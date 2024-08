Suivez la diffusion en direct de Chelsea contre Manchester City en Premier League aujourd’hui

Qu’ont en commun Pep Guardiola et Enzo Maresca ?

Des entraîneurs attachés à un certain style de football ? Des milieux de terrain devenus managers ? Des joueurs ayant travaillé ensemble à Manchester City ? Des chauves ? Toutes ces choses sont vraies, mais ce n’est pas la réponse que nous avons sur la carte.

La réponse que nous cherchons ? Les échecs.

Les deux hommes, qui se rencontrent à Stamford Bridge cet après-midi, sont de fervents défenseurs de l’idée que le football peut apprendre beaucoup des échecs, et qu’en tant qu’entraîneurs, ils peuvent également en tirer de précieuses leçons.

Après avoir quitté Barcelone en 2012, Guardiola a pris un congé sabbatique et s’est rendu à New York, où il a rencontré Garry Kasparov, le grand maître russe. Il a également étudié les méthodes du meilleur joueur d’échecs du monde, Magnus Carlsen.

« Vous n’imaginez pas à quel point ces deux choses sont similaires », a déclaré Guardiola dans Pep Confidential, le livre de Marti Perarnau sur sa première saison au Bayern Munich. « Il y a une chose que Carlsen a dit que j’ai adorée. Il a dit que cela n’avait pas d’importance s’il devait faire des sacrifices en début de match car il sait qu’il est plus fort dans les dernières phases. Cela m’a fait réfléchir et je dois apprendre comment je peux appliquer cela au football. »

Maresca a consacré une grande partie de sa thèse de 7 000 mots sur le coaching, rédigée pour son diplôme à l’école italienne de coaching Coverciano, aux échecs. « Un entraîneur ne peut que bénéficier de l’acquisition de l’esprit d’un bon joueur d’échecs », a écrit Maresca. « J’en ai conclu que jouer aux échecs peut entraîner l’esprit d’un entraîneur. L’élément fondamental des échecs est la logique qui conduit un joueur à comprendre et donc à prédire les coups de l’adversaire. »

Maresca a également souligné les similitudes tactiques des deux jeux. « L’échiquier est comme un terrain de football qui peut être divisé en trois couloirs : un couloir central et deux couloirs extérieurs. Au football comme aux échecs, un jeu intérieur peut être plus intéressant car il est le plus rapide et le plus direct vers le but ou le roi. »

Les similitudes dans la façon dont l’espace est utilisé ont également été évoquées dans une interview avec Carlsen et Guardiola« Aux échecs et au football, l’important est de contrôler le milieu », a déclaré Carlsen sous le regard fasciné de Guardiola. « Si vous contrôlez le milieu, vous contrôlez le terrain ou l’échiquier. Autre chose, aux échecs, vous attaquez d’un côté, donc vous surchargez, puis vous changez pour avoir un avantage de l’autre côté. En termes d’espace, c’est remarquablement similaire. »

La plupart des lecteurs de cet article savent pourquoi « contrôler le milieu » est important au football, mais une explication aux échecs pourrait valoir la peine. « Chacune des pièces se déplace différemment, mais presque toutes sont meilleures au centre », explique Gawain Jones, un grand maître qui a récemment remporté son troisième championnat britannique. L’Athlétique.

« C’est l’une des premières maximes qu’on vous enseigne : sortez vos pièces et contrôlez les cases centrales, et privez votre adversaire d’espace et il sera coincé sur les côtés. Les cavaliers sont appelés « pieuvres » car ils peuvent se déplacer sur huit cases, alors que s’ils sont sur le côté, ils ne peuvent aller que sur trois ou quatre. »

Dans son livre Football and Chess: Tactics, Strategy, Beauty, Adam Wells établit d’autres parallèles. « Au niveau le plus fondamental », écrit Wells, « le football et les échecs impliquent d’utiliser efficacement l’espace et de trouver le bon timing pour briser la défense d’un adversaire tout en l’empêchant de briser la vôtre.

« Et c’est tout. Il y a très peu de règles restrictives. Il n’y a pas de systèmes de notation compliqués ni de procédures de jeu à suivre. C’est clair : vous devez capturer des pièces ou marquer des buts tout en restant dans les limites du plateau ou du terrain. »

La liste des entraîneurs et managers de football qui appliquent les échecs à leur profession est longue. Lors du Championnat d’Europe cet été, on a demandé au sélectionneur suisse Murat Yakin si un match était une « partie de poker », ce à quoi il a répondu qu’il n’aimait pas le poker parce que beaucoup dépend de la main que l’on vous donne, et qu’il préférait les échecs.

