L’anatomie de Grey continue de faire tout son possible avec ses visages familiers rejoignant Meredith Grey (Ellen Pompeo) sur le sable.

Après le long drame médical ABC a lancé la saison 17 le mois dernier avec Patrick DempseyLe retour étonnant de Derek « McDreamy » Shepherd, cela n’a pas été fait avec les surprises. Dans l’épisode du jeudi 3 décembre, TR Knight était de retour en tant que proche ami de Meredith, George O’Malley, décédé lors de la finale de la saison 5 qui s’est déroulée en 2009.

Dans un Date limite interview publiée après la diffusion de l’épisode de cette semaine, Knight a rejoint le showrunner et le producteur exécutif Krista Vernoff pour expliquer comment l’épisode est né.

Il s’avère que George a été le premier personnage auquel Vernoff a pensé à rendre visite à Meredith dans des séquences de rêve alors qu’elle se battait contre COVID-19. Le producteur a expliqué que le concept lui était venu alors qu’elle marchait elle-même sur la plage et qu’elle pouvait imaginer «Meredith marchant les pieds dans l’eau avec George».

Elle a poursuivi: «C’était la première image qui m’est venue, et la joie qui m’a rempli quand elle est venue, je crois, est traduite à l’écran, et je crois que nous avons donné à des millions de fans ce moment de pure joie. maintenant dans nos vies, dans cette pandémie, la joie pure est rare, et je suis donc très reconnaissant à TR d’être venu jouer et de l’offrir à tout le monde, car je pense que c’est significatif. «

Vernoff a ensuite présenté l’idée à Pompeo, qui a été immédiatement excité et a suggéré que l’émission ramène également Dempsey.

« Ellen et TR sont proches, et George et TR ont toujours été mes favoris, et c’est pourquoi il a été ma première idée, en tant que fan, qui est-ce que je veux revoir? » Expliqua Vernoff. « Je voulais voir George, alors c’est là que ça a commencé. »

Pour sa part, Knight a déclaré qu’il « essayait toujours de mettre des mots sur la profondeur de l’expérience pour moi » et qu’il lui manquait non seulement son personnage mais aussi les personnes avec lesquelles il travaillait dans la série.

« Ce que j’ai aimé dans ce que Krista a fait avec George, c’est parce que Meredith a cette vision, faute d’un meilleur mot, de qui serait George », a-t-il expliqué. « George est une personne très compliquée, et c’est ce qui a fait de lui un plaisir si incroyable à jouer, mais Meredith voit le meilleur de George: elle voit son humour, sa gentillesse, sa générosité, et dans ce bref moment que vous pouvez voir lui, c’est une excellente façon de se souvenir de lui. «