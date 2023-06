Pourquoi Gundogan rejoindre le Barcelone de Xavi a tellement de sens

Quoi qu’il arrive ensuite pour Ilkay Gundogan et quelle que soit sa performance après avoir atteint la suprématie avec Manchester City, Barcelone sait qu’ils ont acquis un footballeur d’élite qui a vraiment envie de les rejoindre.

Et un joueur qui pourrait bien être le pont entre là où il se trouve (jeune) et là où il a désespérément besoin d’être : adulte, plus dur et plus intelligent.

S’il l’avait voulu, le joueur de 32 ans aurait facilement pu multiplier son nouveau salaire par 10 grâce à la folie du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite. Il a choisi de ne pas le faire.

Comme son ancien coéquipier du Borussia Dortmund Robert Lewandowski, dont les buts ont effectivement fait de Barcelone une équipe titrée la saison dernière, Gundogan a été séduit par l’effervescence persuasive de l’entraîneur Xavi Hernandez, par la belle vie dans la ville où est basé son nouveau club et par l’idée romantique de revitaliser une identité footballistique qui reste fanée et blasée.

Contrairement à Lewandowski, qui marquera presque certainement plus de buts et aura l’air beaucoup plus à l’aise avec Gundogan, la nouvelle recrue de Barcelone ressentait déjà une véritable affection et une affiliation au club – ou du moins son impression d’adolescent.

Lorsque j’étais au campus Etihad de la ville la semaine de la récente finale de la Ligue des champions, interviewant Erling Haaland, je suis tombé sur Gundogan – juste assez de temps pour le féliciter pour une saison scintillante et lui souhaiter du succès contre l’Inter à Istanbul.

Avant sa précédente finale de Ligue des champions (la défaite contre Chelsea il y a deux saisons), j’ai pourtant passé une heure en compagnie de Gundogan.

C’est alors, cherchant des anecdotes pour mieux le comprendre, qu’il a partagé certains des sentiments qui l’ont depuis poussé à refuser une prolongation de contrat avec les triples vainqueurs et à rejeter l’idée de déménager – avec Cristiano Ronaldo, avec Karim Benzema , avec N’Golo Kante — pour jouer à Djeddah ou Riyad.

Gundogan m’a dit : « Quand j’étais adolescent… j’admirais l’équipe barcelonaise de Pep Guardiola donc beaucoup pour la façon dont ils joueraient.

« Pas seulement le succès et la levée de tous ces trophées, la façon dont ils jouaient. Quand Pep était en charge du Barça, mon plus grand rêve était de jouer dans cette équipe.

« C’était si loin, mais c’était incroyable à regarder. Je l’aimais tellement, tellement.

« Quand Pep est venu en Bundesliga, c’était excitant, et c’était tellement, tellement difficile de jouer contre son [Bayern] côté. Ils avaient toujours un plan, et leur plan était toujours meilleur que le vôtre. »

Guardiola, à Man City, est devenu un tel gourou pour Gundogan, une figure tellement messianique, qu’il est assez naturel de vouloir jouer pour un homme aux idées similaires (sinon identiques) – un disciple évangélique de la marque de football que Gundogan aime.

Cet homme est Xavi. Il est devenu intéressant, tout au long de cette saison gagnante de la Liga, d’entendre le manager de Barcelone et une poignée de ses nouveaux joueurs parler les uns des autres.

Dans le cas de Lewandowski, Andreas Christensen et Jules Kounde, Xavi a fait référence à chacun d’eux avec la phrase : C’était un joueur spécifique que je voulais.

Ce qui signifie que le processus n’était pas lui identifiant un type de footballeur puis se contentant de celui que le club a trouvé le plus disponible. Xavi a ciblé des footballeurs spécifiques. Et les a eus.

Puis, quand Lewandowski, Christensen, Kounde, Raphinha et Franck Kessie ont parlé de leurs raisons de rejoindre, parfois une décision inconfortable alors qu’ils attendaient, transpirant, pour voir quand ou même s’ils pourraient être inscrits pour jouer à cause de l’horrible fair-play financier de Barcelone. situation, chacun d’entre eux a dit : Quand Xavi m’a parlé, j’étais convaincu.

Il en avait été ainsi avec Gundogan.

Barcelone, sous la forme des directeurs de football Jordi Cruyff et Mateu Alemany, travaillait sur les mécanismes de ce mouvement depuis de nombreux mois. Mais c’est le sentiment mutuel immédiat entre les deux petits milieux de terrain, le vainqueur du triplé catalan de 43 ans et le vainqueur du triplé allemand de 32 ans, qui a correctement scellé l’affaire.

Gundogan joue et pense de la manière dont Xavi a désespérément besoin s’il veut convertir le football pragmatique, souvent axé sur la défense et prosaïque qui lui a valu le titre d’Espagne lors de sa première saison complète en une marque de football qui peut, au moins, faire Barcelone. compétitif avec l’élite européenne. Ce que leurs récents liens avec le Bayern Munich, l’Internazionale, l’Eintracht Francfort, Manchester United, la Juventus et le Paris Saint-Germain ont montré que, catégoriquement, ils ne le sont pas.

Encore une fois, il y a un passage de mon entretien avec le sympathique, articulé et profondément impressionnant Gundogan qui, je pense (malgré son génie pour City) met en lumière ce qu’il, en tant qu’homme, apporte à ce stade de l’évolution de Barcelone. Il m’a dit à quel point il adorait et convoitait le trophée de la Ligue des champions, mais a souligné que ses débuts dans le tournoi avaient été brutalement difficiles.