« Il y a certainement des parallèles en matière de tactique », a-t-il déclaré au magazine Schweizer Illustrierte avant le tournoi. « J’explique à mes filles des mouvements simples (aux échecs) : quels pas elles peuvent faire avec quelle pièce, comment elles doivent anticiper et comment protéger leur tactique. Si je définis une stratégie pour l’équipe, je dois pouvoir expliquer facilement ce que je veux dire exactement. »

Rafa Benitez est un joueur passionné et très compétitif, ce qui correspond à la perception d’un manager qui ne voit pas tant 11 êtres humains courir sur un terrain de football, mais plutôt 11 pièces qu’il déplace sans émotion.

Le joueur d’échecs le plus enthousiaste dans le monde du management de football est peut-être Quique Setién, ancien entraîneur de Barcelone et de Villarreal, qui participait à des tournois. À un moment donné, il était si bien noté que, selon une interview accordée au journal espagnol Marca, il aurait pu représenter « 51 pays aux Olympiades d’échecs ».

« Autant que tu veux en trouver », a-t-il déclaré à Marca lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les similitudes entre le football et les échecs. « Tu peux être un joueur offensif, mais tu dois toujours contrôler ce qui se passe dans ton camp, sans laisser les pièces sans surveillance, de manière synchronisée. La même chose se produit dans le football lorsque tu as une équipe coordonnée, dans laquelle tous les joueurs sont connectés. »



L’entraîneur du Borussia Dortmund, Mathias Kolodziej, est observé par le staff et les joueurs (Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images)

Ce qui est peut-être un peu plus surprenant, c’est le nombre de footballeurs qui ne jurent que par les échecs.

Mohamed Salah a déclaré à Sky Sports en 2023 qu’il était « accro » et qu’il était évalué à environ 1 400, ce qui, selon Chess.com, le place quelque part entre « décent » et « compétent ». Salah joue principalement en ligne, avec un nom d’utilisateur qui est son vrai nom suivi d’un tas de chiffres : il a dit qu’il aime s’embêter avec les gens qui lui demandent s’il est vraiment Mohamed Salah.

Christian Pulisic semble presque jouer autant aux échecs qu’au football : pour lui, c’est en partie un lien émotionnel, ayant appris le jeu par son grand-père (il a un tatouage d’une reine sur son bras, avec Mate, le nom de son grand-père, en dessous), et en partie une distraction parce qu’il a recommencé à jouer régulièrement pendant la pandémie de Covid-19.

« C’est un jeu incroyable qui peut vous aider dans beaucoup de domaines, comme la résolution de problèmes ou la perception de modèles différents », a déclaré Pulisic au Daily Mail en 2021. « Je ne dis pas que cela me permet directement de devenir un meilleur footballeur, mais c’est certainement mieux que de regarder un écran et de jouer. Cela peut vraiment vous aider à rester éveillé, vous devez réfléchir très vite. »

Le nouveau milieu de terrain du FC Barcelone, Dani Olmo, estime que les échecs peuvent influencer son utilisation de l’espace. « Sur le terrain, j’essaie de réfléchir à chaque mouvement », a-t-il déclaré à Sky Sports, « pas seulement de me déplacer vers la gauche parce que le ballon part à gauche. J’essaie toujours de trouver les meilleures solutions lorsque j’ai le ballon et lorsque je ne l’ai pas. Que ce soit pour moi ou pour mon coéquipier, pour créer de l’espace pour les autres joueurs ou même pour moi-même. »

Cela concorde avec ce que Jones dit L’Athlétique« Les tactiques d’échecs ont tendance à se concentrer sur la reconnaissance de modèles », dit-il, « en reconnaissant qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans la tactique de l’adversaire. »

Pour Anthony Gordon et Trent Alexander-Arnold, les échecs sont davantage un entraînement cérébral. « Les échecs sont une compétence de vie car ils s’appliquent à tout », a déclaré Gordon à la BBC cette année. « C’est un jeu très paisible. Il fait travailler mon cerveau, ce que j’adore. »

Alexander-Arnold a joué contre Carlsen dans une partie organisée par des sponsors en 2018 : comme prévu, il a été éliminé en 17 coups, mais il n’est pas nécessaire de pouvoir rivaliser avec le meilleur joueur du monde pour en bénéficier. « Cela aide à la concentration », a déclaré Alexander-Arnold. « Parce qu’il faut beaucoup de concentration tout au long des deux parties pour vraiment se concentrer sur ce que fait votre adversaire et sur la façon dont il essaie de vous attaquer et de vous blesser. Je pense que vous pouvez prendre des notes des deux et les utiliser dans les parties de l’autre. »

Le défenseur de Liverpool n’est pas le seul joueur à avoir affronté Carlsen, lui-même un fan de football presque obsessionnel qui, pendant un temps, a dominé le classement mondial de Fantasy Premier League. Pulisic, Martin Odegaard et l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Esteban Granero font partie de ceux qui ont affronté Carlsen.



