Pourquoi Haaland est le prochain Messi de Guardiola et la clé de la course à l’UCL

Pep Guardiola n’a jamais pu échapper à l’accusation selon laquelle il doit ses deux titres de Ligue des champions en tant qu’entraîneur de Barcelone à Lionel Messi, donc le manager de Manchester City devra peut-être se préparer à la même évaluation d’Erling Haaland s’il met fin à une attente de 12 ans pour remporter son troisième samedi face à l’Inter Milan.

C’est une évaluation sévère de Guardiola de suggérer que son succès en Ligue des champions s’est fortement appuyé sur son équipe qui se vantait d’être le meilleur joueur du monde à l’époque. Mais, également, depuis son départ de Barcelone en 2012, le joueur de 52 ans n’a pas pu gagner la compétition malgré trois saisons avec le Bayern Munich et six tentatives, avant cette saison, avec City. Il est maintenant à un match de remporter la Ligue des champions à la septième fois de demander avec City, mais cette fois-ci, il a Haaland prenant le rôle de Messi en tant que seul joueur qui s’est avéré imparable cette saison, avec 52 buts en 52 Jeux.

Messi était le facteur X dans les grandes équipes de Guardiola à Barcelone – l’attaquant argentin était également au centre de l’équipe de Luis Enrique lorsqu’ils ont réalisé un triplé en 2015 – et Haaland est le même pour City maintenant. L’international norvégien a été signé pour 60 millions d’euros par le Borussia Dortmund l’été dernier en tant qu’ingrédient manquant dans la quête de la Ligue des champions de City – une réalité que le joueur a admise cette semaine.

La première saison d’Erling Haaland avec Manchester City a été un succès et il peut entrer dans l’histoire avec un titre en Ligue des champions. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

« C’est pour ça qu’ils m’ont acheté bien sûr, pour avoir ça [Champions League] », a déclaré Haaland à la BBC. « Nous n’avons pas à le cacher. »

Les deux équipes vainqueurs de la Ligue des champions de Guardiola à Barcelone et l’équipe de City qui poursuit les triplés cette saison comptent plus qu’un seul joueur superstar, mais l’histoire récente de la Ligue des champions montre également que, pour la gagner, vous avez besoin d’un attaquant qui marque contre tous les adversaires dans le le plus grand des jeux. Lorsque Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2008-09, Messi a marqué neuf buts dans la compétition et enregistré cinq passes décisives – 14 buts. Deux ans plus tard, lorsque le Barça a de nouveau été couronné champion d’Europe, il a marqué 12 buts et enregistré trois passes décisives, une de mieux qu’en 2009.

Cette saison, Haaland a déjà marqué 12 buts en Ligue des champions pour City, avec une passe décisive, et ses buts à eux seuls ont propulsé l’équipe de Guardiola à un nouveau niveau. Au cours de chacune des six saisons précédentes de Guardiola en tant que manager de City, aucun joueur n’a failli franchir la barre des 10 buts en Ligue des champions.

L’ailier Riyad Mahrez a enregistré le meilleur rendement de l’équipe de Guardiola avec sept buts lors de la compétition de la saison dernière. Un an plus tôt, Ferran Torres était le meilleur buteur de City avec quatre buts, tandis que Raheem Sterling (six buts, 2019-20), Sergio Aguero (six en 2018-19), Gabriel Jesus (quatre en 2017-18) et Aguero à nouveau (cinq en 2016-17) sont devenus les meilleurs buteurs avec des totaux relativement faibles lors des autres saisons de Guardiola avec City.

Lorsque Manchester United a remporté son troisième titre en Ligue des champions en 2007-08, Cristiano Ronaldo a marqué pour l’équipe de Sir Alex Ferguson avec huit buts et une passe décisive, mais il est devenu rare qu’une équipe réussisse dans la compétition sans un attaquant aussi prolifique que Messi ou Haaland. Liverpool s’est avéré être une exception en 2018-19 lorsqu’ils ont remporté leur sixième Ligue des champions avec Mohamed Salah marquant seulement cinq buts et enregistrant deux passes décisives, bien que Roberto Firmino et Sadio Mane aient pesé avec quatre buts chacun.

En 2013-14, Cristiano Ronaldo a marqué 17 buts, avec quatre passes décisives, pour aider le Real Madrid à remporter la compétition, tandis que Messi a marqué 10 et produit cinq passes décisives un an plus tard alors que le Barça remportait sa troisième Ligue des champions en six ans. Alors que Madrid dominait alors la compétition en remportant trois ligues de champions consécutives sous Zinedine Zidane, Ronaldo était leur embrayage à chaque saison. En 2015-16, il a marqué 16 buts avec quatre passes décisives. Un an plus tard, il a marqué 12 avec cinq passes décisives, puis en 2017-18, l’attaquant portugais a marqué 15 et créé trois passes décisives. Même sans Ronaldo, Madrid avait toujours un joueur pour marquer régulièrement des buts quand il importait de remporter sa 14e Coupe d’Europe la saison dernière avec Karim Benzema marquant 15 buts et créant deux passes décisives.





L’échec répété de City avant cette saison est en partie dû à son incapacité à se débarrasser de ses adversaires en profitant des demi-chances de marquer dans des matchs serrés. Ils ont souvent subi des sorties par des marges d’un but ou selon l’ancienne règle des buts à l’extérieur après que les égalités se soient terminées au niveau global.

Haaland a changé la donne, à la fois en termes de volume et d’importance de ses buts, marquant dans les deux manches de la victoire 4-1 en quart de finale contre le Bayern Munich. Il n’a pas marqué en deux matchs contre Madrid en demi-finale, mais sa simple présence sur le terrain a assuré plus d’espace à ses coéquipiers attaquants pour marquer dans une victoire catégorique de 5-1.

City et Guardiola savaient ce qu’ils obtenaient en signant Haaland. Il compte désormais 35 buts en 29 matches de Ligue des champions à l’âge de 22 ans, et les statistiques officielles de l’UEFA montrent qu’avec 18 buts en première mi-temps et 17 en seconde période, il est dangereux tout au long des 90 minutes. Il est le joueur le plus rapide à 20 buts dans l’histoire de la Ligue des champions (14 matchs) et aussi à 30 buts (25 matchs.)

Seul Sébastien Haller (six matchs) a marqué 10 buts dans la compétition plus rapidement que Haaland, qui a mis sept matchs pour atteindre cette marque. Le record de Ruud van Nistelrooy de 40 buts en 45 matchs semble être le prochain à tomber à Haaland, alors qu’il pourrait également devenir le plus jeune s’il y parvient avant la marque de Kylian Mbappe de 23 ans et 317 jours.

Tout comme le talent sans égal de Messi a fourni du carburant pour le Barcelone de Guardiola, celui de Haaland a le même impact sur la ville de Guardiola. Mais c’est pourquoi City l’a signé. Il fait simplement ce qu’on attendait de lui : marquer les buts pour remporter la Ligue des champions.