Pourquoi grimace-t-il ? Les gens repèrent une tortue ninja mutante adolescente dans les prévisions météorologiques

Internet a été amusé après que le National Weather Service Storm Prediction Center des États-Unis ait partagé une prévision météorologique qui ressemble exactement au visage de l’une des Teenage Mutant Ninja Turtles. Ceci après que le NWS ait déposé une carte des États-Unis sur son compte Twitter officiel, dans laquelle ils indiquaient la possibilité de tempêtes dans les monts Ozark jusqu’à la vallée de la rivière Ohio. En ombrant ces zones en jaune, le NWS indiquait qu’il y avait un “léger” risque d’orages, tandis que les autres emplacements étaient ombrés en vert foncé indiquant le risque “marginal” d’orages.

Eh bien, après que la photo de la carte soit devenue virale, les internautes ont cru que NWS faisait une farce. Tout en partageant la photo, le service météorologique américain a écrit dans la légende : « 11h32 CDT SPC Day1 Outlook Slight Risk : Across the Ozark Plateau through the Ohio River Valley ». La zone ombragée vert foncé du côté sud-est portant une nuance jaune entre les deux ressemble à la forme des cache-œil portés par les tortues ninja.

11h32 HAC #SPC Perspectives du jour 1 Léger risque : à travers le plateau d’Ozark à travers la vallée de la rivière Ohio https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/vXolKr0Rdt – Centre de prévision des tempêtes NWS (@NWSSPC) 17 juillet 2022

La section des commentaires a été inondée sous les émoticônes riantes. Un utilisateur a écrit: “Cela ressemble à une tortue ninja mutante adolescente.” Un autre a commenté: “D’accord, vous nous tirez les jambes avec celui-ci, n’est-ce pas?” Un troisième utilisateur a écrit : « Les tortues ninja sont de retour. Un quatrième utilisateur a écrit : « C’est officiel. Mère Nature nous trolle. Dès que la photo a été publiée, elle a déclenché une fête des mèmes sur les réseaux sociaux.

Attention les amis, il y a un nouveau super-héros en ville ! pic.twitter.com/cPdcxdWZVu — Anne C (@AnneCompanion) 18 juillet 2022

Plus tôt, les habitants de Sioux Falls, la plus peuplée du Dakota du Sud, ont été secoués par une énorme tempête qui a créé un ciel vert foncé suspect. La vidéo de la même chose est devenue virale sur Internet, qui a été partagée par l’un des habitants.

Quelles sont vos opinions ? Avez-vous pu repérer le visage de la Tortue Ninja sur la carte ?