Magnus Carlsen, champion d’échecs, maître de la FPL (Koen Suyk/ANP/AFP/Getty Images)

D’autres s’en servent juste pour passer le temps : Harry Kane s’est mis aux échecs après avoir regardé la série Netflix Le Jeu de la dame et a continué au Bayern Munich, jouant contre ses coéquipiers Joshua Kimmich et Kingsley Coman. « J’utilise les échecs pour me détendre », a déclaré Kane à GQ. « C’est un jeu très mental. Il faut se concentrer sur chaque instant, chaque mouvement. »

Pendant l’Euro 2024, l’équipe des Pays-Bas a parcouru l’Allemagne en train et au cours de ces longs trajets, Bart Verbruggen et le défenseur Stefan de Vrij installaient un tableau et jouaient à un ou deux jeux.

Les échecs occupent également une place importante dans le langage du football, mais peut-être à tort. Lorsqu’un match est comparé à « une partie d’échecs », il s’agit généralement d’un signe distinctif signifiant « ce jeu est lent et ennuyeux ».

Une interprétation plus généreuse décrirait un match très contrôlé et prudent, ce qui correspond à la perception des échecs. Jones soutient que les échecs sont un jeu beaucoup plus réactif que cela, ce qui renforce le lien entre ce jeu et le football. « C’est beaucoup plus chaotique que nous aimerions le penser », dit-il. « C’est bien d’avoir un plan à long terme, mais on ne peut pas s’y tenir : il s’agit d’adapter son plan à ce que fait l’adversaire. De ce point de vue, c’est beaucoup plus comme un sport d’équipe. Il faut être réactif. »

On dit souvent que les joueurs ou les entraîneurs réfléchissent trois ou quatre coups à l’avance, mais c’est une erreur. « Je ne pense pas que ce soit si pratique », dit Jones. « Il s’agit plutôt de réfléchir un coup à l’avance. Il s’agit simplement de faire le bon coup. Il y a toujours l’idée d’équilibrer son plan et celui de son adversaire. Il y aura des calculs à faire, mais les échecs sont considérés comme un jeu beaucoup plus aride et mathématique qu’il ne l’est en réalité. »

Il y a des raisons d’être sceptique quant à l’influence des échecs sur le football. La différence évidente est que les footballeurs sont doués de sensibilité, alors que les pièces d’échecs ne le sont pas : un joueur d’échecs peut avoir un plan et le mettre en œuvre en ne se souciant que de son adversaire, alors qu’un entraîneur de football doit compter sur 11 êtres humains indépendants qui font ce qu’on leur dit.

Mais même si l’influence réelle est relativement faible, il existe des « gains marginaux » qui expliquent pourquoi les entraîneurs sont si passionnés par les échecs. Quelqu’un comme Guardiola fera ou étudiera presque n’importe quoi s’il pense que cela lui donnera le moindre avantage. « Il le fait avec quiconque peut apporter une petite idée pour continuer à progresser », a déclaré Marti Perarnau, le biographe de Guardiola, au journaliste espagnol Kike Marin à propos des réunions du manager avec Carlsen.

Comme tout bon dans un domaine, Guardiola et d’autres managers de football s’inspirent et s’influencent de nombreuses sources différentes, mais le fait que tant de personnalités d’élite se tournent vers les échecs témoigne de la force de son influence.

« Si nous sommes ceux qui initient l’action, au lieu de simplement réagir, alors nous contrôlerons le déroulement du jeu », explique Guardiola dans le livre de Perarnau Pep Guardiola : The Evolution, en décrivant les similitudes entre les échecs et le football. « Les adversaires doivent alors réagir à ce que nous faisons, ce qui signifie automatiquement un choix limité d’options. Cela les rend plus prévisibles. »

« C’est un cycle : vous prenez le contrôle, vous montrez que vous avez le dessus et vous faites valoir votre avantage… c’est ce que signifie éclipser l’opposition. »