Pourquoi Gregg Berhalter n’est pas le bon choix pour le football américain

Gregg Berhalter est de retour à la tête du football américain avec l’équipe nationale masculine. Après une pause de six mois, l’entraîneur-chef de l’équipe de la Coupe du monde 2022 revient. Il sera là aussi pour la Coupe du monde 2026, qui se déroule à domicile. Cependant, il ne prendra le relais qu’après la Gold Cup 2023. D’ici là, BJ Callaghan tient les rênes.

C’est une location à la fois surprenante et ennuyeuse. D’une part, US Soccer a trouvé sa place confortable en allant avec Berhalter. Les fans de football américains savent ce qu’ils obtiennent avec l’entraîneur de 49 ans. Il fournit le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire de l’USMNT. Il y a deux étés, il a aidé les États-Unis à remporter la Ligue des Nations et la Gold Cup. L’hiver dernier, Berhalter a été l’homme qui a aidé l’équipe à terminer en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Cela dit, ce match contre les Pays-Bas qui a sonné le glas des Stars and Stripes n’était pas une performance trop excitante. Louis van Gaal a devancé Berhalter sur plusieurs fronts. Pour être juste, cependant, il s’agit d’un entraîneur vainqueur de la Ligue des champions qui a également aidé les Pays-Bas à terminer troisième en 2014.

Le truc avec Berhalter, c’est qu’il n’a pas ce CV. Le point culminant du curriculum vitae de l’Américain est probablement cette arrivée en Coupe du monde. Il n’est pas flashy et sa nature pragmatique peut parfois être une montre morne. Mais bon, les résultats sont les résultats.

« L’organisation était ambitieuse… et je voulais amener les meilleurs candidats autour de la table. » Le directeur sportif du football américain, Matt Crocker, a déclaré cela tout en réintroduisant Gregg Berhalter en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT.

Quoi qu’il en soit, Berhalter n’était pas le bon choix de l’USMNT, et US Soccer aurait dû être plus ambitieux dans ses efforts pour décrocher un nom de premier plan.

Définir les résultats

La Ligue des Nations et la Gold Cup sont deux trophées internationaux. À ces deux occasions à l’été 2021, l’USMNT a remporté à juste titre ces compétitions. Cependant, Berhalter doit-il être aussi fier de son palmarès compte tenu de la qualité des adversaires ? Les États-Unis ont remporté sept matchs dans cette compétition. Dans chaque cas sauf un, l’USMNT a gagné 1-0. Encore une fois, pas flashy, mais efficace. Bien sûr, les victoires de Berhalter comprenaient des résultats 1-0 contre le Qatar, Haïti et la Jamaïque, qui ne sont pas des nations puissantes.

Le record de Berhalter fait également l’objet d’un examen approfondi lorsque l’on considère ses résultats en dehors des États-Unis et contre des équipes non-CONCACAF. Berhalter a réussi 17 matchs contre des équipes provenant de l’extérieur de l’Amérique du Nord et des Caraïbes. Parmi ceux-ci, Berhalter a produit six victoires, sept nuls et quatre défaites. Si votre première réaction est « ce n’est pas mal », les équipes n’ont pas été trop dures pour beaucoup d’entre elles.

Le résultat le plus remarquable de la liste ci-dessus est probablement la défaite du Maroc, 3-0. L’équipe africaine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde. Pourtant, c’était un dépassement de leur part. Ses victoires hors CONCACAF sont le Maroc, l’Iran, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar, l’Irlande du Nord et l’Équateur. Ce n’est pas une gamme ouvertement puissante. Une partie de cela incombe au football américain et à son incapacité à planifier une opposition plus forte. Cependant, les prochains matches amicaux contre l’Allemagne et le Ghana sont au moins un pas dans la bonne direction.

Si Gregg Berhalter peut faire ses preuves lors de ces matches amicaux et de la prochaine Copa America contre l’opposition sud-américaine, il peut aider à faire avancer l’USMNT.

A la recherche du confort

Pour l’instant, Berhalter est un choix confortable. C’est bien pour la foule qui dit que l’USMNT doit connaître sa place dans le monde du football. Ce rôle assigné est occasionnel. Bien faire dans la CONCACAF, peut-être sortir du groupe en Coupe du monde. Berhalter correspond à cette facturation. Il a excellé contre l’opposition inférieure qu’il aurait dû battre, et il a lutté contre les côtés les plus forts.

Le football américain devrait viser plus haut que sa seule région. Avec une équipe talentueuse composée principalement de joueurs basés en Europe, l’USMNT peut rivaliser avec les meilleures équipes. La récente défaite du Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations a démontré le meilleur de l’USMNT. Même si les cartons rouges et les nouvelles de Berhalter ont nui à cette performance. Certes, le Mexique avait l’air lamentable dans le match. Mais le jeu de Christian Pulisic, Sergiño Dest, Tim Weah et d’autres était plus que prometteur.

Ces joueurs, pour la plupart, ont soutenu le retour de Berhalter pour gérer l’équipe. Il y a un cas où ces joueurs voulaient que Berhalter revienne parce qu’ils étaient toujours haut sur la feuille d’équipe. Si Pulisic est plus à l’aise avec Berhalter, alors plus de pouvoir pour lui. Il a joué libre contre le Mexique et son doublé a été l’une de ses meilleures performances.

Berhalter doit répondre à ses luttes avec des remplacements. C’est une chose de laisser Pulisic ou Weah jouer librement et sortir. Pourtant, Berhalter doit utiliser ses remplacements et ses changements à la fois dans le jeu et entre les matchs pour maximiser tout le potentiel de cette équipe. Cela inclut la réparation de la relation avec Gio Reyna, qui a déclenché toute la débâcle après l’expiration du contrat de Berhalter.

Les autres possibilités

Gregg Berhalter n’est pas le choix passionnant, et il n’apporte pas cette aura de changement que le football américain pourrait entreprendre sous Matt Crocker. Crocker a évoqué le processus «extensif» qu’il a fallu pour embaucher Berhalter. Cependant, quelle était l’étendue du processus pour atterrir sur le même entraîneur six mois auparavant ? US Soccer a déclaré qu’il n’avait pas l’impression d’avoir perdu six mois de préparation avant la Coupe du monde 2026, le plus grand tournoi de l’histoire de la Fédération.

Crocker a interviewé des entraîneurs potentiels, quel que soit le statut de leur contrat ou combien ils coûteraient. Si tel était vraiment le cas, alors US Soccer aurait dû viser plus haut. Il existe un certain nombre d’entraîneurs qui possèdent l’expérience et le potentiel qui peuvent diriger une équipe aussi talentueuse que le groupe actuel de l’USMNT.

PHOTO : IMAGO / Colorsport