre 2027, exclut également la superstar française de la prochaine Coupe du monde en 2026, excluant ainsi Pogba de l’équipe nationale jusqu’à ce qu’il soit au crépuscule de sa carrière à 34 ans.

L’absence de Pogba au milieu de terrain sera un coup dur pour la France, surtout compte tenu de son palmarès éprouvé avec l’équipe nationale lors des grands tournois.

En l’absence de Pogba, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni tenteront de combler l’immense vide de talents du milieu de terrain français.

L’Autrichien Alaba sera présent à l’Euro – mais pas sur le terrain

L’Autrichien David Alaba a été exclu de l’équipe provisoire de l’entraîneur Ralf Rangnick en raison d’une blessure. Mais il y a eu un rebondissement inattendu dans cette histoire.

Dans une décision inhabituelle, le défenseur sera toujours dans l’avion avec le reste de l’équipe autrichienne pour l’Allemagne et jouera un rôle à l’Euro 2024.

Alaba, qui a disputé deux des précédents matches de l’Autriche à l’Euro en 2016 et 2020, a été nommé « capitaine non-joueur » par la fédération nationale de football après que le joueur de 31 ans a souligné qu’il voulait être avec l’équipe lors du tournoi.

Après une discussion avec son club du Real Madrid, Rangnick a confirmé qu’Alaba voyagerait avec l’équipe autrichienne, malgré la rééducation en cours d’une blessure au genou du ligament croisé antérieur (LCA).

Alaba, connu pour être un joueur d’équipe à l’esprit positif, continuera à jouer le rôle de capitaine, de chef d’équipe et de motivateur à l’Euro 2024 – et on peut désormais s’y attendre, il jouera également le rôle clé de pom-pom girl en chef depuis le banc de touche. .

Même sans Alaba sur le terrain, l’Autriche dispose d’une équipe de stars comprenant Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic et Konrad Laimer alors que la petite nation alpine tente de se qualifier dans un groupe difficile composé de la France, de la Pologne et des Pays-Bas.

Gavi, malchanceux, sera absent pour l’Espagne

Le milieu de terrain central le mieux noté Gavi, un habitué de Barcelone et de l’Espagne, ne jouera pas pour La Roja à l’Euro car lui aussi continue de se remettre d’une blessure au LCA.

Le joueur de 19 ans s’est blessé au genou lors du match de qualification de l’Espagne contre la Géorgie en novembre.

L’excluant jusqu’au début de la saison 2024-25, Barcelone serait furieux de la décision de l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente d’affronter Gavi lors de ce match, son équipe ayant déjà scellé sa qualification pour l’Euro 2024 lors du match précédent.

L’entraîneur, répondant à une pléthore de plaintes concernant la charge de travail de Gavi, a déploré cette blessure malheureuse – certains diraient inutile – comme « un accident, un malheur ».

L’absence du jeune milieu de terrain sera énorme pour l’Espagne, même si l’équipe possède un bon mélange de jeunesse et d’expérience avec Lamine Yamal, Rodri, Dani Carvajal et Aymeric Laporte, tous prêts à prendre la place de Gavi.