Entraîné par un vainqueur ultérieur de la Ligue des champions (Jurgen Klopp), jouant avec l’homme qui marquerait le vainqueur lors d’une finale de Coupe du monde (Mario Gotze) et jouant avec un autre futur triple vainqueur (Lewandowski) parmi de nombreux autres footballeurs de renom, Gundogan a goûté la défaite en ses deux premiers matches de Ligue des champions, contre Marseille et l’Olympiakos. Puis il a été largué.

Lisez ses mots de très près, puis essayez de me dire qu’ils ne vous rappellent pas la façon naïve et fragile dont Barcelone a joué lors des récentes compétitions de l’UEFA.

« Je me souviens de ma première saison en Ligue des champions avec une équipe talentueuse de Dortmund », a-t-il déclaré. « Tout le monde s’attendait à ce que nous allions loin.

« Cela nous a juste frappés comme un bus. C’était si difficile d’anticiper comment y faire face. Nous avons vraiment mal fait lors de cette première saison à l’UCL avec Dortmund.

« Aucun blâme. Aucun regret. Nous n’étions tout simplement pas prêts. Parfois, c’est le cas.

« Parfois, il faut de l’expérience, sentir, ressentir, comment c’est. Être sur le terrain, s’envoler, rester quelques nuits, jouer le soir devant des foules incroyables et des stades pleins d’émotions . Nous avons dû nous adapter et traverser cette frustration. »

Ilkay Gundogan apportera l’expérience, la technique et l’ancienneté dont Barcelone a besoin pour rivaliser avec l’élite européenne. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Cela décrit parfaitement les trois dernières campagnes européennes calamiteuses de Barcelone.

Gundogan s’est adapté et a joué avec une distinction si magique et insaisissable qu’il est allé en finale de la Ligue des champions avec Dortmund, avec Man City il y a deux ans, a remporté le triplé cette saison (où il a joué un rôle important dans le but gagnant de Rodri) et aurait été un Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014 mais pour une terrible blessure au dos.

Son rôle, maintenant, est d’ajouter des cerveaux, de l’expérience, du savoir-faire, de la technique, des compétences et de l’ancienneté à un milieu de terrain de Barcelone qui, même avant le départ de Sergio Busquets, n’utilise tout simplement pas le ballon assez efficacement ni ne filtre suffisamment bien la défense.

De plus, l’une des nombreuses valeurs de Gundogan est maintenant de jouer suffisamment souvent au milieu de terrain gauche pour que Xavi, en fait toute l’équipe de Barcelone, ne dépende pas si fatalement de Pedri qu’il joue et joue et joue et joue jusqu’à ce qu’il soit blessé puis manque des mois. .

Gundogan est multilingue, terriblement brillant, poli, intéressant et humble… mais ne le confondez pas, à tout prix, avec quelqu’un qui n’est pas un dur à cuire. Il se fera un devoir d’ajouter l’acier mental et émotionnel qui manque désespérément à Frenkie de Jong, un joueur talentueux.

Gundogan enseignera par la parole, par l’action et par la performance de la formation. Il sera le lieutenant de Xavi sur le terrain. Méfiez-vous des Gundogan qui fustigent les joueurs qui prennent de mauvaises décisions, qui donnent le ballon, qui sont naïfs en termes de position.





Son point de vue est le suivant : « L’adversité vous développe en tant que personne et pas seulement en tant que footballeur. Tout le voyage lui-même qui accompagne cette carrière, ma vie générale et sociale – je l’apprécie.

« Les moments tristes et les revers et les moments difficiles. J’ai eu beaucoup de choses : des défaites, des blessures. Mais j’ai toujours été capable de réagir, de bien revenir.

« Chaque fois, cela m’a donné la satisfaction d’être assez fort pour bien revenir et être à nouveau au top de mon jeu. Je pense que c’est le défi de la vie en général, pas seulement du football.

« Vous faites toujours de votre mieux, parfois ce n’est pas assez… vous perdez, vous échouez. Mais ensuite, il s’agit de se relever et d’essayer de recommencer. »

Si vous avez regardé Barcelone jouer la saison dernière, ces sentiments ne ressemblent-ils pas à ce que Xavi essaie, et réussit partiellement, d’inculquer ?

Vous avez vu Gundogan jouer le rôle de club et de pays. Vous avez besoin de très peu de rappel de son agilité, de son excellence technique, de son mouvement, de sa finition de plus en plus confiante ou de sa volonté de gagner et de gagner et de gagner.

Mais peut-être que ces mots de sa part donnent un aperçu de qui il est, de ce qu’il croit et de son fonctionnement, ainsi que de la raison pour laquelle Xavi voulait le signer avec la même détermination intense que Guardiola l’a fait autrefois, le poussant dans le tunnel avant un Bayern vs Dortmund et l’avertissant qu’un jour, ils travailleraient ensemble. Ils l’ont fait, et ils ont fait de la belle musique ensemble.

Cette tâche, dans une équipe barcelonaise inégale, jeune, délogée de son Camp Nou et confrontée à un défi nettement plus dangereux du Real Madrid, s’annonce plus difficile et plus exigeante. Mais Gundogan est spécial, en tant qu’homme et footballeur. Il pourrait être précisément ce dont les champions d’Espagne ont besoin.

Et, en tout cas, il sera sacrément amusant à regarder.